La inesperada emergencia médica de María Cecilia Botero que cambió su vida para siempre: “A los tres días me estaba muriendo“

En 2025, Maria Cecilia Botero retomó su carrera televisiva en Colombia al integrarse como presentadora al programa Mujeres Sin Filtro, del Canal RCN, junto a Flavia Dos Santos, Claudia Palacios y Kika Nieto. Pero, lejos de limitarse a este proyecto, la antioqueña se sumó al elenco de la película Dora la Exploradora y la Búsqueda del Sol Dorado, en la que da vida a la abuela de la protagonista (interpretada por Samantha Lorraine), y también volvió al teatro con la obra Bakunin Sauna, que se presentó desde mayo pasado en el Teatro Nacional de Bogotá.

Incluso recibió el cargo de Embajadora de Buena Voluntad de Unicef, en marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Este nombramiento reconoce su compromiso de más de 40 años con la infancia y los derechos de los niños en Colombia, puesto que Botero se vinculó a la entidad desde los años 80, cuando se sumó a una campaña sobre lactancia materna.

Otro de los proyectos de los que formó parte fue Cosiaca La Serie, producción de Teleantioquia en la que se relata la historia de uno de los personajes emblemáticos de la cultura paisa, compartiendo pantalla con Ramiro Meneses, Amparo Grisales, Robinson Díaz, Santiago Alarcón, Jhon Alex Toro y Vicky Hernández.

Como parte de la promoción de dicho proyecto, la actriz fue invitada al vodcast de Cosiaca, y siguiendo el ejemplo de los otros miembros del elenco, recordó distintos momentos de su vida personal y profesional, incluyendo una experiencia cercana a la muerte.

Según relató María C, todo inició con una cirugía planeada para extraer un quiste. Lo que en principio fue descrito por la especialista encargada como una intervención sencilla, desencadenó complicaciones que pudieron ser letales.

“Tenía que hacer una cirugía de esas que nos hacemos las mujeres, que era un quistecito detrás del útero. La doctora me decía, no, usted en tres días allá está cantando y bailando fresca”, relató, especificando que se trató de una laparoscopia.

Botero explicó que dicha laparoscopia no tuvo éxito, por lo que la doctora tomó una decisión más radical: una cirugía abierta para retirar el quiste. Pero en el proceso, cometió un grave error. “Me cerró y ella me había perforado los intestinos con la laparoscopia”, relató la actriz.

El cuadro de salud se agravó rápidamente, según las palabras de Botero: “A los tres días me estaba muriendo”, dijo, asegurando que la gravedad de su situación la llevó a experimentar un episodio de desprendimiento del cuerpo.

“Yo me vi en la cama acostada y yo ahí, desde allá, miraba. Y de pronto había una persona o alguien acá al lado que me decía ‘vámonos’. Yo decía, ‘no porque allá está la luz y si yo veo la luz me voy… yo no me puedo morir, me falta tener a mi hijo’”, recordó.

La situación era tan crítica que los médicos advirtieron a la familia de la presentadora “Rece mucho porque esa niña de esta noche no pasa”. Pese a la gravedad de su estado, Botero pudo recuperarse. “Me entró como una cosa que no me muero, no me muero. Y no me morí”, indicó.

María Cecilia Botero y su relación con Amparo Grisales

Durante una entrevista con la revista Vea, Botero fue consultada sobre su vínculo con su compañera de elenco en Cosiaca. Explicó que, al inicio de sus carreras, ambas eran muy cercanas, pero con el tiempo tomaron caminos distintos dentro de la industria. Sin embargo, aseguró que mantiene un gran aprecio y admiración por la caldense.

“Cuando empezamos éramos muy amigas. Lo que pasa es que también el tipo de carrera de ella y el mío en un momento como que se distanciaron. Ella es una diva (…) Es todo eso que ella quería ser y lo logró y mis respetos por eso. Yo me fui más por el otro lado del teatro, la televisión, el cine. Aunque ella también (…) Pero, digamos que por el estilo de carreras nos distanciamos un poco, pero somos bien, somos amigas. La quiero mucho, la admiro mucho y la respeto mucho. A veces la gente es muy injusta, pero yo te digo una cosa: una persona que es buena hija, buena hermana y buena amiga… Tiene que ser una buena persona”, afirmó Botero.