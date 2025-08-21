Así suena la nueva canción de Yina Calderón y La Toxicosteña: la cantante dio un adelanto del tema

La Toxi Costeña lanza dardo en su tema con Yina Calderón y revela detalles del videoclip - crédito Natalia Perilla

La Toxicosteña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar un fragmento de la esperada colaboración musical que prepara junto a Yina Calderón.

La barranquillera compartió en sus historias de Instagram parte de la letra del tema, en el que incluyó lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Karina García, su excompañera de reality con quien protagonizó tensos enfrentamientos.

Desde su salida del programa, la creadora de contenido había confirmado que estaba trabajando en nuevos proyectos artísticos, entre ellos este sencillo junto a la empresaria de fajas y DJ de guaracha. Sin embargo, pese a que ambas ya lo grabaron en estudio a inicios de agosto, el lanzamiento oficial aún no se ha dado, lo que ha incrementado la expectativa entre sus fanáticos.

En la dinámica de preguntas y respuestas que realizó en Instagram, la barranquillera mostró un fragmento de la canción en el que habla sobre su paso por La casa de los famosos Colombia y lo que significó para ella el segmento “Crudas verdades”, uno de los momentos más recordados de su participación.

No obstante, lo que más llamó la atención fue una frase con la que muchos usuarios en redes sociales aseguraron que buscaba lanzar una puya a Karina García:

“Si me quisiera parecer a alguien, sería a alguien con talento; como Karol G, la propia Bichota, la más dura del movimiento”, dice La Toxicosteña en el fragmento que causó opiniones al respecto.

Aunque no entregó una fecha exacta del estreno, sí confirmó que el sencillo verá la luz muy pronto. Además, reveló que el videoclip será grabado en República Dominicana, proyecto para el que ya se encuentran preparando la producción.

“Tenemos pendiente un viaje a República Dominicana; vamos a hacer el video de nuestra canción”, aseguró la cantante.

La Toxi Costeña también aprovechó el espacio para despejar rumores sobre una supuesta enemistad con Yina Calderón, luego de que esta última mencionara en redes sociales que no había sido invitada a un viaje que la artista hizo junto a Melissa Gate, Emiro Navarro, Norma Nivia y Mateo Varela.

“Mi relación con Yina está mejor que nunca”, señaló la cantante costeña.

En entrevista con Infobae Colombia, la artista había mencionado que la colaboración con Calderón iba a ser grabada el 4 de agosto, que ambas coincidieron en un estudio de grabación en compañía de las hermanas de la empresaria y algunos amigos.

En su momento en las redes sociales, ambas dejaron ver parte del proceso creativo, compartiendo videos cantando, bailando y disfrutando de la sesión en estudio, lo que aumentó aún más la expectativa por el resultado final.

La Toxi Costeña responde sin filtros a las críticas sobre su físico y su rol como madre en redes sociales

Durante la misma dinámica de preguntas y respuestas, La Toxicosteña confrontó de manera directa a quienes la atacan por su físico, su personalidad y su rol como madre, así como también expuso la contradicción que observa en muchos de sus detractores: perfiles que se presentan como profundamente religiosos, pero que, según ella, no dudan en lanzar comentarios ofensivos y despectivos.

“Para ser tan persignados son muy macabros porque lo que me comentan a mí, no es de cristianos”, indicó la cantante.

Después de hacer un análisis personal de los perfiles de quienes la critican, también decidió compartir fotos de una de las personas para mostrarles a sus seguidores el físico de ella y ridiculizarla por tildarla de una manera negativa.

Luego de eso, indicó que la mayoría de internautas que hacen esas acciones exhiben símbolos y mensajes de religiosidad, lo que para la artista resulta incompatible con el tono de los mensajes que recibe.

“Yo no tengo la culpa de haber nacido morena, comunícate con Dios, que mis rasgos, que soy bajita, soy así y no voy a cambiar, vayan a que se los culeen. Ay que es una ordinaria, sí, pobre, sí, maluca, sí, soy todo eso, ya”, respondió, dejando en claro que no pretende modificar su identidad para complacer a quienes la juzgan.

Finalmente, la artista abordó el tema de la crítica relacionada con la exposición de sus hijos en redes sociales, ya que suele no mostrarlos ni compartir detalles de su vida familiar, decisión que explicó que se debe a una elección consciente y responsable.

De acuerdo con sus declaraciones, antes de ingresar al programa del Canal RCN optó por no incluir a sus hijos en su contenido digital, argumentando que su perfil no está orientado a un público infantil y que prefiere resguardar la privacidad de sus espacios familiares. Además, manifestó su incomodidad ante los comentarios dirigidos a los niños, lo que refuerza su determinación de mantenerlos alejados del escrutinio público.