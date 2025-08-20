Los libros más vendidos en Colombia durante el primer semestre de 2025: una Premio Nobel lidera la lista

La escritora surcoreana Han Kang encabezó el listado de los textos más comercializados en el país. - crédito ANDINA/Luis Iparraguirre

El primer semestre de 2025 en Colombia estuvo marcado por una tendencia de lectura dominada por la escritora surcoreana Han Kang, quien encabezó el listado de los textos más comercializados en el país, según los datos publicados por la Cámara Colombiana del Libro y el sistema de medición Nielsen BookScan. Esta medición, basada en puntos de venta físicos y digitales a nivel nacional, abarca librerías independientes, grandes superficies y plataformas online, ofreciendo un panorama representativo del consumo editorial en Colombia.

Ficción para adultos

La gran protagonista de este semestre fue Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024, con su novela “La vegetariana”. La autora logró captar el interés del público colombiano después de su consagración internacional. El texto, publicado originalmente hace 18 años, narra la historia de una ama de casa en Seúl que, tras una decisión personal y espontánea, inicia un proceso de transformación al adoptar el vegetarianismo, lo que implica cambios personales y familiares. Con esta obra, Kang alcanzó el primer lugar dentro de la categoría de ficción para adultos, de acuerdo con los estándares internacionales aplicados por la Cámara Colombiana del Libro.

En esta categoría, destacan también Mario Mendoza con “Vírgenes y toxicómanos”, novela lanzada en abril que se consolidó entre los lectores nacionales. El tercer puesto corresponde a Juan Gabriel Vásquez y su obra “Los nombres de Feliza”, inspirada en la escultora bogotana Feliza Bursztyn, figura relevante en el arte colombiano.

En la cuarta posición se encuentra Isabel Allende con “Mi nombre es Emilia del Valle”, una historia sobre la persistencia de voces femeninas. El libro “El loco de Dios en el fin del mundo”, de Javier Cercas, ocupa el quinto puesto, seguido por “Cien años de soledad (Edición aniversario)” y “En agosto nos vemos”, ambas obras de Gabriel García Márquez.

“Cien años de soledad" y “En agosto nos vemos”, ambas obras de Gabriel García Márquez ocupan en puesto 6 y 7. - crédito Freepik

Completan el top diez el Diario 3 de Gravity Falls, “The Sherlock Holmes Collection” de Arthur Conan Doyle, y “Marvel Grandes Batallas 01 – Civil War: Parte 1”.

<b>Listado de ficción para adultos:</b>

1. La vegetariana – Han Kang

2. Vírgenes y toxicómanos – Mario Mendoza

3. Los nombres de Feliza – Juan Gabriel Vásquez

4. Mi nombre es Emilia del Valle – Isabel Allende

5. El loco de Dios en el fin del mundo – Javier Cercas

6. Cien años de soledad (Edición aniversario) – Gabriel García Márquez

7. En agosto nos vemos – Gabriel García Márquez

8. Gravity Falls. Diario 3 – Disney

9. The Sherlock Holmes Collection – Arthur Conan Doyle

10. Marvel Grandes Batallas 01 – Civil War: Parte 1 – Varios autores

No ficción para adultos

La lista de no ficción para adultos está liderada por “Cómo mandar a la mierda de forma educada” de Alba Cardalda, una guía orientada a establecer límites en las relaciones personales. El fenómeno de James Clear sigue presente, al ubicar varias versiones de “Hábitos atómicos” en los primeros lugares.

En este grupo figuran también títulos de Marián Rojas Estapé, quien aparece con “Cómo hacer que te pasen cosas buenas” y “Recupera tu mente, reconquista tu vida”. El quinto puesto lo ocupa Diana Uribe con “Mujeres a través de la historia”. También se encuentran libros como “La psicología del dinero” de Morgan Housel, “El poder del ahora” de Eckhart Tolle y “Este dolor no es mío” de Mark Wolynn, reflejando un creciente interés en el autoconocimiento y el bienestar personal.

La lista de libros más vendidos incluye ficción y no ficción. - crédito Colprensa

<b>Listado de no ficción para adultos:</b>

1. Cómo mandar a la mierda de forma educada – Alba Cardalda

2. Hábitos atómicos: un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos – James Clear

3. Hábitos atómicos – James Clear

4. Cómo hacer que te pasen cosas buenas – Marian Rojas Estapé

5. Mujeres a través de la historia – Diana Uribe

6. La psicología del dinero: 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad – Morgan Housel

7. Hábitos atómicos. Edición especial – James Clear

8. Recupera tu mente, reconquista tu vida – Marian Rojas Estapé

9. El poder del ahora – Eckhart Tolle

10. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados – Mark Wolynn

La Cámara Colombiana del Libro reveló cuáles fueron los libros más vendidos en Colombia durante el primer semestre del 2025. - crédito REUTERS/Pablo Sanhueza

Infantil y juvenil

La literatura dirigida a niños y jóvenes también figura como uno de los motores del sector. Diversos tomos de “Historias y cuentos para niños” ocuparon varias posiciones en el top, junto a libros que ofrecen recursos psicológicos e historias clásicas adaptadas.

Sobresalen en este segmento la colección “Historias para encantar”, que incluye relatos tradicionales como “El gato con botas” y “Las princesas bailarinas”, así como títulos contemporáneos reconocidos internacionalmente. “Alas de Ónix (Empíreo 3)” de Rebecca Yarros y “Los Juegos del Hambre 5. Amanecer en la cosecha” de Suzanne Collins muestran la vigencia de las sagas juveniles.

<b>Listado de infantil y juvenil:</b>

1. Historias y cuentos para niños (6 historias) 4 – Varios autores

2. Historias y cuentos para niños (6 historias) 2 – Varios autores

3. Historias para encantar. El gato con botas – Varios autores

4. Terapia para llevar. 100 herramientas psicológicas para llevar mejor tu día a día – Ana Pérez

5. Historias y cuentos para niños (6 historias) 1 – Varios autores

6. Historias y cuentos para niños (6 historias) 3 – Varios autores

7. Historias para encantar. Las princesas bailarinas – Varios autores

8. Alas de Ónix (Empíreo 3) – Rebecca Yarros

9. Los Juegos del Hambre 5. Amanecer en la cosecha – Suzanne Collins

10. Querida yo: tenemos que hablar. Conócete y sé feliz contigo – Elizabeth Clapés

La recopilación de datos de Nielsen BookScan permitió identificar de manera precisa los libros preferidos por los lectores colombianos en este semestre y mostró el impacto de la distinción Nobel a Han Kang en la demanda, así como la diversidad de la oferta editorial en Colombia.