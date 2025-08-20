La industria de belleza y cuidado personal impulsa un crecimiento del 16% en exportaciones durante 2025

En términos comerciales, los principales orígenes de las importaciones del sector en Colombia son México, Brasil y Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La industria de belleza y cuidado personal consolidó su repunte en el mercado exterior durante el primer semestre de 2025, con un aumento del 16% en ventas internacionales, alcanzando USD177 millones, de acuerdo con lo reportado por la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi.

Este desempeño positivo en las exportaciones refleja la fortaleza de un sector que, al cierre de 2024, superó la barrera de los niveles previos a la pandemia al sumar un total de USD3.279 millones en ventas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sector muestra una recuperación robusta luego de la emergencia sanitaria, en el que evidencia no solo la capacidad de adaptación de las empresas, sino el comportamiento resiliente de los consumidores. Así lo reafirmó Yeili Rangel, directora de la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la Andi, que señaló en un comunicado lo siguiente: “El sector ha mostrado una recuperación postpandemia significativa con un incremento de 16% en ventas en 2024, superando los niveles de 2023. La resiliencia del sector y los consumidores se manifiesta, a pesar de los altos niveles de inflación de los últimos dos años. Hemos visto un comportamiento significativo en ventas internas y externas”.

Colombianos: consumidores activos de cosméticos

De acuerdo con las proyecciones del sector, para 2025 el valor de mercado de la industria cosmética en Latinoamérica podría alcanzar los USD 45,4 millones - crédito creada con IA

Según las cifras presentadas por la Andi, cada colombiano destinó en promedio $250.000 anuales en productos de belleza, cuidado personal y aseo del hogar en 2024. Además, un 74% de los hogares colombianos se identifican como consumidores activos de productos cosméticos, lo que por sí mismo perfila a este mercado como uno de los más importantes en el consumo masivo dentro del país.

Estos fueron los cosméticos que más compraron los colombianos:

Productos de consumo masivo encabezaron las ventas con USD2.015 millones Artículos de cuidado facial que alcanzaron USD472 millones Perfumería con USD454 millones Productos de cuidado capilar que sumaron USD447 millones Segmento masculino que alcanzó los USD393 millones en ventas

Esta distribución evidencia no solo la tendencia hacia el bienestar integral, sino la diversificación de la demanda en diferentes poblaciones y necesidades.

La Cámara estima que hacia 2028 el mercado nacional podría alcanzar los USD 411,09 millones, equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto a las categorías con mayor dinamismo, la protección solar lideró el crecimiento con un 30,7%, seguida de los cosméticos de color (21,6%), dermocosméticos (24,2%), líneas premium (20,2%) y desodorantes (18,6%). El ascenso de estos subsegmentos demuestra el interés de los consumidores en productos especializados y con valor agregado, marcando una ruta clara para quienes buscan innovar en la industria.

Países que más le importan cosméticos a Colombia

La Feria Belleza y Salud sirvió como escenario para dar a conocer estos resultados, reuniendo a profesionales y empresas del universo del bienestar, la estética y la cosmética. El evento se posiciona como un motor clave para el sector y la economía nacional, situando a Colombia como el cuarto país de América Latina con mayor nivel de compra en productos de aseo, higiene y belleza. La feria facilita la interacción entre actores nacionales e internacionales, promoviendo sinergias y nuevas oportunidades de negocio.

Un 74% de los hogares colombianos se identifican como consumidores activos de productos cosméticos - crédito Europa Press

En términos comerciales, los principales orígenes de las importaciones del sector en Colombia son México, Brasil y Estados Unidos. Por su parte, México, Perú y Ecuador figuran como los principales mercados de destino para las exportaciones colombianas de la industria cosmética en 2023. Entre los productos más exportados se encuentran:

Maquillajes

Protectores solares

Bronceadores

Perfumes

Aguas de tocador

Preparaciones capilares

De acuerdo con las proyecciones del sector, para 2025 el valor de mercado de la industria cosmética en Latinoamérica podría alcanzar los USD45,4 millones, lo que representaría un incremento del 42% respecto a 2017. Para el caso colombiano, las perspectivas son incluso más optimistas, pues la Cámara estima que hacia 2028 el mercado nacional podría alcanzar los USD411,09 millones, equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y con el potencial de generar 500.000 empleos en el país.