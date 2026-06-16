Papás de Mariana Zapata hablan por primera vez sobre Juanda Caribe y la vida sentimental de su hija: sorprendieron con la respuesta

Padres de Mariana Zapata se pronuncian sobre Juanda Caribe: qué dijeron del posible novio de su hija - crédito @mariana.zapata13/ Intagram

La relación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe ha sido centro de especulaciones desde que ambos coincidieron en el reality La casa de los famosos Colombia.

Durante su participación en el programa, numerosos seguidores e internautas comenzaron a señalar una posible conexión romántica entre la creadora de contenido y el cantante barranquillero, alimentando rumores sobre un romance secreto que, hasta el momento, no ha sido confirmado por ninguno de los dos.

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A raíz de estas versiones y del interés que despierta la pareja entre sus fanáticos, recientemente los padres de Mariana Zapata decidieron pronunciarse sobre el posible vínculo sentimental de su hija con Juanda Caribe. La conversación se dio en medio de una entrevista realizada por Fernanda ‘Muelitas’ durante una feria de belleza en Medellín, donde el padre de la influenciadora fue consultado por la relación que la joven mantiene con el artista.

Ante la pregunta sobre un eventual noviazgo, el padre de Mariana fue contundente al manifestar su respaldo: “La verdad, la decisión que tome mi hija, yo la apoyo. Ella es mayorcita, tiene 25 años, si ella quiere estar con Juanda bienvenido sea. A mí Juanda me cae bien la verdad, ya ella si sí o no, yo la apoyo y si me van a funar porque la apoyo que me funen”, expresó, dejando en claro que confía plenamente en el criterio de su hija para tomar decisiones sobre su vida sentimental.

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Durante el diálogo, también hubo espacio para referirse a relaciones pasadas de Mariana. En particular, el padre mencionó el breve vínculo que la joven tuvo con el influenciador Eidevin, sobre el cual manifestó su desaprobación por la forma en que el creador digital manejó la situación tras salir del reality. “Esa relación no me gustaba y tildó al creador de ‘poco hombre’ tras haber hablado mal de la paisa luego de salir de La casa de los famosos Colombia”, señaló, evidenciando su descontento con la actitud del exnovio de Mariana.

Las palabras de ambos padres dejaron claro que la familia de Mariana Zapata conoce y acepta la cercanía entre su hija y Juanda Caribe, mostrando disposición a respaldar cualquier relación sentimental que decidan formalizar. Sin embargo, hasta el momento ni Mariana ni Juanda han revelado que tengan intenciones de iniciar un romance, pues según han explicado ambos, se trata solo de una amistad cercana.

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