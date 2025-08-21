Mario Duarte, actor de ‘Betty, la fea’, ve con buenos ojos a Iván Cepeda para que sea candidato: “Da la impresión de que es decente”

El actor y cantante Mario Duarte expresó su deseo de que el senador Iván Cepeda se lance a la Presidencia de Colombia, pues lo considera un político idóneo para las necesidades del país y para el clima de la campaña electoral
“Da la impresión de que Iván Cepeda es un tipo muy decente como para meterse a candidato a presidente. Ojalá lo sea. Le subiría el nivel a lo que se viene”, escribió a través de su cuenta de X el vocalista de la banda de rock bogotana La Derecha.
