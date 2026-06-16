Colombia

Papás de Mariana Zapata hablan por primera vez sobre Juanda Caribe y la vida sentimental de su hija: sorprendieron con la respuesta

La familia de la influenciadora habló en público sobre la relación que podría existir entre la joven y el cantante, luego de que ambos compartieran momentos de complicidad en ‘La casa de los famosos Colombia’

Guardar
Google icon
Padres de Mariana Zapata se pronuncian sobre Juanda Caribe: qué dijeron del posible novio de su hija - crédito @mariana.zapata13/ Intagram
Padres de Mariana Zapata se pronuncian sobre Juanda Caribe: qué dijeron del posible novio de su hija - crédito @mariana.zapata13/ Intagram

La relación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe ha sido centro de especulaciones desde que ambos coincidieron en el reality La casa de los famosos Colombia.

Durante su participación en el programa, numerosos seguidores e internautas comenzaron a señalar una posible conexión romántica entre la creadora de contenido y el cantante barranquillero, alimentando rumores sobre un romance secreto que, hasta el momento, no ha sido confirmado por ninguno de los dos.

PUBLICIDAD

A raíz de estas versiones y del interés que despierta la pareja entre sus fanáticos, recientemente los padres de Mariana Zapata decidieron pronunciarse sobre el posible vínculo sentimental de su hija con Juanda Caribe. La conversación se dio en medio de una entrevista realizada por Fernanda ‘Muelitas’ durante una feria de belleza en Medellín, donde el padre de la influenciadora fue consultado por la relación que la joven mantiene con el artista.

Ante la pregunta sobre un eventual noviazgo, el padre de Mariana fue contundente al manifestar su respaldo: “La verdad, la decisión que tome mi hija, yo la apoyo. Ella es mayorcita, tiene 25 años, si ella quiere estar con Juanda bienvenido sea. A mí Juanda me cae bien la verdad, ya ella si sí o no, yo la apoyo y si me van a funar porque la apoyo que me funen”, expresó, dejando en claro que confía plenamente en el criterio de su hija para tomar decisiones sobre su vida sentimental.

PUBLICIDAD

Durante el diálogo, también hubo espacio para referirse a relaciones pasadas de Mariana. En particular, el padre mencionó el breve vínculo que la joven tuvo con el influenciador Eidevin, sobre el cual manifestó su desaprobación por la forma en que el creador digital manejó la situación tras salir del reality. “Esa relación no me gustaba y tildó al creador de ‘poco hombre’ tras haber hablado mal de la paisa luego de salir de La casa de los famosos Colombia”, señaló, evidenciando su descontento con la actitud del exnovio de Mariana.

Las palabras de ambos padres dejaron claro que la familia de Mariana Zapata conoce y acepta la cercanía entre su hija y Juanda Caribe, mostrando disposición a respaldar cualquier relación sentimental que decidan formalizar. Sin embargo, hasta el momento ni Mariana ni Juanda han revelado que tengan intenciones de iniciar un romance, pues según han explicado ambos, se trata solo de una amistad cercana.

Temas Relacionados

Mariana ZapataJuanda CaribePadres de Mariana ZapataColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Armada incautó explosivos y drones a la estructura Jaime Martínez y desarticuló ofensiva armada en el río Micay, Cauca

El hallazgo y destrucción de arsenal clandestino debilita la logística de los grupos ilegales y reduce el riesgo para las comunidades ribereñas y las fuerzas desplegadas en la zona del Pacífico colombiano

Armada incautó explosivos y drones a la estructura Jaime Martínez y desarticuló ofensiva armada en el río Micay, Cauca

Alcalde de Bogotá anunció cambios de gabinete: María Fernanda Ortiz hará parte de la Secretaría de Movilidad

La designación ocurre en medio de la coordinación de frentes de obra, el plan para reducir la congestión y la preparación de la conexión con el metro, según Carlos Fernando Galán

Alcalde de Bogotá anunció cambios de gabinete: María Fernanda Ortiz hará parte de la Secretaría de Movilidad

No pagar la prima de junio expone a las empresas a multas millonarias: esto es lo que debe hacer si no le reconocen este beneficio

La omisión de esa prestación antes del 30 de junio habilita acciones administrativas y judiciales, con sanciones que en 2026 pueden alcanzar $8.754.525.000, además de posibles condenas e indemnizaciones por mora

No pagar la prima de junio expone a las empresas a multas millonarias: esto es lo que debe hacer si no le reconocen este beneficio

Policía frustró el envío de 578 kilos de cocaína desde el puerto de Cartagena con destino Italia

En las imágenes difundidas por la institución se puede observar cómo los agentes extraen una sustancia rojiza de los barriles, evidenciando el método utilizado para disfrazar el cargamento ilícito

Policía frustró el envío de 578 kilos de cocaína desde el puerto de Cartagena con destino Italia

Gustavo Petro agradeció el respaldo de los colombianos tras alcanzar una favorabilidad de 51,8%, según encuesta del CNC

De acuerdo con los resultados del Centro Nacional de Consultoría, el presidente colombiano también registró un 43,8% de manera negativa

Gustavo Petro agradeció el respaldo de los colombianos tras alcanzar una favorabilidad de 51,8%, según encuesta del CNC
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi fue víctima de robo en Bogotá y expuso el caso con el video donde quedó grabado el momento: “Una rata inmunda”

Violeta Bergonzi fue víctima de robo en Bogotá y expuso el caso con el video donde quedó grabado el momento: “Una rata inmunda”

Así respondió Shakira a los rumores de que usó una doble en la inauguración de la Copa del Mundo 2026

Blessd y Dímelo Jara no irán a la cárcel: esto es lo que va a pasar con los artistas por presunto secuestro extorsivo

Así se despidió J Balvin de Lucas Vignale, el productor argentino que murió en accidente junto a Gaspi y Oliver Tree

Juanda Caribe le respondió a seguidor que le pidió recuperar su hogar con Sheila Gándara: “Construir la mejor versión”

Deportes

Esta fue la declaración de Erling Halaand, figura de la selección de Noruega, sobre James Rodríguez en los mundiales: “Fue increíble”

Esta fue la declaración de Erling Halaand, figura de la selección de Noruega, sobre James Rodríguez en los mundiales: “Fue increíble”

La selección Colombia mostró cómo serán la presentación oficial de sus jugadores en el Mundial 2026

La selección Colombia ya se encuentra en Ciudad de México previo a su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

Luis Díaz tendría nuevo compañero en el Bayern Múnich: jugador de Marruecos ficharía por el conjunto alemán