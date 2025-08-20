Colombia

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

El festival, que reunirá artistas nacionales e internacionales, contará con medidas de seguridad reforzadas y con mejoras en transporte

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Artistas internacionales y talentos emergentes
Artistas internacionales y talentos emergentes han consolidado a Salsa al Parque como referente musical y social en América Latina. - crédito Salsa al Parque

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), anunció la reprogramación del Festival Salsa al Parque para los días 4 y 5 de octubre de 2025 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Según el instituto, el cambio de fechas obedece a motivos ajenos al Instituto y mantiene al emblemático parque capitalino como sede de esta edición.

Para 2025, el festival girará en torno al concepto “Bogotá, ciudad salsera”, una propuesta orientada a resaltar los aportes provenientes de la capital colombiana al desarrollo de la salsa en el país. La programación destacará cómo la ciudad desempeña un papel esencial como epicentro de encuentros, difusión y creación artística en este género musical. Desde orquestas y escenarios hasta bailarines, coleccionistas y melómanos, la ciudad construyó una relación profunda con la salsa y la ha consolidado como parte de su identidad cultural.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A lo largo de su historia, el festival ha contado con la presencia de artistas destacados como Óscar D’León, El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, Guayacán Orquesta, así como agrupaciones nacionales y nuevas voces entre las que figuran La 33, Rey Ruiz, Son de Ají, Fruko y Sus Tesos y Alain Pérez.

El festival destacará el papel
El festival destacará el papel de Bogotá como epicentro de la salsa en Colombia y su aporte a la identidad cultural - crédito Idartes

Para Idartes, dicha combinación de leyendas y emergentes generó valor cultural y social al evento, promoviendo el reconocimiento de talentos locales y el diálogo con exponentes internacionales, así como el fortalecimiento de la identidad colectiva y el aprovechamiento del espacio público en Bogotá.

Con más de dos décadas de trayectoria, Salsa al Parque se consolidó como uno de los encuentros salseros más importantes de América Latina. El evento impulsa la economía local a través del apoyo a músicos distritales, dinamización de la industria musical, y el beneficio a sectores de emprendimiento, turismo y gastronomía, además de fortalecer el sentido de pertenencia hacia los festivales al aire libre.

El evento impulsa la economía
El evento impulsa la economía local, el turismo y la gastronomía, fortaleciendo el sentido de pertenencia en la ciudad - crédito Salsa al Parque

De acuerdo con Edison Moreno, gerente de Música de Idartes, para 2025 el trabajo curatorial prioriza la relación de la música con la urbe: “para reafirmar que Bogotá es un lugar en el que todas las voces, tradiciones y sonidos tienen cabida”.

La transmisión oficial del festival, al igual que en 2024, será responsabilidad de Canal Capital, que garantizará el acceso a estos encuentros a todos los hogares en Bogotá, lo que refuerza el compromiso de Idartes con los derechos culturales de la ciudadanía.

Como novedad para la presente edición, todos los Festivales al Parque concluirán a las 9:00 p. m., con el objetivo de mejorar la articulación con el sistema de transporte público. Habrá un incremento en los servicios de TransMilenio y buses Sitp en los horarios de cierre, en respuesta a la demanda del público. En materia de seguridad, el Parque Simón Bolívar contará con una nueva puerta de ingreso y evacuación sobre la carrera 60, destinada a optimizar la circulación del público y garantizar rutas seguras.

Los Festivales al Parque finalizarán
Los Festivales al Parque finalizarán a las 21:00 horas y contarán con refuerzo en el transporte público y nuevas medidas de seguridad - crédito Salsa al Parque

La temporada de festivales culminará con la segunda edición de Popular al Parque el 27 y 28 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, con una programación enfocada en sonidos de México y Colombia y la representación de raíces musicales que se originaron en las montañas de Antioquia.

En 2024, el Festival Salsa al Parque registró la asistencia de más de 100.000 personas que se congregaron en el Parque Simón Bolívar para disfrutar de 19 agrupaciones, 320 músicos y 181 bailarines, y participar en encuentros de melómanos, ventas de vinilos y distintas actividades relacionadas con la cultura salsera, según Idartes. La vigésima quinta edición reafirmó el estatus del evento como referente de convivencia pacífica y celebración de la diversidad sonora en la capital.

Temas Relacionados

Festival Salsa al ParqueBogotáIdartesParque Simón BolívarSalsaMúsicaTransMilenioColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas caen en el Maracaná por la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Gabriel Raimondi deberá remontar el 1-2 que propinó el cuadro de Río de Janeiro en la ida disputada en el estadio Pascual Guerrero

EN VIVO l Fluminense vs.

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga está cayendo en Brasil

El cuadro antioqueño empató 0-0 ante los brasileños en Medellín y ahora se juega la temporada en el mítico estadio de Morumbí, en la ciudad paulista

EN VIVO São Paulo vs.

Álvaro Uribe Vélez agradeció a sus seguidores por el apoyo en su proceso judicial: “Me dedicaré a la libertad de Colombia”

En primera instancia, el expresidente fue condenado a 12 años de prisión, pero su defensa apeló y el alto tribunal deberá decidir en segunda instancia si mantiene, modifica o revoca la sentencia

Álvaro Uribe Vélez agradeció a

Vicky Dávila se refirió al fallo que dejó en libertad a Álvaro Uribe Vélez: “Lo quieren callado”

Según la candidata presidencial, las condiciones de detención del expresidente coincidieron con la campaña electoral, lo que interpretó como una acción conveniente para silenciarlo

Vicky Dávila se refirió al

Un millonario cargamento de ketamina fue decomisado en las carreteras de Risaralda

Uniformados de la seccional de tránsito localizaron la sustancia usada para fabricar tusi, cuyo valor en el mercado ilegal superaría los $3.000 millones, reforzando los controles antidrogas en la zona

Un millonario cargamento de ketamina
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan masacre en una finca

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Caicedo de nuevo arreció

Sebastián Caicedo de nuevo arreció contra el Gobierno Petro: “Pendejos e incautos”

Boda de Sara Corrales: estos fueron los lujosos vestidos que utilizó en su matrimonio

Marbelle reaccionó a la arenga del público “Fuera Petro” en pleno concierto: todo quedó en video

Chiqui Martí, bailarina erótica que se negó a trabajar con Shakira contó la razón de su disgusto: “Primera y última”

Sara Uribe respondió a seguidor cómo superar una ruptura: en redes afirman que fue una indirecta para Fredy Guarín

Deportes

EN VIVO São Paulo vs.

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga está cayendo en Brasil

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas caen en el Maracaná por la Copa Sudamericana

Si hay penal, “ojalá lo patee”: leyenda de Nacional y su ‘espaldarazo’ a Edwin Cardona para el duelo definitivo ante São Paulo en Brasil

ExNacional, vigente en el fútbol europeo, estaría en carpeta de uno de los grandes de Portugal

Once Caldas sigue llenándose los bolsillos en la Copa Sudamericana: este fue el premio económico por clasificar a cuartos