Corte Suprema llamó a juicio al alcalde de Sincelejo por presunto enriquecimiento ilícito: esto se sabe

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por un presunto enriquecimiento ilícito que habría ocurrido cuando fue congresista entre 2010 y 2018.
La diligencia fue programada para el viernes 19 de junio a las 8:30 a. m., dos días antes de la segunda vuelta presidencial en el país.
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