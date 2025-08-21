Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló los alimentos que no se atreve a comer: uno de ellos sabe a tierra

Valentina reconoció que no consume hígado, y argumentó que tampoco le gustan el mondongo ni el callo - crédito cortesía Canal RCN

La locutora y creadora de contenido Valentina Taguado se consolida como una de las figuras más comentadas de la temporada de Masterchef Celebrity, programa en el que su evolución y dedicación captaron la atención tanto del jurado como de la audiencia.

A pesar de llegar al reality con conocimientos limitados sobre cocina, Taguado muestra una trayectoria de aprendizaje constante, aplicando técnicas culinarias y mejorando sus habilidades no solo frente a los retos de los chefs, sino en la presentación y emplatado de sus platillos.

Su empeño la ha llevado a ser un apoyo para sus compañeros, a quienes suele asistir desde el balcón cuando la dinámica del programa se lo permite.

El reconocimiento de Valentina Taguado en el ámbito mediático no comenzó en la cocina, sino en el espacio radial Los impresentables, donde compartió micrófonos con Pipe Flórez y Roberta Cardona. Allí, se volvió popular por su estilo peculiar de entrevista, segmento en el que realizaba preguntas a partir de las reacciones de los invitados mientras olía dos partes de su cuerpo, cuello y axila. Este rasgo, junto con su estilo desenfadado, la distinguió como una personalidad auténtica en el panorama del entretenimiento.

Estos son los alimentos que no soporta

Durante la entrevista, también se abordaron sus preferencias gastronómicas. Al ser consultada sobre los alimentos que no le resultan agradables, Valentina reconoció que no consume hígado, y argumentó que tampoco le gustan el mondongo ni el callo. Defendió su posición diciendo que “si tú tienes que pitar eso por dos o tres horas, eso no es comestible”.

Adicionalmente, expresó su rechazo hacia la remolacha, por lo que argumenta que su sabor le recuerda a la tierra, una opinión similar a la de la chef Belén Alonso. Sin embargo, destacó la utilidad de la remolacha para dar color natural a otras preparaciones, señalando que “se hacen cosas muy bonitas, el color es espectacular”.

Las declaraciones de Valentina Taguado generaron un amplio debate entre los seguidores y usuarios en redes sociales, que aprovecharon la oportunidad para compartir sus propias experiencias y preferencias alimentarias. Comentarios como “El hígado encebollado es delicioso”, “Valentina me representa, la textura de esas 3 comidas es incomible” y “La remolacha, muy rica y tiene muchas propiedades, pero para los gustos los colores” fueron recurrentes en las publicaciones asociadas. Algunos usuarios también ofrecieron recomendaciones a Taguado sobre cómo transformar determinados ingredientes en preparaciones más apetecibles, lo que evidencia el impacto de su presencia en el programa y en el diálogo culinario que genera con la audiencia.

Afición por la cocina

Con la aceptación a participar en Masterchef Celebrity, Taguado dio un giro a su carrera profesional. Su compromiso con el reality la llevó a poner en pausa su trayectoria en la radio, enfocando sus esfuerzos en la creación de contenido para sus redes sociales y expandiendo así su audiencia digital. No obstante, su relación con los medios radiales se mantuvo, como evidencian unos videos recientes que se viralizaron en redes. En estas imágenes, Taguado aparece en la mesa de la emisora La Mega Colombia, espacio que comparte con Andrea Silva, aunque en esta ocasión no como locutora sino como invitada especial.

Durante su participación en la emisora mencionada, la creadora digital respondió a diversas preguntas relacionadas con su incursión en la cocina y los orígenes de su interés por el arte culinario. En esta ocasión, relató que su afición por la cocina nació observando a su abuela, quien regentaba un restaurante en Andalucía, un municipio conocido por el sancocho de gallina preparado en ese local. “A mí siempre me gustó cocinar porque mi abuelita tenía un restaurante y a mí me parecía increíble verla cocinar para tanta gente”, compartió Taguado al aire, añadiendo que gente de otras ciudades llegaba a degustar ese plato tradicional.

Rememoró su infancia atendiendo a los comensales y desempeñándose como mesera desde los ocho años, pidiendo con insistencia que le permitieran preparar patacones. Relató además una anécdota sobre sus manos impregnadas de olor a ajo, hecho que asociaba con la creatividad y el arte culinario.