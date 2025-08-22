Mafe Walker tendría un nuevo amor, fueron vistos en Cartagena: sería un reconocido cantante italiano

El nombre de la colombiana volvió a ser tendencia tras la aparición de un video donde se la ve acompañada de Markos Alexandro Di Niunzo - crédito @mafewalker / IG

Entre las figuras que lograron captar la atención pública en las redes sociales recientemente destaca Mafe Walker, una creadora de contenido de origen colombiano que alcanzó la popularidad a través de videos donde relata supuestos encuentros con seres extraterrestres.

La mujer se describe como canalizadora de mensajes cósmicos y suele compartir imágenes y grabaciones viajando a diferentes lugares, en el que busca puntos de “conexión” energética fuera de lo común y transmitiendo advertencias y noticias sobre la llegada de entidades no terrestres.

Estos videos, que en un comienzo despertaron curiosidad, escalaron rápidamente haciéndose virales. La presencia de Mafe Walker en plataformas digitales dividió a los internautas, mientras algunos se mostraron intrigados por sus afirmaciones, otros reaccionaron con escepticismo, burlas y comentarios críticos ante la extravagancia de sus contenidos. A pesar de los señalamientos, la singularidad y el tono enigmático de sus publicaciones la mantuvieron en la conversación mediática, consolidando una comunidad de seguidores y detractores atentos a cada novedad.

La repercusión de su perfil digital la llevó a ingresar a la primera edición de La casa de los famosos, reality en el que expuso aún más su particular estilo. Allí, Mafe Walker hizo gala de sus lenguajes, movimientos y discursos ligados al universo extraterrestre, captando nuevamente la atención del público que seguía expectante sus intervenciones dentro del programa. Con estas intervenciones, reafirmó el sello personal que la posicionó como una de las celebridades más excéntricas de la temporada, especialmente por su disposición a hablar sobre mensajes “canalizados” y su permanente referencia a fuerzas del espacio exterior.

Una posible relación sentimental

A un año de haber participado en el reality, el nombre de la colombiana volvió a ser tendencia tras la aparición de un video donde se la ve acompañada de Markos Alexandro Di Niunzo, conocido en el ambiente artístico como Markillero. El material los muestra durante unas vacaciones en playas de Barú, cerca de Cartagena, conviviendo y disfrutando juntos. En las imágenes que circularon, ambos aparecen sonrientes y cariñosos, lo que rápidamente desató especulaciones en torno a una posible relación sentimental.

Las imágenes dieron pie a que diversos usuarios en redes comenzaran a comentar sobre el vínculo entre Walker y Markillero. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el tipo de relación que los une, un video donde aparentemente se besan en la playa avivó los rumores. Cabe destacar, que el material fue posteriormente presentado en Canal Uno, donde se expuso el surgimiento de un supuesto romance que, para algunos seguidores, podría ser un amor pasajero o incluso una estrategia para ganar visibilidad y potenciar el alcance de sus perfiles en medios digitales.

Markillero se pronunció

Más allá de la viralización de las imágenes, Mafe Walker recurrió a su estilo característico y volvió a referirse al contacto con fuerzas externas al planeta, asegurando en entrevistas que continúa recibiendo “códigos”, mensajes de entidades extraterrenales que supuestamente anuncian un inminente arribo de visitantes cósmicos a la Tierra. Estas declaraciones fueron entendidas como una manera de mantenerse fiel a su temática original y a la narrativa que la llevó a consolidarse en el mundo del contenido digital.

Por el momento, ni Walker ni Markillero salieron a detallar el verdadero alcance de su relación. De acuerdo con las imágenes expuestas en redes sociales, la convivencia en las playas caribeñas se dio en medio de complicidad y entretenimiento que fue ampliamente disfrutado por ambos. Markillero realizó un video en redes sociales donde mencionó que no pondría etiquetas a lo vivido, ya que simplemente se sentía cómodo y a gusto con la compañía de la colombiana. “Estábamos pasando un instante diferente y especial, pues ella era distinta al resto”, afirmó, por lo que dejó abierta la posibilidad de nuevas interacciones o proyectos colaborativos en comunicación con su entorno en redes sociales.