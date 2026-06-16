Así respondió Shakira a los rumores de que usó una doble en la inauguración de la Copa del Mundo 2026

La barranquillera sorprendió a los asistentes a su concierto con su reacción - crédito @LaTwitchance/X

Uno de los temas más comentados en redes sociales en los últimos días fue la supuesta suplantación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026, realizada en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Por la apariencia de la colombiana durante el show, algunos usuarios señalaron que sus mejillas se veían con más relleno de lo habitual, sus labios algo hinchados y que las gafas oscuras no favorecían su rostro. La discusión se reactivó tras su presentación en Los Ángeles, California.

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Como es habitual en su espectáculo, la intérprete de temas como Las de la intuición y Soltera ingresó al escenario con unas gafas diferentes a las que usó en la primera etapa de la gira.

La colombiana llevó unas gafas oscuras que impedía que se le reconociera fácilmente - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

Al subir a la tarima, quedó estática frente a los espectadores y miró a ambos lados. De repente, se quitó las gafas, sonrió y abrió la boca en un gesto de sorpresa. Con el recinto lleno, dijo “wow”, volvió a mirar hacia un costado y lanzó las gafas al público para comenzar la actuación sin ellas. Aunque quitarse las gafas es un gesto que ya repetía en esta gira, algunos lo interpretaron como una respuesta a las teorías en redes sociales que afirmaban que una doble, “Shakibecca”, la habría reemplazado en la ceremonia de bienvenida del Mundial.

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Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas, con mensajes como: “Pero siguen con el mismo tema, que si era Shakira”; “Qué afán de querer crear teorías que no son verdaderas”; “Ella solita se burla de todo lo que genera con su apariencia jajaja”. entre otros.

Esto dijo Shakibecca sobre haber cantado en lugar de Shakira en el mundial

La aparición de Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira, generó confusión durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México.

La imitadora venezolana salió al paso de las especulaciones que rondaron en redes sociales sobre la identidad de la cantante durante la inauguración en el estadio Ciuda de México - crédito @shakibecca/Instagram

En redes sociales, surgieron rumores de que la artista barranquillera había sido reemplazada por una doble, especialmente debido al uso de gafas de sol y a supuestas diferencias en el rostro y cabello de la cantante durante su interpretación de Dai Dai, la canción oficial del torneo.

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La propia Shakibecca respondió a estos rumores a través de sus historias de Instagram y negó categóricamente cualquier participación en la producción del espectáculo. Aclaró que se encontraba viendo la ceremonia desde un hotel junto a amigos, y compartió pruebas para sustentar su versión.

No es la primera vez que se la confunde con la estrella colombiana, pues en otras presentaciones de Shakira en México, la presencia de la imitadora en zonas exclusivas también generó especulaciones similares.

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La superestrella colombiana Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy se encuentran y se abrazan efusivamente en el Estadio Ciudad de México. (Instagram)

Durante la inauguración, la cuota musical incluyó presentaciones de Maná, Belinda con Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin junto a Ryan Castro y, como cierre, la actuación de Shakira acompañada por el nigeriano Burna Boy. La cantante anunció que las ganancias de “Dai Dai” serán destinadas a proyectos de educación y deporte para niños en situación de vulnerabilidad alrededor del mundo.

La agenda de Shakira para 2026 abarca conciertos en Estados Unidos, España y Medio Oriente, aunque debió cancelar fechas en India, Jordania y Arabia Saudí por el conflicto en Irán y países vecinos. Entre los eventos destacados se encuentra su próxima participación en la final del Mundial, donde compartirá escenario con Madonna y BTS en el MetLife Stadium.

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La imitadora venezolana, conocida en redes como Shakibecca, afirmó de forma directa: “Yo estaba viendo a Shakira en el hotel St. Regis con mis amigos”, desmintiendo cualquier vínculo con la organización del evento inaugural.