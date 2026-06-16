Colombia

Corte Suprema llamó a juicio al alcalde de Sincelejo por presunto enriquecimiento ilícito: esto se sabe

La investigación establece que Yahir Acuña habría registrado un incremento patrimonial sin justificación durante su etapa como congresista

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Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo - crédito Yahir Acuña/Facebook
Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo - crédito Yahir Acuña/Facebook

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por un presunto enriquecimiento ilícito que habría ocurrido cuando fue congresista entre 2010 y 2018.

La diligencia fue programada para el viernes 19 de junio a las 8:30 a. m., dos días antes de la segunda vuelta presidencial en el país.

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