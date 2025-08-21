La actriz Norma Nivia expresó su amor por Mateo Varela con emotivo mensaje: “El hombre que cualquier mujer querría a su lado”

La actriz Norma Nivia dedicó emotivo mensaje a Mateo Varela en Instagram - crédito @normaniviag/Instagram

La actriz Norma Nivia compartió en sus redes sociales un mensaje que refleja la solidez de su vínculo con Mateo Varela, conocido como “Peluche”, con quien mantiene una relación amorosa que se consolidó tras su participación en la segunda temporada del reality La casa de los famosos Colombia.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Nivia escribió: “Te amo, eres un hombre hermoso mi amor, en todo sentido. El hombre que cualquier mujer querría a su lado, me cuidas, me proteges, me sostienes, me consientes, me haces reír”, acompañando sus palabras con una fotografía de Varela y la canción Perfect, de Ed Sheeran.

Norma Nivia añadió en su publicación: “Contigo soy mejor persona, aprendo a tu lado cada día. Y me demuestras tu amor sin límites. Le agradezco a la vida por tenerte en la mía”, dejando ver el impacto positivo que la relación ha tenido en su vida cotidiana.

El mensaje de Norma Nivia a Mateo Varela conmueve en redes y expone su unión sentimental - crédito @normaniviag/Instagram

Esta declaración pública generó una ola de reacciones, tanto de seguidores como de otros usuarios, y renovó la atención sobre el desarrollo de la pareja fuera de las cámaras: “Amo a esta pareja 😍😍😍 Mateo es un caballero, romántico, noble y con un hermoso corazón 😚❤️❤️”; “Siempre diré que para nosotros ustedes son la pareja perfecta que rompieron esquemas y callaron bocas a delante ánimo que si se puede”; “Mateo es bello siempre cuidando las personas que quiere ❤️❤️❤️❤️”; “Bendiciones para Ustedes pareja hermosa, seres de Luz, admiración total”.

El origen del vínculo entre Norma Nivia y Mateo Varela se remonta a su paso por La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN que se emitió a inicios de 2025.

El primer beso entre ambos ocurrió el 18 de febrero, tras una conversación privada en la cama, cuando un intercambio sincero marcó un antes y un después en su relación dentro del programa. Este episodio fue ampliamente comentado y se convirtió en uno de los momentos centrales de la temporada, tanto para la audiencia como para las redes.

Antes de ese episodio, tras una discusión breve, Norma Nivia se acercó a Mateo Varela para besarlo y superar el desencuentro, sellando así el inicio de una cercanía que fue en aumento con el paso de las semanas.

Tras varias demostraciones públicas de afecto, la actriz dedicó una publicación al modelo - crédito cortesía del Canal RCN

Las cámaras captaron confidencias, gestos de apoyo y escenas que contribuyeron a fortalecer la conexión entre ambos, lo que no pasó inadvertido para quienes siguieron el programa de convivencia.

El proceso de construcción del romance siguió su curso aun después de la salida de Norma Nivia del reality. La actriz resultó eliminada el 4 de mayo de 2025 y, en una entrevista posterior, admitió estar sorprendida por la naturaleza de los sentimientos que había desarrollado. Durante su última transmisión en el programa, la actriz pronunció un “Te amo” dirigido a Mateo Varela, quien respondió con un “Gracias, flaca”.

La relación quedó oficializada tras el reality. Durante una cena en Curaçao, Mateo Varela organizó una sorpresa con un letrero luminoso al aire libre que decía: “Flaca, ¿quieres ser mi novia?”. Norma Nivia aceptó la propuesta con un beso y un abrazo, gesto que quedó grabado y circuló en plataformas digitales.

Así fue la propuesta de Mateo Varela a Norma Nivia - crédito @mieloficiall / TikTok

La secuencia de hechos y mensajes entre Norma Nivia y Mateo Varela ha estado marcada por muestras de afecto públicas, gestos de cuidado mutuo y declaraciones en medios de comunicación.

Su vínculo, que surgió en circunstancias de alta visibilidad, se mantiene en el centro de la atención en redes sociales, y contribuye al interés constante de fanáticos y del público en general por la vida de ambas personalidades.

Norma Nivia es una destacada modelo y actriz que comenzó su carrera en el modelaje a los 16 años. Su transición a la televisión inició con apariciones como modelo en Yo soy Betty, la fea (1999), seguido por su primer protagónico compartido en Zona Rosa (2007). Desde entonces ha consolidado una trayectoria sólida con papeles en telenovelas como Chica Vampiro, La traicionera, Correo de inocentes, La Ley del corazón, La reina de Indias y el conquistador.