Colombia

Asesinato de Miguel Uribe Turbay: inteligencia estaría cerca de completar el rompecabezas del crimen

Con seis capturados y varios puntos de la investigación concluidos, las autoridades estarían a punto de identificar a los autores intelectuales del homicidio

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
Inteligencia estaría a punto de
Inteligencia estaría a punto de culminar la investigación - crédito @migueluribet/IG | Interpol | Policía Nacional

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en Colombia ha aumentado la petición de justicia en el caso que provocó que el país volviera a ser noticia mundial.

De manera oficial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se manejan dos líneas de investigación, una ligada a los capturados, que es encabezada por la Fiscalía General de la Nación, y la segunda, de inteligencia, por parte de las Fuerzas Militares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sobre este segundo enfoque, Noticias Caracol informó que las agencias de inteligencia estarían cerca de armar el rompecabezas del crimen, en el que todo señala que los responsables serían disidentes del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP.

El organigrama criminal

Escape de alias Andrea fue
Escape de alias Andrea fue clave en la investigación - crédito RedesSociales/NoticiasCaracol

En primer lugar, el medio citado informó que la ficha clave del entramado criminal sería Katerine Martínez, capturada por las autoridades y señalada de haber sido la encargada de transportar el arma con la que fue asesinado Uribe Turbay.

La mujer sería importante en la investigación porque tras el crimen viajó a Caquetá, en donde presuntamente iba a ser recibida por alias Cristóbal, integrante de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, al mando de “Iván Márquez”.

En la zona en la que se iba a refugiar Martínez, días antes se habría registrado un encuentro entre Elder José Arteaga Hernández “Costeño” (cabeza del atentado) y un enviado del “Zarco Aldineve”, segundo al mando de la Segunda Marquetalia en ese momento, que murió en combates con el ELN recientemente.

Arteaga se habría encontrado con
Arteaga se habría encontrado con integrantes de la Segunda Marquetalia antes del crimen - crédito Policía Nacional

Debido a que la Segunda Marquetalia es señalada en el informe citado por Noticias Caracol, es pertinente recordar que esta disidencia fue fundada por “Iván Márquez”, que prometió acabar con los “traidores” y la “oligarquía” con “una nueva modalidad operativa”.

Además, el medio citado indicó que el informe de inteligencia especifica que la intención del grupo armado era terminar a como de lugar con la vida de Uribe Turbay, puesto que hay información sobre la instalación de una bomba en el vehículo en el que se movilizaba el político antes del atentado.

El rol de los capturados

José Manuel Sierra Sabogal, alias
José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, fue abatido en Venezuela por el ELN - crédito X

Sobre los seis capturados por el caso, la Fiscalía General de la Nación ha expuesto detalles del rol que tuvo cada imputado, incluyendo el menor de edad que disparó en tres ocasiones contra el precandidato presidencial.

  • Menor de edad: el joven, cuya identidad permanece reservada por protección de las autoridades, fue quien recibió la orden directa de atentar contra la vida de Miguel Uribe Turbay. El menor confirmó que le ofrecieron una suma de 20 millones de pesos como pago por el asesinato.
  • Carlos Eduardo Mora González: identificado como “El Veneco”, es señalado como la persona que conducía el vehículo en el que se le entregó el arma al menor de edad. Su participación fue clave para que el sicario pudiera contar con la herramienta necesaria para ejecutar el atentado
  • Katerine Martínez: en un principio se le llamó “Andrea”; además de lo expuesto previamente, cumplió un papel de “pantalla”, es decir, fingió una situación o relación para desviar la atención de las autoridades y facilitar la operación.
  • William Fernando González Cruz: fue identificado como la persona encargada de asegurar la retirada de otros dos miembros clave del grupo tras la ejecución del atentado. Aunque no aparece en los videos de las cámaras de seguridad, las pesquisas apuntan a que fue quien recogió tanto a “El Costeño” a Katerine Andrea Martínez.
  • Elder Arteaga: Considerado la cabeza del plan criminal, Elder José Arteaga Hernández es citado por la Fiscalía General de la Nación como el organizador principal del atentado. Conocido en el sur del país, especialmente en Caquetá, como “El Costeño” o “El Negro”.
  • Cristián Camilo González: fue el último capturado, explicó que su función era recoger al menor luego de que disparara contra Uribe Turbay; sin embargo, optó por huir al observar la fuerte presencia policial en la zona.

Temas Relacionados

Asesinato de Miguel Uribe TurbayMiguel Uribe TurbayFiscalíaInvestigaciónCulpablesAutores intelectualesColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los cortes de la luz del 21 de agosto en Santander

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Estos son los cortes de

La mala suerte de Mateus Uribe: penal errado volvió a costar una clasificación, tal como contra Inglaterra en 2018

El volante antioqueño desperdició la pena máxima en la serie que dejó a Atlético Nacional fuera de la Copa Libertadores de América frente al São Paulo

La mala suerte de Mateus

Tras polémica por caso de Álvaro Uribe, el Polo Democrático solicitó a Iván Cepeda ser candidato presidencial por el Pacto Histórico

La dirección nacional del partido político firmó la carta en la que pidió al congresista ser la figura de consenso de la colación del Gobierno para la contienda presidencial de 2026

Tras polémica por caso de

Roy Barreras puso en duda su candidatura presidencial y anunció un nuevo movimiento para llegar a “una gran coalición progresista”

El excongresista puso en duda su aspiración a la Casa de Nariño mientras espera el resultado de la consulta interna del Pacto Histórico

Roy Barreras puso en duda

Gustavo Petro contradijo al presidente de la Corte Constitucional y sorprendió en evento: “No tengo problemas de salud”

El mandatario respondió a las declaraciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que había explicado su ausencia por motivos de salud, y finalmente participó en el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional en Bogotá

Gustavo Petro contradijo al presidente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Mesitas del Colegio:

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

Dos soldados secuestrados en Cúcuta fueron entregados a una comisión de la ONU en límites con Venezuela

Representante a la Cámara cuestionó a la defensora del Pueblo por su silencio ante la desaparición de mujeres en el Valle del Cauca

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’,

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló los alimentos que no se atreve a comer: uno de ellos sabe a tierra

Vanessa Kirby conquista a la audiencia de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Video: Salvador, hijo de Mateo Carvajal, cantó por primera vez una de las barras de Nacional: hasta groserías dijo

Marbelle hizo importante solicitud a quienes oraron por Miguel Uribe: “Salvar a Colombia”

Mr. Stiven dijo cuál es el creador de contenido que tiene más plata en Colombia y por qué

Deportes

Polémica en Atlético Nacional por

Polémica en Atlético Nacional por eliminación en Copa Libertadores: Edwin Cardona es criticado por un compañero por expulsión

La mala suerte de Mateus Uribe: penal errado volvió a costar una clasificación, tal como contra Inglaterra en 2018

Crisis en Millonarios: esta habría sido la sanción para Néiser Villarreal por ponerse la camiseta de América

Duván Vergara y Edwin Cardona quedaron retratados en “el momento más colombiano posible” de la Copa Libertadores

Dimayor pierde tutela para evitar ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas