Cómo un jurista colombiano logró el éxito en redes al aplicar una curiosa estrategia para captar clientes a punta de insultos: El ‘Abogado Degenerado’ “despeja la duda en minutos y es sincero”

Nicolás Calderón es quien le da vida al 'Abogado Degenrado' en redes sociales - crédito @abogadodegenerado/TikTok | @roider.contreras/IG | @abogadodegenerado/IG

El mentor y especialista en marketing legal Roider Contreras compartió en sus redes sociales la inusual estrategia de posicionamiento que implementó el abogado colombiano Nicolás Calderón, que ha conseguido destacarse en el sector gracias a su perfil digital conocido como el Abogado Degenerado.

Al contrario de lo que dicta el protocolo profesional, Calderón ha captado la atención de miles de usuarios y potenciales clientes tratándolos sin cortesías e, incluso, recurriendo al insulto (o madrazos, como se le dice de forma popular en Colombia) en sus respuestas, alcanzando un éxito notorio en las plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la publicación que Contreras compartió en la red social Instagram, “este abogado venció a toda su competencia por insultar a sus clientes; y lo más impactante es que la estrategia funcionó”.

El mentor y experto en estrategias de marketing digital relató que, al iniciar su carrera, Calderón enfrentó el escepticismo generalizado por su juventud e inexperiencia.

“Nicolás Calderón apenas salió de la universidad, quería captar clientes, pero veía que la gente desconfiaba de su servicio por su inexperiencia. Así que se vio en un dilema: o esperaba 20 años a que a punta de referidos se creara un nombre en el gremio o crearse él mismo un nombre apalancándose de redes sociales. Y no tardó en tomar la decisión”, explicó Contreras.

crédito @abogadodegenerado/IG

El ‘Abogado Degenerado’ contó cómo surgió la idea que es furor en redes sociales

El propio ‘Abogado Degenerado’ relató: “Pues dije, no, la única forma de hacerme nombre en esto es crear contenido”.

Observando el enfoque rígido y poco atractivo con el que la mayoría de abogados generaba material en redes, Calderón optó por un camino inusual.

“Nicolás notó que los pocos abogados que subían contenido lo hacían de una forma aburrida y técnica. Así que pensó en diferenciarse de una manera muy curiosa.

Se puso como nombre el Abogado Degenerado y comenzó a responder preguntas, pero insultando a sus clientes mientras respondía sus consultas. La tónica divertida de ver un abogado tratando así a su audiencia…”, señala el mentor, al detallar de forma sencilla cómo es que el colombiano ha obtenido tantos seguidores en poco tiempo, y lo más importante, generando credibilidad por sus respuestas.

“Siempre tan decente” y “este man despeja la duda en minutos y es sincero”, son algunos de los comentarios que recibe Calderón en cada video.

Sin embargo, el éxito de esta forma de ofrecer sus servicios como jurista ha hecho que la interacción con los usuarios sea tan buena, que los mismo ciudadanos también lo insultan (dejando volar el humor y la imaginación) para hacerle sus consultas jurídicas.

El mentor para abogados Roider Contreras hizo un análisis en el que explicó por qué le va tan bien a Nicolás Calderón con su particular forma de captar clientes a través de su personaje, el 'Abogado Degenerado' - crédito @roider.contreras/IG

No solo responde con groserías, los mismos usuarios lo insultan para hacerle las preguntas

En sus intervenciones, Calderón asumió una voz irreverente y respondió sin filtros, incluso con mensajes como: “Pues dejar de ser tan bobo hijueputa, malparido”, así inician muchas de las respuestas que da a sus seguidores el ‘Abogado Degenerado’.

Esta dinámica, lejos de ahuyentar al público, terminó por viralizar su contenido y multiplicar su comunidad.

La apuesta por lo transgresor cosechó resultados en un corto lapso.

“Fue tan entretenido que en pocos meses su cuenta se disparó. Hoy en día el Abogado Degenerado es nominado a premios, es un referente de la industria, capta clientes todos los días y ha amasado una comunidad de ciento ochenta mil seguidores en sus redes”, destacó Roider Contreras.

En una entrevista con Los40 Colombia Calderón contó que la idea se le ocurrió en 2021 luego de finalizar sus estudios e iniciar un posgrado para especializarse en derecho tributario.

Sin embargo, todo cambió para él luego de conocer a uno de sus compañeros y expresarle cómo hacer dinero si aún era muy joven para conseguir clientes.

“Yo haciendo esa mierda (el posgrado) conocí a un hijueputa y entonces el man me dijo un día... porque yo trabajaba en una entidad estatal para ese momento, y el man me dice: ‘Perro, no ves que la plata está es afuera’”, inició con su relato el abogado bogotano.

En este caso explica qué medidas se pueden tomar frente a decisiones que se consideren injustas - crédito @abogadodegenerado/IG

Seguido a esto, el ‘Abogado Degenerado’ explicó que “el man (su compañero de estudios) me contó que él se hizo millonario, fue llevando casos. Y yo decía: ‘Pero marica, ¿yo cómo llevo casos güevón? Si nadie me conoce’. Y él dijo: ‘Pues no, pues va a comenzar a hacer videos de mierda’“.

Pero todo daría un giro inesperado con lo que ocurrió después: “Al comienzo no pensaba que tuviera ni siquiera mil seguidores, güevón. Yo dije: ‘No marica, eso con que alguien me vea, eso es re difícil, güevón’. Pero pues se fueron dando las cosas y ya hoy en día, pues estoy acá sentado con ustedes par de hijueputas”, cerró Calderón, al explicarle a los entrevistadores de la emisora cómo logró el éxito en redes, y en su firma Calderón y Galindo Abogados.