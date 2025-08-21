Colombia

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló los alimentos que no se atreve a comer: uno de ellos sabe a tierra

Las declaraciones de la locutora generaron un amplio debate entre los seguidores y usuarios en redes sociales, que aprovecharon la oportunidad para compartir sus experiencias

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Valentina reconoció que no consume
Valentina reconoció que no consume hígado, y argumentó que tampoco le gustan el mondongo ni el callo - crédito cortesía Canal RCN

La locutora y creadora de contenido Valentina Taguado se consolida como una de las figuras más comentadas de la temporada de Masterchef Celebrity, programa en el que su evolución y dedicación captaron la atención tanto del jurado como de la audiencia.

A pesar de llegar al reality con conocimientos limitados sobre cocina, Taguado muestra una trayectoria de aprendizaje constante, aplicando técnicas culinarias y mejorando sus habilidades no solo frente a los retos de los chefs, sino en la presentación y emplatado de sus platillos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su empeño la ha llevado a ser un apoyo para sus compañeros, a quienes suele asistir desde el balcón cuando la dinámica del programa se lo permite.

El reconocimiento de Valentina Taguado en el ámbito mediático no comenzó en la cocina, sino en el espacio radial Los impresentables, donde compartió micrófonos con Pipe Flórez y Roberta Cardona. Allí, se volvió popular por su estilo peculiar de entrevista, segmento en el que realizaba preguntas a partir de las reacciones de los invitados mientras olía dos partes de su cuerpo, cuello y axila. Este rasgo, junto con su estilo desenfadado, la distinguió como una personalidad auténtica en el panorama del entretenimiento.

Estos son los alimentos que no soporta

Taguado relató que su afición
Taguado relató que su afición por la cocina nació observando a su abuela - crédito Cortesía Canal RCN

Durante la entrevista, también se abordaron sus preferencias gastronómicas. Al ser consultada sobre los alimentos que no le resultan agradables, Valentina reconoció que no consume hígado, y argumentó que tampoco le gustan el mondongo ni el callo. Defendió su posición diciendo que “si tú tienes que pitar eso por dos o tres horas, eso no es comestible”.

Adicionalmente, expresó su rechazo hacia la remolacha, por lo que argumenta que su sabor le recuerda a la tierra, una opinión similar a la de la chef Belén Alonso. Sin embargo, destacó la utilidad de la remolacha para dar color natural a otras preparaciones, señalando que “se hacen cosas muy bonitas, el color es espectacular”.

La locutora destacó en la
La locutora destacó en la cocina durante su estancia en el programa - crédito @valentinataguado/ Instagram

Las declaraciones de Valentina Taguado generaron un amplio debate entre los seguidores y usuarios en redes sociales, que aprovecharon la oportunidad para compartir sus propias experiencias y preferencias alimentarias. Comentarios como “El hígado encebollado es delicioso”, “Valentina me representa, la textura de esas 3 comidas es incomible” y “La remolacha, muy rica y tiene muchas propiedades, pero para los gustos los colores” fueron recurrentes en las publicaciones asociadas. Algunos usuarios también ofrecieron recomendaciones a Taguado sobre cómo transformar determinados ingredientes en preparaciones más apetecibles, lo que evidencia el impacto de su presencia en el programa y en el diálogo culinario que genera con la audiencia.

Afición por la cocina

Con la aceptación a participar en Masterchef Celebrity, Taguado dio un giro a su carrera profesional. Su compromiso con el reality la llevó a poner en pausa su trayectoria en la radio, enfocando sus esfuerzos en la creación de contenido para sus redes sociales y expandiendo así su audiencia digital. No obstante, su relación con los medios radiales se mantuvo, como evidencian unos videos recientes que se viralizaron en redes. En estas imágenes, Taguado aparece en la mesa de la emisora La Mega Colombia, espacio que comparte con Andrea Silva, aunque en esta ocasión no como locutora sino como invitada especial.

El reconocimiento de Valentina Taguado
El reconocimiento de Valentina Taguado en el ámbito mediático no comenzó en la cocina, sino en el espacio radial Los impresentables de Los 40 - crédito @valentinataguado/Instagram

Durante su participación en la emisora mencionada, la creadora digital respondió a diversas preguntas relacionadas con su incursión en la cocina y los orígenes de su interés por el arte culinario. En esta ocasión, relató que su afición por la cocina nació observando a su abuela, quien regentaba un restaurante en Andalucía, un municipio conocido por el sancocho de gallina preparado en ese local. “A mí siempre me gustó cocinar porque mi abuelita tenía un restaurante y a mí me parecía increíble verla cocinar para tanta gente”, compartió Taguado al aire, añadiendo que gente de otras ciudades llegaba a degustar ese plato tradicional.

Rememoró su infancia atendiendo a los comensales y desempeñándose como mesera desde los ocho años, pidiendo con insistencia que le permitieran preparar patacones. Relató además una anécdota sobre sus manos impregnadas de olor a ajo, hecho que asociaba con la creatividad y el arte culinario.

Temas Relacionados

Valentina TaguadoMasterChef CelebrityLocutora colombianaLos 40Nariz de ColombiaFamosos en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Qué hacer si se le perdió la cédula amarilla, se la robaron o está muy deteriorada por el uso: le contamos

La Registraduría exige cumplir normas internacionales en la imagen, desde el tamaño y el enfoque hasta el vestuario y los accesorios, advirtiendo que cualquier incumplimiento puede impedir la expedición del documento

Qué hacer si se le

Asesinato de Miguel Uribe Turbay: inteligencia estaría cerca de completar el rompecabezas del crimen

Con seis capturados y varios puntos de la investigación concluidos, las autoridades estarían a punto de identificar a los autores intelectuales del homicidio

Asesinato de Miguel Uribe Turbay:

Petro aseguró que, en el pasado, “los peruanos” hackearon a entidades de Colombia: “Sin hacer ciberdefensa”

El presidente aseguró que el “Ministerio de Telecomunicaciones” estaba siendo manejado por jóvenes de Chapinero Alto cuando fue blanco de un ataque cibernético

Petro aseguró que, en el

Crisis en Millonarios: esta habría sido la sanción para Néiser Villarreal por ponerse la camiseta de América

Mientras el atacante está apartado del cuadro profesional, la institución enfrenta desafíos internos y externos por el mal momento en la Liga BetPlay

Crisis en Millonarios: esta habría

Duván Vergara y Edwin Cardona quedaron retratados en “el momento más colombiano posible” de la Copa Libertadores

El extremo de Racing y el volante creativo de Atlético Nacional fueron blanco de las redes sociales, generando debate por las actitudes asumidas por ambos

Duván Vergara y Edwin Cardona
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Mesitas del Colegio:

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

Dos soldados secuestrados en Cúcuta fueron entregados a una comisión de la ONU en límites con Venezuela

Representante a la Cámara cuestionó a la defensora del Pueblo por su silencio ante la desaparición de mujeres en el Valle del Cauca

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Kirby conquista a la

Vanessa Kirby conquista a la audiencia de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Video: Salvador, hijo de Mateo Carvajal, cantó por primera vez una de las barras de Nacional: hasta groserías dijo

Marbelle hizo importante solicitud a quienes oraron por Miguel Uribe: “Salvar a Colombia”

Mr. Stiven dijo cuál es el creador de contenido que tiene más plata en Colombia y por qué

Juanes habló de la tragedia que vivió por una hermana en coma más de 20 años y el impacto que tuvo en su música

Deportes

Crisis en Millonarios: esta habría

Crisis en Millonarios: esta habría sido la sanción para Néiser Villarreal por ponerse la camiseta de América

Duván Vergara y Edwin Cardona quedaron retratados en “el momento más colombiano posible” de la Copa Libertadores

Dimayor pierde tutela para evitar ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas

Jhon Jáder Durán y Richard Ríos no se hicieron daño: Fenerbahce empató sin goles ante Benfica por la Champions

Técnico del América definió su futuro tras la eliminación en la Copa Sudamericana: “Pensar en lo que viene”