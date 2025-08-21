Colombia

Fiscalía asumió la investigación por los ataques terroristas en Amalfi y Cali: hay dos detenidos por los hechos en Valle del Cauca

Un equipo de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lidera las diligencias para identificar a los responsables del ataque, que deja, hasta el momento, seis muertos y al menos 70 heridos

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

La Fiscalía asume la investigación
La Fiscalía asume la investigación del atentado terrorista en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali - crédito X

La Fiscalía General de la Nación asumió de manera formal, la investigación por el atentado con carro bomba perpetrado en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Cali. El hecho, ocurrido alrededor de las 2:50 p. m., dejó un saldo preliminar de seis muertos —incluido un menor de nueve años— y al menos 50 personas heridas, según confirmó la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

El ente acusador informó que un equipo especializado de la Dirección contra las Organizaciones Criminales lidera las diligencias urgentes para recolectar pruebas, preservar evidencias, identificar a los responsables y avanzar en la judicialización de los autores materiales e intelectuales de este crimen, calificado como acto terrorista.

El ataque dejó seis muertos
El ataque dejó seis muertos y al menos 50 heridos, según la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito REUTERS

La Fiscalía también asumió las investigaciones sobre los recientes actos terroristas en Amalfi (Antioquia) y se están empleando recursos tecnológicos y equipos especializados junto con la Policía Nacional para recolectar pruebas, identificar y judicializar a los responsables. En el caso del ataque al helicóptero de la Policía Antinarcóticos en Antioquia, las primeras diligencias apuntan al frente 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc como posible implicado.

En Cali, la Fiscalía recibió a dos personas presuntamente vinculadas a la explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, que serán presentadas ante un juez de control de garantías. Las investigaciones continúan para determinar la organización criminal responsable, con información preliminar que señala a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Investigadores de la Fiscalía y
Investigadores de la Fiscalía y la Policía Judicial realizan labores de inspección y recolección de pruebas en el lugar afectado por el atentado en Cali - crédito @FiscaliaCol / X

Ataque en zona de alta circulación civil

El atentado ocurrió exactamente en la carrera 8 con calle 52, sector del barrio La Base, una zona de alto flujo tanto vehicular como peatonal. El estallido fue causado por un vehículo cargado con cilindros de gas, que explotó a escasos metros del ingreso principal a la base aérea Marco Fidel Suárez. Un segundo vehículo, igualmente acondicionado con explosivos, no alcanzó a detonar y fue asegurado por unidades antiexplosivos.

En medio del caos, testigos y ciudadanos de la zona lograron detener a un joven que presuntamente habría participado en la preparación o ubicación de los vehículos utilizados en el atentado. El sujeto fue entregado a las autoridades, y se espera que rinda declaración ante la Fiscalía en las próximas horas.

Un equipo especializado busca identificar
Un equipo especializado busca identificar y judicializar a los responsables del atentado - crédito REUTERS

Las autoridades locales activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Gestión del Riesgo y cuerpos de socorro trabajaron durante horas para atender a los heridos, algunos de ellos de gravedad. Las cifras oficiales siguen en evolución, mientras varios hospitales de Cali permanecen en alerta naranja.

Reacciones de las autoridades y una recompensa de $800 millones

El ataque fue repudiado por distintas autoridades del orden local, regional y nacional. La Fuerza Aeroespacial Colombiana condenó enérgicamente el atentado y lamentó que, además de la afectación a una instalación militar estratégica, el acto haya impactado gravemente a la población civil.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció una recompensa de hasta $400 millones por información que conduzca a la captura de los responsables. A este ofrecimiento se sumó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que también aportó otros $400 millones, elevando la cifra total de recompensa a $800 millones.

El alcalde de Cali y
El alcalde de Cali y la Gobernación del Valle ofrecen hasta 800 millones de pesos de recompensa - crédito REUTERS

“Trabajaremos sin descanso para que los responsables enfrenten la justicia”, declaró Eder, al tiempo que instó al Gobierno nacional a reforzar el acompañamiento en seguridad. El mandatario local también ordenó restricciones al tránsito de vehículos de carga pesada entre las 7:00 p. m. y las 4:00 a. m., además de reforzar los accesos a la ciudad con apoyo de la Policía Metropolitana.

Por su parte, la gobernadora Toro, a través de su cuenta oficial de X, expresó: “El terrorismo no nos va a vencer, con más fuerza y más ahínco, hago un llamado para que nos unamos y lo enfrentemos. Caleños y Vallecaucanos, la Fuerza Pública y los mandatarios estamos haciendo un frente unido para seguir dando la batalla”.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de colaborar con información veraz y oportuna, y reiteraron que el programa de recompensas permanece vigente. Se espera que, con la declaración del sospechoso detenido, puedan identificarse más personas implicadas en el ataque y llevar ante la justicia a los responsables de uno de los episodios violentos más graves registrados en Cali durante los últimos meses.

