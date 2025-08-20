Colombia

“Ataca a sus víctimas, no respeta la justicia y la presiona”: senador Iván Cepeda sobre libertad de Álvaro Uribe

Cepeda recordó las declaraciones de Uribe durante los días en los que el expresidente permaneció en prisión domiciliaria en su vivienda en Rionegro

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

El senador Iván Cepeda habla
El senador Iván Cepeda habla con los medios de comunicación, después de que una jueza declaró, en primera instancia, al expresidente colombiano Álvaro Uribe culpable en un proceso por manipulación de testigos - crédito Luisa González/Reuters

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, fue uno de los primeros funcionarios en reaccionar a la orden del Tribunal Superior de Bogotá de expedir la boleta de libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al considerar que los argumentos de Sandra Heredia, jueza 44 del circuito con función de conocimiento de Bogotá, fueron “vagos, subjetivos e imprecisos” y atentaron contra la presunción de inocencia del político.

Cepeda ha sido uno de los principales detractores de Uribe durante años en la vida política y, en 2012, lo denunció ante la justicia colombiana por presuntos nexos con paramilitares. En 2018, la Corte Suprema de Justicia absolvió al senador de la investigación y decidió abrir un proceso contra el líder del Centro Democrático por el mismo hecho, en el que Uribe había vinculado a Cepeda.

En este contexto, en conversación con la W Radio, el representante del Pacto Histórico afirmó que es una decisión que se debe acatar, pero no está de acuerdo con las razones de fondo para que se haya tomado tal determinación.

“Nosotros acatamos y respetamos la decisión como lo hemos hecho con todas las decisiones de la justicia en este caso, obviamente nos distanciamos de su contenido, creemos que hay razones que fueron claras y justamente enunciadas por la señora jueza Heredia, por las cuales Uribe debía estar en una reclusión domiciliaria”, comentó el senador.

El senador Iván Cepeda calificó
El senador Iván Cepeda calificó como insustanciales y desorganizadas las intervenciones de los testigos de la defensa, en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

Sin embargo, ratificó que la orden de libertad no cambia en nada el fallo condenatorio en contra de Uribe y se espera que quede en firme o no la condena por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal: “Uribe ha sido condenado en primera instancia por delitos muy graves”.

“Todos escuchamos en las honras fúnebres del senador y el candidato presidencial Miguel Uribe el discurso que Uribe, en el que afirmó que víctimas de la Unión Patriótica, entre las cuales está mi padre, eran unos secuestradores y unos terroristas. Entonces, una persona que está supuestamente privada de la libertad, que se puede dar el lujo de atacar de nuevo a sus víctimas, es una persona que no respeta la justicia y que la presiona”, añadió.

Finalmente, confirmó que dentro de su baraja de opciones para el futuro es apuntarle a las elecciones presidenciales del 2026, no obstante, no confirmará o descartará esta opción hasta cuando aclare y defina el mejor camino:

“Yo sí estoy pensando en esa posibilidad. He recibido solicitudes, llamamientos de múltiples colegas y compañeros míos del Pacto, pero también de organizaciones sociales que son para mí una inmensa autoridad (...) Entonces, sí estoy meditando, pero repito, solamente anunciaré mi decisión cuando considere que tengo claro cuál es el panorama de esa situación”.

