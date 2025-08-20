Colombia

La industria de belleza y cuidado personal impulsa un crecimiento del 16% en exportaciones durante 2025

Según las cifras presentadas por la Andi, cada colombiano destinó en promedio $250.000 anuales en productos de belleza, cuidado personal y aseo del hogar en 2024

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
En términos comerciales, los principales
En términos comerciales, los principales orígenes de las importaciones del sector en Colombia son México, Brasil y Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La industria de belleza y cuidado personal consolidó su repunte en el mercado exterior durante el primer semestre de 2025, con un aumento del 16% en ventas internacionales, alcanzando USD177 millones, de acuerdo con lo reportado por la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi.

Este desempeño positivo en las exportaciones refleja la fortaleza de un sector que, al cierre de 2024, superó la barrera de los niveles previos a la pandemia al sumar un total de USD3.279 millones en ventas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sector muestra una recuperación robusta luego de la emergencia sanitaria, en el que evidencia no solo la capacidad de adaptación de las empresas, sino el comportamiento resiliente de los consumidores. Así lo reafirmó Yeili Rangel, directora de la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la Andi, que señaló en un comunicado lo siguiente: “El sector ha mostrado una recuperación postpandemia significativa con un incremento de 16% en ventas en 2024, superando los niveles de 2023. La resiliencia del sector y los consumidores se manifiesta, a pesar de los altos niveles de inflación de los últimos dos años. Hemos visto un comportamiento significativo en ventas internas y externas”.

Colombianos: consumidores activos de cosméticos

De acuerdo con las proyecciones
De acuerdo con las proyecciones del sector, para 2025 el valor de mercado de la industria cosmética en Latinoamérica podría alcanzar los USD 45,4 millones - crédito creada con IA

Según las cifras presentadas por la Andi, cada colombiano destinó en promedio $250.000 anuales en productos de belleza, cuidado personal y aseo del hogar en 2024. Además, un 74% de los hogares colombianos se identifican como consumidores activos de productos cosméticos, lo que por sí mismo perfila a este mercado como uno de los más importantes en el consumo masivo dentro del país.

Estos fueron los cosméticos que más compraron los colombianos:

  1. Productos de consumo masivo encabezaron las ventas con USD2.015 millones
  2. Artículos de cuidado facial que alcanzaron USD472 millones
  3. Perfumería con USD454 millones
  4. Productos de cuidado capilar que sumaron USD447 millones 
  5. Segmento masculino que alcanzó los USD393 millones en ventas

Esta distribución evidencia no solo la tendencia hacia el bienestar integral, sino la diversificación de la demanda en diferentes poblaciones y necesidades.

La Cámara estima que hacia
La Cámara estima que hacia 2028 el mercado nacional podría alcanzar los USD 411,09 millones, equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto a las categorías con mayor dinamismo, la protección solar lideró el crecimiento con un 30,7%, seguida de los cosméticos de color (21,6%), dermocosméticos (24,2%), líneas premium (20,2%) y desodorantes (18,6%). El ascenso de estos subsegmentos demuestra el interés de los consumidores en productos especializados y con valor agregado, marcando una ruta clara para quienes buscan innovar en la industria.

Países que más le importan cosméticos a Colombia

La Feria Belleza y Salud sirvió como escenario para dar a conocer estos resultados, reuniendo a profesionales y empresas del universo del bienestar, la estética y la cosmética. El evento se posiciona como un motor clave para el sector y la economía nacional, situando a Colombia como el cuarto país de América Latina con mayor nivel de compra en productos de aseo, higiene y belleza. La feria facilita la interacción entre actores nacionales e internacionales, promoviendo sinergias y nuevas oportunidades de negocio.

Un 74% de los hogares
Un 74% de los hogares colombianos se identifican como consumidores activos de productos cosméticos - crédito Europa Press

En términos comerciales, los principales orígenes de las importaciones del sector en Colombia son México, Brasil y Estados Unidos. Por su parte, México, Perú y Ecuador figuran como los principales mercados de destino para las exportaciones colombianas de la industria cosmética en 2023. Entre los productos más exportados se encuentran:

  • Maquillajes
  • Protectores solares
  • Bronceadores
  • Perfumes
  • Aguas de tocador
  • Preparaciones capilares

De acuerdo con las proyecciones del sector, para 2025 el valor de mercado de la industria cosmética en Latinoamérica podría alcanzar los USD45,4 millones, lo que representaría un incremento del 42% respecto a 2017. Para el caso colombiano, las perspectivas son incluso más optimistas, pues la Cámara estima que hacia 2028 el mercado nacional podría alcanzar los USD411,09 millones, equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y con el potencial de generar 500.000 empleos en el país.

Temas Relacionados

Cosméticos en ColombiaMaquillaje en ColombiaProductos de aseoProductos de bellezaAndiCámara de la Industria CosméticaColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

El festival, que reunirá artistas nacionales e internacionales, contará con medidas de seguridad reforzadas y con mejoras en transporte

Festival Salsa al Parque 2025

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas caen en el Maracaná por la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Gabriel Raimondi deberá remontar el 1-2 que propinó el cuadro de Río de Janeiro en la ida disputada en el estadio Pascual Guerrero

EN VIVO l Fluminense vs.

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga está cayendo en Brasil

El cuadro antioqueño empató 0-0 ante los brasileños en Medellín y ahora se juega la temporada en el mítico estadio de Morumbí, en la ciudad paulista

EN VIVO São Paulo vs.

Álvaro Uribe Vélez agradeció a sus seguidores por el apoyo en su proceso judicial: “Me dedicaré a la libertad de Colombia”

En primera instancia, el expresidente fue condenado a 12 años de prisión, pero su defensa apeló y el alto tribunal deberá decidir en segunda instancia si mantiene, modifica o revoca la sentencia

Álvaro Uribe Vélez agradeció a

Vicky Dávila se refirió al fallo que dejó en libertad a Álvaro Uribe Vélez: “Lo quieren callado”

Según la candidata presidencial, las condiciones de detención del expresidente coincidieron con la campaña electoral, lo que interpretó como una acción conveniente para silenciarlo

Vicky Dávila se refirió al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan masacre en una finca

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

ENTRETENIMIENTO

Festival Salsa al Parque 2025

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

Sebastián Caicedo de nuevo arreció contra el Gobierno Petro: “Pendejos e incautos”

Boda de Sara Corrales: estos fueron los lujosos vestidos que utilizó en su matrimonio

Marbelle reaccionó a la arenga del público “Fuera Petro” en pleno concierto: todo quedó en video

Chiqui Martí, bailarina erótica que se negó a trabajar con Shakira contó la razón de su disgusto: “Primera y última”

Deportes

EN VIVO l Fluminense vs.

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas van por la heroica en la Copa Sudamericana

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga está cayendo en Brasil

Si hay penal, “ojalá lo patee”: leyenda de Nacional y su ‘espaldarazo’ a Edwin Cardona para el duelo definitivo ante São Paulo en Brasil

ExNacional, vigente en el fútbol europeo, estaría en carpeta de uno de los grandes de Portugal

Once Caldas sigue llenándose los bolsillos en la Copa Sudamericana: este fue el premio económico por clasificar a cuartos