Colombia

El perro caliente más gran del mundo se preparó en Colombia: el “Compadre Emérito” lo volvió a hacer en Soacha

La hazaña gastronómica reunió en un gran evento a empresarios, niños y vecinos del municipio, en una jornada que buscó dejar huella en la comunidad

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

Así de largo y varios
Así de largo y varios metros más fue el perro caliente más largo del mundo - crédito captura de pantalla de julisantony/Instagram

Un perro caliente de 302 metros se convirtió en el centro de atención en Soacha, donde el empresario conocido como Compadre Emeterio lideró la elaboración del que aspira a ser el perro caliente más grande del mundo.

El evento, que reunió a más de cincuenta empresarios y tuvo como protagonistas a los niños del municipio, buscó no solo romper el Récord Guinness, sino también fortalecer el sentido de comunidad y solidaridad en la localidad, informaron medios digitales.

El creador de contenido @julisantony publicó un video en Instagram con el que relató que se planeó todo de manera estratégica para poder armar el alimento en menos de 7 minutos.

“Hoy se batió un récord mundial con el perro caliente más grande del mundo: armado en solo seis minutos y con un propósito increíble, repartirlo entre más de mil niños”, escribió.

Perro caliente más largo del mundo, en Soacha - crédito julisantony/Instagram

La jornada se realizó el jueves 21 de agosto de 2025 en Ciudad Verde, específicamente en el sector de la Chucuita, detrás del centro comercial Jardín.

Desde la una de la tarde, decenas de personas se congregaron para presenciar la hazaña, que se completó en apenas seis minutos.

La rapidez y la magnitud del logro sorprendieron a los asistentes, que celebraron la unión de esfuerzos que permitió alcanzar los 302 metros de perro caliente, informaron en CVe.

“Compadre Emeterio” y la colaboración empresarial en Soacha

Carlos Peñaloza se hace llamar “Compadre Emeterio” y es un empresario tolimense que reside en Soacha desde el 2015. Fue el principal impulsor de la iniciativa y es reconocido por su espíritu emprendedor y su compromiso con la comunidad.

Informó el medio, en entrevista, que ya había realizado el año anterior una hamburguesa de 105 kilos destinada a niños de escasos recursos del municipio.

Perro caliente más largo del mundo, en Soacha - crédito @periodispublico/X

En esta ocasión, su objetivo fue aún más ambicioso: “Vamos por trescientos metros de perro caliente y un evento de iniciativa del compadre Emeterio, pero también quiero agradecer muy especialmente a todos esos empresarios que han creído en mis locuras, que les he golpeado la puerta y me las han abierto y se han unido a esta hermosa iniciativa, porque sin ellos no sería posible esto para demostrarle al mundo entero de que unidos podemos lograr grandes cosas”, expresó.

La colaboración de más de 50 empresarios resultó fundamental para materializar el proyecto. Su apoyo logístico y financiero permitió que la idea del Compadre Emeterio se transformara en una realidad que no solo buscó establecer un nuevo récord mundial, sino también dejar una huella positiva en la comunidad.

Evento social para la infancia y ambiente festivo

La motivación principal del evento fue brindar una experiencia especial a los niños de Soacha, que disfrutaron de la jornada en un ambiente festivo. El propio organizador subrayó la importancia de dedicar el evento a la infancia local.

Muy importante recalcar que es un evento para los niños del municipio, ¿no? Especialmente para los niños, dedicado a esos niños para nuestro futuro”, afirmó.

Durante el evento, el ambiente estuvo marcado por la alegría y la participación activa de los habitantes de Soacha. Compadre Emeterio extendió una invitación abierta a toda la comunidad para sumarse a la celebración.

“Un saludo muy especial a la comunidad de Soacha, todos los habitantes cordialmente invitados este veintiuno de agosto, jueves veintiuno de agosto, a partir de la una de la tarde, detrás del centro comercial Jardín, a disfrutar de este maravilloso evento. Trescientos metros de sabor, alegría. Los esperamos”, agregó.

La jornada en Ciudad Verde no solo dejó un nuevo hito gastronómico, sino que también reafirmó el compromiso de Soacha con la solidaridad y el bienestar de su niñez.

