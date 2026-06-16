Esta fue la declaración de Erling Halaand, figura de la selección de Noruega, sobre James Rodríguez en los mundiales: “Fue increíble”

Haaland dijo que recuerda el partido inaugural de Sudáfrica 2010 entre Sudáfrica y México y la actuación de James Rodríguez en 2014-crédito imágenes del día Peter Cziborra/REUTERS

Este 16 de junio de 2026, la selección de Noruega juega ante Irak por el grupo I del Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 en el estadio de Boston.

En dicho encuentro, la atención de los amantes del fútbol estará enfocada en lo que hará el delantero y goleador del Manchester City, Erling Halaand, figura que disputará por primera vez una Copa del Mundo en la categoría de mayores.

PUBLICIDAD

James Rodríguez fue el máximo goleador de Brasil 2014 con seis tantos y convirtió en los cinco partidos que disputó con Colombia-crédito Denis Poroy/Imagn Images

En este contexto, el 15 de junio de 2026, Haaland resumió sus recuerdos mundialistas en una frase en la cual menciona la actuación del volante colombiano James Rodríguez en el Mundial de Brasil 2014:

“Recuerdo el partido inaugural de 2010 (entre Sudáfrica y México) y en 2014 cuando James Rodríguez fue increíble. Tienes esas cosas que recuerdas del Mundial, y ojalá ahora podamos ser parte de esos momentos increíbles”, dijo en declaraciones a ESPN.

PUBLICIDAD

El recuerdo de Erling Halaand en los Mundiales de fútbol, evocó la participación de James Rodríguez en Brasil 2014-crédito @espncolombia/Instagram

Por otra parte, se refirió a la obligación que existe de representar a Noruega de buena forma en el Mundial de 2026:

“Había mucha presión. Sigue habiendo mucha presión ahora, pero sí, la he sentido desde que empecé con la selección nacional, la presión (de llegar a un Mundial). Cuanto más tiempo llevo ahí, más presión, por supuesto, sobre mis hombros. Pero, de nuevo, es aún mejor que lo hayamos conseguido y es una sensación increíble”, dijo.

PUBLICIDAD

Además destacó que ser la primera vez en su vida que ve y representa al país nórdico en un Mundial es una de las experiencias inolvidables que tendrá él junto a sus compañeros de la selección:

“Nunca había visto a Noruega en un Mundial en toda mi vida. Y por supuesto que me hubiera gustado que estuvieran en el Mundial, pero no tengo experiencia en eso. Ahora estoy feliz de que nos hayamos clasificado, y todos los jóvenes noruegos pueden experimentar lo que es tener a un país allí, y seguro también recordarán estos momentos”, completó.

PUBLICIDAD

El debut de la selección de Noruega en el Mundial 2026: 28 años después regresa al torneo de selecciones más importante del mundo

Noruega compartió con Brasil, Marruecos y Escocia en el grupo A del Mundial de Francia 1998, y pasó con 5 puntos, tras vencer a Brasil, subcampeona de dicha edición, y empatar ante Marruecos y Noruega-crédito Bernadett Szabo/REUTERS-Foto de archivo

Noruega vuelve el 16 de junio de 2026 al Mundial después de 28 años de ausencia y abrirá su participación en la Copa de 2026 ante Irak en Foxborough con una generación encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard, el núcleo del equipo que puso fin a una racha de seis eliminaciones consecutivas y devolvió al país escandinavo a la máxima competición de selecciones.

El regreso llega respaldado por una clasificación impecable: Noruega cerró la fase europea con ocho victorias en ocho partidos y 24 de 24 puntos. En ese recorrido derrotó a Italia por 3-0 en Oslo y por 4-1 en Milán, y firmó un 11-1 sobre Moldavia, el marcador más amplio de toda la eliminatoria UEFA.

PUBLICIDAD

Erling Haaland terminó además como máximo goleador del proceso clasificatorio con 16 goles, una cifra que igualó el récord histórico que tenía Robert Lewandowski. A su alrededor se consolidó una camada con presencia en la élite europea, con Ødegaard como capitán y referentes como Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Sander Berge, Oscar Bobb y Kristoffer Ajer.

El debut noruego será a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el Gillette Stadium de Foxborough, denominado Boston Stadium para el torneo, y cerrará la primera jornada del Grupo I. Antes, a las 21:00, se enfrentarán Francia y Senegal.

PUBLICIDAD

Noruega regresa por primera vez desde Francia 1998

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Noruega - Centro de entrenamiento del New England Revolution, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 15 de junio de 2026 El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, durante la rueda de prensa REUTERS/Peter Cziborra

La última participación de Noruega en un Mundial fue en Francia 1998, cuando alcanzó los octavos de final bajo la dirección de Egil “Drillo” Olsen. Aquel equipo, con Henning Berg, Ronny Johnsen y Ole Gunnar Solskjær, dejó una de las victorias más recordadas del fútbol noruego con el 2-1 ante Brasil en Marsella.

Desde entonces, la selección quedó fuera de seis Copas del Mundo consecutivas. Ese intervalo es el que el actual seleccionador, Ståle Solbakken, resumió en la víspera del estreno con una carga emocional explícita en la rueda de prensa celebrada en Foxborough.

PUBLICIDAD

“Todos los ciudadanos valorarán liderar su país en este contexto, y después de 28 años de sufrimiento. Será la prioridad número uno, y espero que podamos estar a la altura”, dijo Solbakken.

El técnico conoce ese pasado desde dentro. Formó parte del plantel de 1998, aunque vio desde el banquillo y sin jugar el triunfo frente a Brasil. Ahora le corresponde conducir desde la banda el regreso de Noruega a un torneo mundialista.

PUBLICIDAD

Solbakken también describió la tensión que acompaña ese momento:

“Mis sentimientos son muy contradictorios. Siento alegría y orgullo, tanto por los jugadores como, quizás, por ustedes, el público y todos los demás. Pero cuando uno es el responsable final, seguramente hay otros que se divierten más”.

Solbakken confirmó que Ødegaard y Haaland están disponibles para el estreno

Noruega tiene a una de las generaciones prometedoras del Mundial 2026-crédito Brad Penner-Imagn Images

La selección noruega llega al debut con sus dos principales figuras aptas. Solbakken confirmó que tanto Martin Ødegaard como Erling Haaland están disponibles para enfrentar a Irak, una noticia central para un equipo que apoya su salto competitivo en el liderazgo del mediocampista y la contundencia del delantero.

Sobre Ødegaard, el seleccionador explicó su peso dentro del funcionamiento colectivo: “Es un jugador importantísimo para nosotros. Es el capitán y marca el ritmo del partido. Los demás han crecido y ganado confianza, y ahora creo que no necesita asumir tanta responsabilidad en todas las zonas del campo”.

El entrenador también pidió prudencia pese al impulso con el que llega el equipo:

“Hemos entrenado bien y tenemos mucha armonía dentro y fuera del campo, o eso creemos. Sabemos que nuestro máximo nivel es alto, pero también que en el fútbol todo puede pasar. Tengo buenas sensaciones y, de hecho, estoy deseando que llegue el momento”.

La otra gran referencia del plantel será Haaland, que jugará su primer Mundial. Solbakken fijó sobre él una expectativa directa vinculada al resultado del partido:

“Espero que tenga un gran impacto en el resultado. Es nuestro goleador y creo que es el mejor goleador del mundo. Está en buena forma física y ha ido mejorando progresivamente en los entrenamientos. Cuando el equipo le genera ocasiones, suele marcar”.