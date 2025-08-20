Colombia

Cruz Roja lanzó campaña de vacunación contra el VPH en Bogotá: el virus afecta a 8 de cada 10 personas sexualmente activas en el mundo

El biológico protege frente a los serotipos de mayor riesgo oncológico, requiere tres dosis y está disponible para hombres y mujeres

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

El VPH es la infección de transmisión sexual más común y está vinculado a varios tipos de cáncer - crédito Freepik

La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá (CRCSCB) lanzó la campaña de vacunación #DecidePrevenir contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), ofreciendo la vacuna nonavalente con un descuento especial de $640.800 entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre.

La iniciativa incluye la disponibilidad del biológico en los centros comerciales Andino, Unicentro y Plaza de las Américas, además de las centrales de urgencias S.A.M.U. Avenida 68, S.A.M.U. Alquería y S.A.M.U. Calle 134 y en la Clínica Universidad de la Sabana en Chía.

Con la campaña, hombres y mujeres de 9 a 45 años pueden acceder a la vacuna nonavalente, la cual protege contra nueve serotipos de VPH ligados al cáncer. Este biológico requiere de tres dosis: la primera en la fecha elegida, la segunda dos meses después y la tercera seis meses más tarde. Aunque no forma parte del Plan Ampliado de Inmunización (PAI), la CRCSCB garantiza su disponibilidad durante la campaña.

Vacunarse puede ser una forma para ayudar a no esparcir los virus que por estos días tienen en alerta a las autoridades debido a la disponibilidad de camas en las UCI de cuidado neonatal, pediátrico y adulto - crédito Secretaría de Salud

El VPH es la infección de transmisión sexual más extendida en el mundo, llegando a afectar al 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de sus vidas. Se ha relacionado al virus con el 90% de los cánceres de cuello uterino y ano, el 70% de los cánceres de vagina y vulva, y el 60% de los cánceres de pene, además de algunos cánceres de orofaringe, cabeza y cuello. De las más de 240 cepas del virus identificadas, los serotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 concentran el mayor riesgo oncológico.

La prevención del VPH implica el uso regular de preservativo y completar el esquema de vacunación recomendado. Aunque la infección suele no presentar síntomas visibles, como verrugas genitales o lesiones, cualquier persona sexualmente activa puede adquirirlo y transmitirlo sin saberlo.

La Cruz Roja Colombiana lanzó campaña #DecidePrevenir con vacuna nonavalente contra el VPH a precio especial - crédito Cruz Roja

En cuanto a su administración, la vacuna nonavalente se aplica en el músculo deltoides, y no se recomienda su uso a personas alérgicas a sus componentes ni durante episodios de fiebre. No se administra en embarazadas, aunque sí es apta para mujeres en lactancia. Puede combinarse con otras vacunas, guardando un intervalo de 14 días en el caso de la vacuna anticovid. Para quienes ya han completado el esquema de la vacuna tetravalente, se debe esperar al menos 12 meses antes de iniciar la nonavalente; no se recomienda alternar entre los dos tipos de biológicos.

Actualmente, no existe un tratamiento específico para la infección por VPH, aunque sí para las enfermedades relacionadas que puedan desarrollarse. En 2020, en Colombia, se reportaron 4.742 nuevos casos de cáncer de cuello uterino, con 2.490 muertes, el 90% de ellas asociadas a los serotipos de alto riesgo de VPH. Para mayor información sobre la vacunación y los horarios de atención, la CRCSCB ha habilitado el sitio www.cruzrojabogota.org.co/virus-papiloma-humano.

Hombres y mujeres de 9 a 45 años pueden acceder a la vacuna nonavalente, que protege contra nueve serotipos de VPH - crédito Secretaría de Salud

Puntos de atención y horarios

  • Clínica Universidad de La Sabana
    • Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
    • sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
    • ​Ubicación: Auto. Norte, Km. 21, La Caro, Chía, Cundinamarca.
  • C.C. Plaza de las Américas
    • Horario: lunes a sábado de 10:00 a. m. a 1:30 p. m. — 2:30 p. m. a 7:00 p. m.
    • Ubicación: carrera 71d # 6-94 sur, Plaza café, local 931AC1
  • Centro Comercial Andino
    • Horario: domingo a domingo de 10:00 a. m. a 1:30 p. m. y de 2:30 p. m. a 7:00 p. m.
    • Ubicación: carrera 11 # 82 - 71, segundo piso, local 2 - 48.
  • Centro Comercial Unicentro
    • Horario: lunes a sábado de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. (jornada continua). Domingos y festivos de 8:00 a . m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.
    • Ubicación: avenida 15 # 123 - 30 Entrada vehicular #3.
  • S.A.M.U. Alquería
    • Horario: lunes a sábado de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. — 2:00 p. m. a 5:00 p. m. 
    • Ubicación: avenida carrera 68 # 31- 41 sur
  • S.A.M.U. Avenida 68
    • Horario: lunes a sábado de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. (jornada continua). Domingos de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. — 2:00 p. m. a 5:00 p. m. 
    • Ubicación: avenida carrera 68 # 66b - 31
  • S.A.M.U. Calle 134
    • Horario: lunes a sábado de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. — 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
    • Ubicación: carrera 7 B bis # 132-31 (ingreso de urgencias por carrera 7 B bis).

Temas Relacionados

Virus del Papiloma HumanoCruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y BogotáVacunaciónCáncerBogotáNonavalenteClínica Universidad de la SabanaPrevenciónPuntos de vacunaciónColombia-Noticias

