Colombia

Indígenas de la Amazonia exigen acción climática y participación decisiva en la cumbre de presidentes

Durante la cumbre en Bogotá, delegaciones indígenas exhiben cifras sobre la efectividad de su gestión ambiental y reclaman que los acuerdos oficiales incorporen sus propuestas para resguardar la mayor selva tropical

Por Dahana Ospina

Guardar
Organizaciones amazónicas lanzan un mensaje
Organizaciones amazónicas lanzan un mensaje contundente al inicio del evento, exigiendo mecanismos formales de cogobernanza y protección jurídica de territorios ante la falta de avances tras acuerdos previos. - crédito composición Infobae

La V Cumbre de Presidentes Amazónicos en Bogotá reúne a mandatarios, delegaciones y líderes indígenas de los ocho países que conforman la cuenca, en una semana marcada por la presión de las organizaciones indígenas: exigen que sus comunidades tengan un papel central en la acción climática y en la toma de decisiones sobre el futuro del bioma.

Las organizaciones indígenas de la Amazonia emitieron un mensaje contundente al inicio del evento: “Sin los pueblos indígenas no hay Amazonia ni tampoco Cumbre de Presidentes Amazónicos”. Este reclamo, que circuló en un comunicado firmado por representantes de toda la región, fue presentado durante la inauguración de las actividades, que culminarán con la esperada “Declaración de Bogotá”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante los encuentros, uno de los puntos principales fue el debate sobre las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los compromisos que cada país asume ante las Naciones Unidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Representantes de Colombia y Brasil analizaron el papel de las comunidades indígenas en este proceso. Los líderes destacaron que su participación resulta prioritaria, dada su experiencia en la defensa de territorios con altos niveles de conservación en la Amazonia.

El territorio de Ashaninka a
El territorio de Ashaninka a lo largo del sinuoso río Amonia en el estado de Acre, Brasil. - crédito AP Foto/Jorge Sáenz, archivo

Brasil expuso avances concretos. Alana Manchineri, integrante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab), señaló que el país es el único de la región donde existe un documento de NDC específico de los pueblos indígenas. La activista explicó que el reconocimiento oficial refuerza la autonomía y gobernanza de sus pueblos.

En el caso colombiano, la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, reconoció que el gobierno aún no ha actualizado sus metas climáticas ante las Naciones Unidas, a pesar de que la próxima COP30 comenzará en menos de 100 días. Según Roa, las comunidades indígenas han sido incluidas en la elaboración de esas metas, un proceso aún sin completar.

Demandas de protección, participación y transición justa

Organizaciones indígenas y voceros como Oswaldo Muca Castiza, presidente de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), repitieron que “Queremos estar en la toma de decisiones”. Reclamaron pasar de un rol de observadores a ser parte activa en la gobernanza de las políticas para la Amazonia. Solicitaron mecanismos formales de cogobernanza en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la protección jurídica de sus territorios, el fortalecimiento de sus economías y acceso directo a fondos de financiamiento climático.

Organizaciones indígenas reclamaron pasar de
Organizaciones indígenas reclamaron pasar de un rol de observadores a ser parte activa en la gobernanza de las políticas para la Amazonia. - crédito REUTERS/Juan David Duque

Otra de las principales demandas es la declaración de la Amazonia como zona excluida de toda actividad extractiva. Los indígenas piden que los Estados decreten a la Amazonia como una zona de exclusión de todas las actividades extractivas, incluyendo los proyectos mineros y de hidrocarburos. Reiteraron la importancia de crear un grupo de trabajo para la transición justa y adoptaron el pedido: “establecer un grupo de trabajo de transición justa, incluyendo del sector energético y de los demás sectores económicos, en el marco de la OTCA” y “adoptar un cronograma con plazo definido para la consecución de la transición justa”.

Riesgos, cifras y el futuro del bioma

Un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia reveló que los resguardos indígenas y áreas protegidas tienen entre un 14 y 16 por ciento de impacto humano, muy por debajo del 38 por ciento observado en áreas no protegidas. Ese dato respalda las afirmaciones de que los territorios indígenas son decisivos para conservar el ecosistema amazónico.

Deforestación en la Amazonía, la
Deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo. Hasta más de 100 hectáreas de extensión tienen las marcas de deforestación en parques naturales como La Macarena, Chiribiquete, Tinigua y la Reserva Nacional Natural Nukak - crédito Colprensa

El comunicado conjunto de los pueblos indígenas advirtió que décadas de deforestación, minería, perforación de combustibles fósiles y agricultura a gran escala han empujado a la región hacia “un punto de no retorno”. Entre las propuestas a debatirse está la conformación de un observatorio para rastrear amenazas contra defensores del medio ambiente y la violencia creciente sobre activistas.

Participan de las sesiones líderes indígenas como Gregorio Mirabal (coordinador de cambio climático y biodiversidad de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Coica), el presidente de la Opiac, funcionarios como Francisco Filipo (jefe de asesoría internacional del Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil) y la viceministra Roa, junto a delegados de los ocho países del bloque.

El cierre de la cumbre, previsto para el viernes, será observado por los representantes indígenas, quienes alertan sobre la falta de avance tras la Declaración de Belém en 2023. “Sin embargo, notamos con preocupación que muchos de sus mandatos, acuerdos y grupos de trabajo no se han implementado”, leyó Sandra Rodríguez Rivera, de la Asociación del Consejo Regional Indígena del Guainía, en nombre de las organizaciones presentes.

No habrá futuro sin los pueblos indígenas en el centro de la toma de decisiones”, concluyó el mensaje de los grupos amazónicos mientras aguardan que las promesas de la cumbre se traduzcan en políticas efectivas para proteger la selva y a quienes la habitan.

Temas Relacionados

Cumbre AmazónicaAmazoniaOrganizaciones indígenasOTCACambio climáticoOpiacacción climáticaColombia-Noticias

Más Noticias

Nuevo proyecto tributario: Gobierno grava licores y tabaco y Petro exige a los ricos cubrir deuda del FEPC

El Gobierno alista una nueva ley de financiamiento para recaudar 26,3 billones, con tributos a consumo e impuestos progresivos

Nuevo proyecto tributario: Gobierno grava

Presidente Petro en consejo de ministros: “Si ustedes no vienen, entonces estamos en la olla”

El presidente llamó la atención a su equipo por ausencias en la reunión de gobierno y defendió el proceso de paz

Presidente Petro en consejo de

Antioquia en alerta: emergencias en Yarumal, Cocorná, Amagá y El Bagre por intensas lluvias

Cuatro municipios registran afectaciones por las precipitaciones, siendo El Bagre el más golpeado con mil damnificados

Antioquia en alerta: emergencias en

ICBF activa rutas de protección tras acto en Nariño con menores cantando himno de disidencias Farc

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazó el uso de niños en un evento público con propaganda armada

ICBF activa rutas de protección

Contraloría alerta por vacíos en presupuestos 2025 y 2026: faltan $34,5 billones para financiar gastos

El organismo de control advirtió inconsistencias en las cuentas fiscales y cuestionó la planeación del gasto público

Contraloría alerta por vacíos en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan posible motivo detrás del

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ENTRETENIMIENTO

El Despertar del Alma se

El Despertar del Alma se posiciona como el podcast favorito de la audiencia colombiana de Spotify

Mauricio Figueroa logró su pensión a los 75 años, tras 13 años de espera

Hernán Orjuela publicó impactante mensaje en sus redes sociales: “El diablo anda alrededor buscando a quien devorar”

Alien: Earth encabeza las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

Deportes

Atlético Nacional le dijo adiós

Atlético Nacional le dijo adiós a la Copa Libertadores: São Paulo lo eliminó en los penales por 4-3

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador

Con un estelar Kevin Serna, Fluminense se impuso 2-0 al América en el Maracaná por la Copa Sudamericana

América de Cali dio a conocer los precios de boletería para el clásico con Atlético Nacional en el Pascual Guerrero

América podría perder a una de sus figuras tras duelo por Sudamericana: habrían enviado emisarios a verlo en el Maracaná