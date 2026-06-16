Deportes

James Rodríguez envió emotivo mensaje previo al debut de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Todos unidos”

El capitán “Cafetero” disputará su tercera Copa del Mundo tras las participaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018

Guardar
Google icon
James Rodríguez
James Rodríguez se proyecta como titular de la selección Colombia ante Uzbekistán, en el debut por el Mundial 2026 - crédito FCF

Se encienden los motores: el 17 de junio de 2026 la selección Colombia debutará en forma oficial en su séptima Copa del Mundo, a partir de las 9:00 p. m. (hora colombiana) cuando enfrente a Uzbekistán en el estadio de Ciudad de México.

En lo que se refiere a la ilusión Tricolor, la selección Colombia ha presentado varios adelantos en sus cuentas oficiales del cómo será la presentación de sus jugadores en el once inicial, con James Rodríguez como uno de los protagonistas en el equipo de Néstor Lorenzo.

PUBLICIDAD

En este contexto, tras el “Media day” de la FIFA, en la cual los 26 jugadores posaron para tomarse las fotos oficiales del Mundial 2026, el volante y capitán del cuadro “Cafetero” aprovechó para enviar un mensaje de unión, motivación y esperanza a los 53 milloes de habitantes.

El capitán de la Tricolor envió un emotivo mensaje a sus fanáticos y los hinchas de la selección Colombia-crédito @jamesdrodriguez/X
El capitán de la Tricolor envió un emotivo mensaje a sus fanáticos y los hinchas de la selección Colombia-crédito @jamesdrodriguez/X

Con cuatro fotografías de él, envió un mensaje a sus seguidores a horas del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026, programado para el 17 de junio ante Uzbekistán.

PUBLICIDAD

En una publicación en redes sociales, el mediocampista escribió: “Aquí vamos, TODOS UNIDOS por nuestra selección”.

El equipo colombiano vuelve a una Copa del Mundo tras su última participación en 2018. El medio recordó que la expectativa creció luego de que Colombia fuera finalista de la Copa América 2024.

El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X
El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X
El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X
El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X
El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X
El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X
El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X
El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X

Así fue el emotivo mensaje de Juan Fernando Quintero a James Rodríguez

Juan Fernando Quintero respaldó a James Rodríguez como líder de la selección y lo definió como un futbolista que “marcó historia”, en alusión al peso del capitán en la trayectoria reciente del equipo y a su regreso a la Copa del Mundo, según una entrevista con la FIFA que replicó Espn Mundial el 12 de junio de 2026.

James llega a esta edición con una hoja de vida mundialista de ocho partidos y 552 minutos, en los que convirtió seis goles, todos en Brasil 2014, y dio cuatro asistencias. Esas cifras resumen el lugar que ocupa en el equipo que debutará el 17 de junio en Ciudad de México, desde las 9:00 p. m. de Colombia, frente a Uzbekistán.

Quintero, volante de River Plate, dijo a la FIFA que su vínculo con James excede la cancha y se remonta a la infancia, cuando coincidieron en los torneos de Pony Fútbol en Medellín.

“James es un jugador demasiado importante para nuestra historia del fútbol. Personalmente lo quiero mucho, es amigo mío desde los 11 años, es alguien al que quiero, admiro y que hemos compartido muchas situaciones en el fútbol”, dijo.

El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X
El volante y capitán de la selección Colombia envió un emotivo mensaje a sus fanáticos - crédito @jamesdrodriguez/X

El mediocampista también ubicó a Rodríguez dentro de la memoria deportiva del seleccionado, por su actuación en Brasil 2014, cuando fue protagonista en el partido ante Uruguay por el pase a cuartos de final y terminó como goleador de ese torneo:

“Es alguien que marcó historia, que hoy está de nuevo en un Mundial, que nos representa mucho, que ama a su país, su camiseta y para nosotros es un privilegio poder contar con él, yo personalmente como mantengo todo el tiempo con él, es algo muy bonito porque tenemos recuerdos desde niños”, afirmó Quintero a la FIFA.

Quintero planteó que el arranque del torneo puede marcar el rumbo del grupo, aunque evitó presentarlo como un punto definitivo.

“En los Mundiales el primer partido es muy importante. No es definitorio pero sí te guía un poco y te orienta lo que va a pasar. Creo que será muy difícil, todas las selecciones se preparan para este juego, el primero es muy importante, tienen un mérito grande por estar en la Copa del Mundo”.

En esa misma declaración, el futbolista anticipó un duelo exigente frente a Uzbekistán y remarcó lo que, a su juicio, debe imponer Colombia para competir en ese estreno.

“Vamos a enfrentar a una selección muy difícil, con un entrenador que lo conozco, es un histórico, leyenda del fútbol, dejarán todo adentro del campo. Nosotros tenemos que estar a la altura, con nuestro fútbol, nuestra idiosincrasia, nuestra historia futbolística, sacar nuestras bases para hacer un buen juego”.

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial 2026James RodríguezSelección Colombia Mundial 2026Uzbekistán vs. ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta fue la declaración de Erling Halaand, figura de la selección de Noruega, sobre James Rodríguez en los mundiales: “Fue increíble”

El atacante noruego mencionó al colombiano, máximo artillero de Brasil 2014, como uno de los episodios que recuerda de los mundiales de fútbol

Esta fue la declaración de Erling Halaand, figura de la selección de Noruega, sobre James Rodríguez en los mundiales: “Fue increíble”

La selección Colombia mostró cómo serán la presentación oficial de sus jugadores en el Mundial 2026

El cuadro “Cafetero” tendrá su debut mundialista el 17 de junio de 2026, a partir de las 9:00 p. m. ante Uzbekistán en Ciudad de México

La selección Colombia mostró cómo serán la presentación oficial de sus jugadores en el Mundial 2026

La selección Colombia ya se encuentra en Ciudad de México previo a su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

El equipo Tricolor ultima detalles para su séptima participación en la historia de los mundiales

La selección Colombia ya se encuentra en Ciudad de México previo a su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de junio, el minuto a minuto, partidos, resultados y la previa del debut de Argentina

La jornada continúa con más encuentros de la fase de grupos. Francia y Noruega hacen sus presentaciones en el certamen mientras los campeones del mundo se preparan para su debut ante Argelia

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de junio, el minuto a minuto, partidos, resultados y la previa del debut de Argentina

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

En un duelo válido por la fecha uno del Grupo G, iraníes y neozelandeses igualaron a dos goles en el estadio SoFi de Los Ángeles, Estados Unidos

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

Papás de Mariana Zapata hablan por primera vez sobre Juanda Caribe y la vida sentimental de su hija: sorprendieron con la respuesta

Papás de Mariana Zapata hablan por primera vez sobre Juanda Caribe y la vida sentimental de su hija: sorprendieron con la respuesta

Violeta Bergonzi fue víctima de robo en Bogotá y expuso el caso con el video donde quedó grabado el momento: “Una rata inmunda”

Así respondió Shakira a los rumores de que usó una doble en la inauguración de la Copa del Mundo 2026

Blessd y Dímelo Jara no irán a la cárcel: esto es lo que va a pasar con los artistas por presunto secuestro extorsivo

Así se despidió J Balvin de Lucas Vignale, el productor argentino que murió en accidente junto a Gaspi y Oliver Tree

Deportes

Esta fue la declaración de Erling Halaand, figura de la selección de Noruega, sobre James Rodríguez en los mundiales: “Fue increíble”

Esta fue la declaración de Erling Halaand, figura de la selección de Noruega, sobre James Rodríguez en los mundiales: “Fue increíble”

La selección Colombia mostró cómo serán la presentación oficial de sus jugadores en el Mundial 2026

La selección Colombia ya se encuentra en Ciudad de México previo a su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

Luis Díaz tendría nuevo compañero en el Bayern Múnich: jugador de Marruecos ficharía por el conjunto alemán