Indígenas de la Amazonia exigen acción climática y participación decisiva en la cumbre de presidentes

La V Cumbre de Presidentes Amazónicos en Bogotá reúne a mandatarios, delegaciones y líderes indígenas de los ocho países que conforman la cuenca, en una semana marcada por la presión de las organizaciones indígenas: exigen que sus comunidades tengan un papel central en la acción climática y en la toma de decisiones sobre el futuro del bioma.

Las organizaciones indígenas de la Amazonia emitieron un mensaje contundente al inicio del evento: “Sin los pueblos indígenas no hay Amazonia ni tampoco Cumbre de Presidentes Amazónicos”. Este reclamo, que circuló en un comunicado firmado por representantes de toda la región, fue presentado durante la inauguración de las actividades, que culminarán con la esperada “Declaración de Bogotá”.

Durante los encuentros, uno de los puntos principales fue el debate sobre las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los compromisos que cada país asume ante las Naciones Unidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Representantes de Colombia y Brasil analizaron el papel de las comunidades indígenas en este proceso. Los líderes destacaron que su participación resulta prioritaria, dada su experiencia en la defensa de territorios con altos niveles de conservación en la Amazonia.

Brasil expuso avances concretos. Alana Manchineri, integrante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab), señaló que el país es el único de la región donde existe un documento de NDC específico de los pueblos indígenas. La activista explicó que el reconocimiento oficial refuerza la autonomía y gobernanza de sus pueblos.

En el caso colombiano, la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, reconoció que el gobierno aún no ha actualizado sus metas climáticas ante las Naciones Unidas, a pesar de que la próxima COP30 comenzará en menos de 100 días. Según Roa, las comunidades indígenas han sido incluidas en la elaboración de esas metas, un proceso aún sin completar.

Demandas de protección, participación y transición justa

Organizaciones indígenas y voceros como Oswaldo Muca Castiza, presidente de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), repitieron que “Queremos estar en la toma de decisiones”. Reclamaron pasar de un rol de observadores a ser parte activa en la gobernanza de las políticas para la Amazonia. Solicitaron mecanismos formales de cogobernanza en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la protección jurídica de sus territorios, el fortalecimiento de sus economías y acceso directo a fondos de financiamiento climático.

Otra de las principales demandas es la declaración de la Amazonia como zona excluida de toda actividad extractiva. Los indígenas piden que los Estados decreten a la Amazonia como una zona de exclusión de todas las actividades extractivas, incluyendo los proyectos mineros y de hidrocarburos. Reiteraron la importancia de crear un grupo de trabajo para la transición justa y adoptaron el pedido: “establecer un grupo de trabajo de transición justa, incluyendo del sector energético y de los demás sectores económicos, en el marco de la OTCA” y “adoptar un cronograma con plazo definido para la consecución de la transición justa”.

Riesgos, cifras y el futuro del bioma

Un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia reveló que los resguardos indígenas y áreas protegidas tienen entre un 14 y 16 por ciento de impacto humano, muy por debajo del 38 por ciento observado en áreas no protegidas. Ese dato respalda las afirmaciones de que los territorios indígenas son decisivos para conservar el ecosistema amazónico.

El comunicado conjunto de los pueblos indígenas advirtió que décadas de deforestación, minería, perforación de combustibles fósiles y agricultura a gran escala han empujado a la región hacia “un punto de no retorno”. Entre las propuestas a debatirse está la conformación de un observatorio para rastrear amenazas contra defensores del medio ambiente y la violencia creciente sobre activistas.

Participan de las sesiones líderes indígenas como Gregorio Mirabal (coordinador de cambio climático y biodiversidad de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Coica), el presidente de la Opiac, funcionarios como Francisco Filipo (jefe de asesoría internacional del Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil) y la viceministra Roa, junto a delegados de los ocho países del bloque.

El cierre de la cumbre, previsto para el viernes, será observado por los representantes indígenas, quienes alertan sobre la falta de avance tras la Declaración de Belém en 2023. “Sin embargo, notamos con preocupación que muchos de sus mandatos, acuerdos y grupos de trabajo no se han implementado”, leyó Sandra Rodríguez Rivera, de la Asociación del Consejo Regional Indígena del Guainía, en nombre de las organizaciones presentes.

“No habrá futuro sin los pueblos indígenas en el centro de la toma de decisiones”, concluyó el mensaje de los grupos amazónicos mientras aguardan que las promesas de la cumbre se traduzcan en políticas efectivas para proteger la selva y a quienes la habitan.