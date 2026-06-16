Capturaron a alias Pelícano, señalado de robar en un semáforo en Girardot, Cundinamarca: un testigo grabó el angustiante momento

Un intento de robo en pleno semáforo de la calle 40 de Girardot, Cundinamarca, fue frustrado este lunes gracias a la intervención inmediata de la Policía Nacional, que capturó a Sergio Sebastián Rodríguez Méndez, alias ‘Pelícano’, tras la denuncia ciudadana y la difusión de imágenes del hecho en redes sociales - crédito Policía de Cundinamarca / Facebook

Un video grabado por un ciudadano desde su vehículo registró los instantes de tensión vividos este lunes 15 de junio de 2026 en el sector Progral de Girardot, Cundinamarca, cuando un hombre intentó asaltar a un conductor en pleno semáforo de la calle 40.

La intervención de la Policía Nacional permitió la detención del presunto responsable, identificado como Sergio Sebastián Rodríguez Méndez, conocido como “Pelícano”.

La escena quedó grabada por un testigo que estaba detrás del vehículo afectado. El video se difundió en redes sociales y generó alarma entre los habitantes. En las imágenes se ve cómo el sujeto se acerca a la ventanilla de un carro y, en segundos, mete el brazo para robar una cadena.

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Una vez circuló el video y se hizo la denuncia, la Policía del municipio puso en marcha un plan candado que facilitó la ubicación y posterior aprehensión del sospechoso.

El hombre fue capturado gracias a las denuncias ciudadanas y el video viral - crédito Policía de Cundinamarca / Facebook

Actualmente, alias Pelícano permanece bajo custodia de las autoridades competentes, encargadas de definir su situación jurídica. El incidente ha renovado el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho sospechoso y así contribuir con la seguridad en el municipio.

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Según Gustavo Cortes, comandante del distrito 2, la intervención fue posible gracias a una denuncia ciudadana y a la rápida reacción policial: “Gracias a la oportuna denuncia ciudadana y a la pronta reacción de la Policía Nacional, se conoce un caso donde una persona fue objeto de hurto en el semáforo de la Cuarenta, en plena vía pública”, explicó el oficial.

La respuesta inmediata incluyó la activación del plan candado, lo que llevó a la captura del presunto delincuente. “Inmediatamente, nuestras unidades inician el plan candado correspondiente, donde se logra la captura de alias Pelícano, y esta persona fue puesto a disposición de la autoridad competente”, detalló Cortes.

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Las cifras de reducción delictiva en Cundinamarca reflejan el impacto de la denuncia ciudadana y la articulación institucional - crédito Policía de Cundinamarca

El comandante resaltó la importancia de la colaboración entre instituciones: “El trabajo articulado entre la policía y la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Salomón Said, es el que permite de que estas reacciones tengan sus resultados”.

Además, hizo un llamado a la población para no dejar impunes estos hechos: “Invitamos a toda la ciudadanía a que sigan denunciando, como este ciudadano lo, lo hizo, y pudimos lograr hacer este trabajo para la judicialización. Invito a todo el resto de ciudadanos que reconozcan a este delincuente, alias Pelícano, y que se sientan afectados a que hagan la pertinente denuncia para poder incluirlos dentro del proceso de judicialización”.

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Reducción de delitos y balance departamental

El reciente balance presentado por el Comité Departamental de Seguridad evidencia una reducción superior al 12% en los homicidios en Cundinamarca. Bajo la conducción del gobernador Jorge Rey, el departamento muestra avances en convivencia y seguridad, sustentados en cifras concretas.

El trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la administración municipal impulsa resultados concretos en la lucha contra el delito en Girardot - crédito Policía de Cundinamarca

El análisis comparativo entre el año 2025 y el periodo transcurrido de 2026 arroja que los homicidios descendieron de 125 a 109, lo que significó 16 vidas salvadas. En el mismo periodo, las lesiones personales disminuyeron de 1.946 a 1.809 casos, mientras que el secuestro pasó de tres a un solo hecho reportado.

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Uno de los descensos más marcados se dio en el hurto a comercios, con una baja de 598 a 99 casos, representando una disminución del 83 %. El hurto a viviendas también se redujo, pasando de 763 a 641 incidentes. El hurto de vehículos bajó de 87 a 74 casos, y el abigeato quedó restringido a seis reportes en todo el departamento.

Respecto a los delitos que afectan la integridad familiar, la violencia intrafamiliar mostró una caída al pasar de 3.111 a 2.493 reportes, mientras que los delitos sexuales bajaron de 579 a 381 situaciones reportadas. Estas cifras reflejan el impacto de la prevención y la atención institucional.

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El panorama logrado en Cundinamarca responde al trabajo conjunto entre la Fuerza Pública, labores de inteligencia y operativos de control, así como a la presencia institucional en las 15 provincias. Estos factores han permitido una respuesta más eficiente frente a los diferentes fenómenos delictivos que afectan a la población.