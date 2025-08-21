Asesinato de Miguel Uribe Turbay: inteligencia estaría cerca de completar el rompecabezas del crimen

Inteligencia estaría a punto de culminar la investigación - crédito @migueluribet/IG | Interpol | Policía Nacional

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en Colombia ha aumentado la petición de justicia en el caso que provocó que el país volviera a ser noticia mundial.

De manera oficial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se manejan dos líneas de investigación, una ligada a los capturados, que es encabezada por la Fiscalía General de la Nación, y la segunda, de inteligencia, por parte de las Fuerzas Militares.

Sobre este segundo enfoque, Noticias Caracol informó que las agencias de inteligencia estarían cerca de armar el rompecabezas del crimen, en el que todo señala que los responsables serían disidentes del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP.

El organigrama criminal

Escape de alias Andrea fue clave en la investigación - crédito RedesSociales/NoticiasCaracol

En primer lugar, el medio citado informó que la ficha clave del entramado criminal sería Katerine Martínez, capturada por las autoridades y señalada de haber sido la encargada de transportar el arma con la que fue asesinado Uribe Turbay.

La mujer sería importante en la investigación porque tras el crimen viajó a Caquetá, en donde presuntamente iba a ser recibida por alias Cristóbal, integrante de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, al mando de “Iván Márquez”.

En la zona en la que se iba a refugiar Martínez, días antes se habría registrado un encuentro entre Elder José Arteaga Hernández “Costeño” (cabeza del atentado) y un enviado del “Zarco Aldineve”, segundo al mando de la Segunda Marquetalia en ese momento, que murió en combates con el ELN recientemente.

Arteaga se habría encontrado con integrantes de la Segunda Marquetalia antes del crimen - crédito Policía Nacional

Debido a que la Segunda Marquetalia es señalada en el informe citado por Noticias Caracol, es pertinente recordar que esta disidencia fue fundada por “Iván Márquez”, que prometió acabar con los “traidores” y la “oligarquía” con “una nueva modalidad operativa”.

Además, el medio citado indicó que el informe de inteligencia especifica que la intención del grupo armado era terminar a como de lugar con la vida de Uribe Turbay, puesto que hay información sobre la instalación de una bomba en el vehículo en el que se movilizaba el político antes del atentado.

El rol de los capturados

José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, fue abatido en Venezuela por el ELN - crédito X

Sobre los seis capturados por el caso, la Fiscalía General de la Nación ha expuesto detalles del rol que tuvo cada imputado, incluyendo el menor de edad que disparó en tres ocasiones contra el precandidato presidencial.

Menor de edad: el joven, cuya identidad permanece reservada por protección de las autoridades, fue quien recibió la orden directa de atentar contra la vida de Miguel Uribe Turbay. El menor confirmó que le ofrecieron una suma de 20 millones de pesos como pago por el asesinato.

Carlos Eduardo Mora González: identificado como “El Veneco”, es señalado como la persona que conducía el vehículo en el que se le entregó el arma al menor de edad. Su participación fue clave para que el sicario pudiera contar con la herramienta necesaria para ejecutar el atentado

Katerine Martínez: en un principio se le llamó “Andrea”; además de lo expuesto previamente, cumplió un papel de “pantalla”, es decir, fingió una situación o relación para desviar la atención de las autoridades y facilitar la operación.

William Fernando González Cruz: fue identificado como la persona encargada de asegurar la retirada de otros dos miembros clave del grupo tras la ejecución del atentado. Aunque no aparece en los videos de las cámaras de seguridad, las pesquisas apuntan a que fue quien recogió tanto a “El Costeño” a Katerine Andrea Martínez.

Elder Arteaga: Considerado la cabeza del plan criminal, Elder José Arteaga Hernández es citado por la Fiscalía General de la Nación como el organizador principal del atentado. Conocido en el sur del país, especialmente en Caquetá, como “El Costeño” o “El Negro”.

Cristián Camilo González: fue el último capturado, explicó que su función era recoger al menor luego de que disparara contra Uribe Turbay; sin embargo, optó por huir al observar la fuerte presencia policial en la zona.