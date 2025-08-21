Colombia

La actriz Norma Nivia expresó su amor por Mateo Varela con emotivo mensaje: “El hombre que cualquier mujer querría a su lado”

Tras el final del ‘La casa de los famosos Colombia’, la pareja hizo oficial su romance y compartió en redes sociales cómo su vínculo ha crecido fuera de cámaras, generando una ola de apoyo entre sus seguidores

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Guardar
La actriz Norma Nivia dedicó
La actriz Norma Nivia dedicó emotivo mensaje a Mateo Varela en Instagram - crédito @normaniviag/Instagram

La actriz Norma Nivia compartió en sus redes sociales un mensaje que refleja la solidez de su vínculo con Mateo Varela, conocido como “Peluche”, con quien mantiene una relación amorosa que se consolidó tras su participación en la segunda temporada del reality La casa de los famosos Colombia.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Nivia escribió: “Te amo, eres un hombre hermoso mi amor, en todo sentido. El hombre que cualquier mujer querría a su lado, me cuidas, me proteges, me sostienes, me consientes, me haces reír”, acompañando sus palabras con una fotografía de Varela y la canción Perfect, de Ed Sheeran.

Norma Nivia añadió en su publicación: “Contigo soy mejor persona, aprendo a tu lado cada día. Y me demuestras tu amor sin límites. Le agradezco a la vida por tenerte en la mía”, dejando ver el impacto positivo que la relación ha tenido en su vida cotidiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mensaje de Norma Nivia
El mensaje de Norma Nivia a Mateo Varela conmueve en redes y expone su unión sentimental - crédito @normaniviag/Instagram

Esta declaración pública generó una ola de reacciones, tanto de seguidores como de otros usuarios, y renovó la atención sobre el desarrollo de la pareja fuera de las cámaras: “Amo a esta pareja 😍😍😍 Mateo es un caballero, romántico, noble y con un hermoso corazón 😚❤️❤️”; “Siempre diré que para nosotros ustedes son la pareja perfecta que rompieron esquemas y callaron bocas a delante ánimo que si se puede”; “Mateo es bello siempre cuidando las personas que quiere ❤️❤️❤️❤️”; “Bendiciones para Ustedes pareja hermosa, seres de Luz, admiración total”.

El origen del vínculo entre Norma Nivia y Mateo Varela se remonta a su paso por La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN que se emitió a inicios de 2025.

El primer beso entre ambos ocurrió el 18 de febrero, tras una conversación privada en la cama, cuando un intercambio sincero marcó un antes y un después en su relación dentro del programa. Este episodio fue ampliamente comentado y se convirtió en uno de los momentos centrales de la temporada, tanto para la audiencia como para las redes.

Antes de ese episodio, tras una discusión breve, Norma Nivia se acercó a Mateo Varela para besarlo y superar el desencuentro, sellando así el inicio de una cercanía que fue en aumento con el paso de las semanas.

Tras varias demostraciones públicas de
Tras varias demostraciones públicas de afecto, la actriz dedicó una publicación al modelo - crédito cortesía del Canal RCN

Las cámaras captaron confidencias, gestos de apoyo y escenas que contribuyeron a fortalecer la conexión entre ambos, lo que no pasó inadvertido para quienes siguieron el programa de convivencia.

El proceso de construcción del romance siguió su curso aun después de la salida de Norma Nivia del reality. La actriz resultó eliminada el 4 de mayo de 2025 y, en una entrevista posterior, admitió estar sorprendida por la naturaleza de los sentimientos que había desarrollado. Durante su última transmisión en el programa, la actriz pronunció un “Te amo” dirigido a Mateo Varela, quien respondió con un “Gracias, flaca”.

La relación quedó oficializada tras el reality. Durante una cena en Curaçao, Mateo Varela organizó una sorpresa con un letrero luminoso al aire libre que decía: “Flaca, ¿quieres ser mi novia?”. Norma Nivia aceptó la propuesta con un beso y un abrazo, gesto que quedó grabado y circuló en plataformas digitales.

Así fue la propuesta de
Así fue la propuesta de Mateo Varela a Norma Nivia - crédito @mieloficiall / TikTok

La secuencia de hechos y mensajes entre Norma Nivia y Mateo Varela ha estado marcada por muestras de afecto públicas, gestos de cuidado mutuo y declaraciones en medios de comunicación.

Su vínculo, que surgió en circunstancias de alta visibilidad, se mantiene en el centro de la atención en redes sociales, y contribuye al interés constante de fanáticos y del público en general por la vida de ambas personalidades.

Norma Nivia es una destacada modelo y actriz que comenzó su carrera en el modelaje a los 16 años. Su transición a la televisión inició con apariciones como modelo en Yo soy Betty, la fea (1999), seguido por su primer protagónico compartido en Zona Rosa (2007). Desde entonces ha consolidado una trayectoria sólida con papeles en telenovelas como Chica Vampiro, La traicionera, Correo de inocentes, La Ley del corazón, La reina de Indias y el conquistador.

Temas Relacionados

Norma NiviaMateo VarelaNorma Nivia y Mateo VarelaLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Policía rescató a dos niñas que habían sido secuestradas por un hombre en Dagua, Valle del Cauca

Agentes lograron ubicar a las niñas de 5 y 9 años de edad, después de que un hombre sin parentesco se las llevó a su residencia, a donde llegaron las autoridades para rescatarlas

Policía rescató a dos niñas

Seguidor de Silvestre Dangond recorrerá 860 kilómetros en bicicleta de Valledupar a Bogotá para ir a su concierto en El Campín

Un fanático del cantante vallenato decidió viajar en bicicleta desde Valledupar hasta Bogotá para acompañar al artista en sus conciertos de ‘El último baile’

Seguidor de Silvestre Dangond recorrerá

Belosmaki acusó a Mateo Carvajal de darle THC sin consentimiento en un concierto: “Nunca le reciban nada”

El creador de contenido contó cómo lo tuvieron que sacar cargado de un concierto, luego de aceptar fumar del vapeador de su amigo, el exparticipante de ‘El desafío’

Belosmaki acusó a Mateo Carvajal

Luz Adriana Camargo fue ratificada por el Consejo de Estado como fiscal General de la Nación

La Sección Quinta del alto tribunal negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral presentada en contra del acto de elección de Camargo Garzón en su actual cargo

Luz Adriana Camargo fue ratificada

Juez ordenó arresto del director de la Dian y otros altos funcionarios por desacato de tutela en nombramientos de la lista de elegibles

Un juez de Bogotá dispuso la detención de Luis Eduardo Llinás Chica y tres altos funcionarios de la Dian tras incumplir un fallo que exige nombrar a elegibles en cargos vacantes

Juez ordenó arresto del director
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Óscar, supuesto nexo

Cayó alias Óscar, supuesto nexo del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína: Estados Unidos pidió su extradición

Comandos de Frontera podrían ayudar a resolver la guerra por la cocaína en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador: esto dice el Time de Nueva York

Abogado del Clan del Golfo desmintió a Petro sobre presencia del grupo armado en la Junta del Narcotráfico: “Son casi imposibles”

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de Karol G: ya

Conciertos de Karol G: ya eligieron los escenarios y algunas fechas para el ‘Tropicoqueta Tour’ en 2026

Seguidor de Silvestre Dangond recorrerá 860 kilómetros en bicicleta de Valledupar a Bogotá para ir a su concierto en El Campín

Belosmaki acusó a Mateo Carvajal de darle THC sin consentimiento en un concierto: “Nunca le reciban nada”

Esta es la expareja que Sara Corrales invitó a su boda en Medellín con Damián Pasquini: fueron novios por tres años

La advertencia de Laura Tobón sobre la presión estética: “Me dejaron una huella muy grande en mi corazón y en mi cabeza”

Deportes

Estas son las cuentas que

Estas son las cuentas que necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Millonarios ante Unión Magdalena en El Campín

Leonardo Castro se enfrentó a hinchas de Millonarios en medio de disturbios en el duelo frente a Unión Magdalena

Estos son los candidatos para reemplazar a David González en Millonarios

Egan Bernal será el líder del Ineos Grenadiers para la Vuelta a España 2025: así lo anunció el equipo