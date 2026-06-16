James Rodríguez envió emotivo mensaje previo al debut de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Todos unidos”

James Rodríguez se proyecta como titular de la selección Colombia ante Uzbekistán, en el debut por el Mundial 2026 - crédito FCF

Se encienden los motores: el 17 de junio de 2026 la selección Colombia debutará en forma oficial en su séptima Copa del Mundo, a partir de las 9:00 p. m. (hora colombiana) cuando enfrente a Uzbekistán en el estadio de Ciudad de México.

En lo que se refiere a la ilusión Tricolor, la selección Colombia ha presentado varios adelantos en sus cuentas oficiales del cómo será la presentación de sus jugadores en el once inicial, con James Rodríguez como uno de los protagonistas en el equipo de Néstor Lorenzo.

PUBLICIDAD

En este contexto, tras el “Media day” de la FIFA, en la cual los 26 jugadores posaron para tomarse las fotos oficiales del Mundial 2026, el volante y capitán del cuadro “Cafetero” aprovechó para enviar un mensaje de unión, motivación y esperanza a los 53 milloes de habitantes.

El capitán de la Tricolor envió un emotivo mensaje a sus fanáticos y los hinchas de la selección Colombia-crédito @jamesdrodriguez/X

Con cuatro fotografías de él, envió un mensaje a sus seguidores a horas del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026, programado para el 17 de junio ante Uzbekistán.

PUBLICIDAD

En una publicación en redes sociales, el mediocampista escribió: “Aquí vamos, TODOS UNIDOS por nuestra selección”.

El equipo colombiano vuelve a una Copa del Mundo tras su última participación en 2018. El medio recordó que la expectativa creció luego de que Colombia fuera finalista de la Copa América 2024.

PUBLICIDAD

El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X

El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X

El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X

El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X

Así fue el emotivo mensaje de Juan Fernando Quintero a James Rodríguez

Juan Fernando Quintero respaldó a James Rodríguez como líder de la selección y lo definió como un futbolista que “marcó historia”, en alusión al peso del capitán en la trayectoria reciente del equipo y a su regreso a la Copa del Mundo, según una entrevista con la FIFA que replicó Espn Mundial el 12 de junio de 2026.

James llega a esta edición con una hoja de vida mundialista de ocho partidos y 552 minutos, en los que convirtió seis goles, todos en Brasil 2014, y dio cuatro asistencias. Esas cifras resumen el lugar que ocupa en el equipo que debutará el 17 de junio en Ciudad de México, desde las 9:00 p. m. de Colombia, frente a Uzbekistán.

PUBLICIDAD

Quintero, volante de River Plate, dijo a la FIFA que su vínculo con James excede la cancha y se remonta a la infancia, cuando coincidieron en los torneos de Pony Fútbol en Medellín.

“James es un jugador demasiado importante para nuestra historia del fútbol. Personalmente lo quiero mucho, es amigo mío desde los 11 años, es alguien al que quiero, admiro y que hemos compartido muchas situaciones en el fútbol”, dijo.

PUBLICIDAD

El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X

El mediocampista también ubicó a Rodríguez dentro de la memoria deportiva del seleccionado, por su actuación en Brasil 2014, cuando fue protagonista en el partido ante Uruguay por el pase a cuartos de final y terminó como goleador de ese torneo:

“Es alguien que marcó historia, que hoy está de nuevo en un Mundial, que nos representa mucho, que ama a su país, su camiseta y para nosotros es un privilegio poder contar con él, yo personalmente como mantengo todo el tiempo con él, es algo muy bonito porque tenemos recuerdos desde niños”, afirmó Quintero a la FIFA.

PUBLICIDAD

Quintero planteó que el arranque del torneo puede marcar el rumbo del grupo, aunque evitó presentarlo como un punto definitivo.

“En los Mundiales el primer partido es muy importante. No es definitorio pero sí te guía un poco y te orienta lo que va a pasar. Creo que será muy difícil, todas las selecciones se preparan para este juego, el primero es muy importante, tienen un mérito grande por estar en la Copa del Mundo”.

PUBLICIDAD

En esa misma declaración, el futbolista anticipó un duelo exigente frente a Uzbekistán y remarcó lo que, a su juicio, debe imponer Colombia para competir en ese estreno.

“Vamos a enfrentar a una selección muy difícil, con un entrenador que lo conozco, es un histórico, leyenda del fútbol, dejarán todo adentro del campo. Nosotros tenemos que estar a la altura, con nuestro fútbol, nuestra idiosincrasia, nuestra historia futbolística, sacar nuestras bases para hacer un buen juego”.

PUBLICIDAD