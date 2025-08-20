Colombia

Abren inscripciones para formación virtual en contratación estatal: el programa transformará la contratación pública en Colombia

El curso virtual permitirá a servidores, proveedores y sociedad civil adquirir conocimientos clave sobre el Modelo de Abastecimiento Estratégico, promoviendo mejores prácticas y mayor participación en el país

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El programa en línea busca
El programa en línea busca mejorar la transparencia y eficiencia en las compras estatales - crédito Agencia Nacional de Contratación Pública

A partir del 1 de septiembre de 2025, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ofrecerá el curso gratuito MAE 3.0 orientado a fortalecer las capacidades de funcionarios públicos y ciudadanos interesados en el sistema de compras públicas en Colombia.

De acuerdo con la entidad, el programa, completamente en línea y sin costo, estará disponible durante diez semanas y busca proporcionar herramientas básicas y avanzadas sobre el Modelo de Abastecimiento Estratégico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La oferta académica de Colombia Compra Eficiente responde a una necesidad latente en el sistema de adquisición de bienes y servicios del sector público: la mejora continua en los procesos de contratación estatal. El director de la entidad, Cristóbal Padilla, subraya que la democratización de la contratación pública es una prioridad y afirma que tanto personas naturales como empresas privadas y entidades públicas están llamadas a perfeccionar sus prácticas en este ámbito.

El curso MAE 3.0 está
El curso MAE 3.0 está dirigido a funcionarios, proveedores y ciudadanos interesados en el sistema de compras públicas - crédito Alcaldía de Bogotá

“Dentro de la premisa de democratizar la contratación pública a pequeñas, medianas y grandes empresas. Todos son posibles compradores: personas naturales, empresas privadas y entidades públicas, entre mejor sea nuestro proceso de compras, mejores serán los beneficios que obtendremos para nuestras entidades. Es muy importante prepararnos bien, hacer seguimiento a todo el proceso y tener buenas prácticas que nos ayuden a obtener mejores resultados con transparencia y eficiencia”, declaró Padilla.

El curso MAE 3.0 está dirigido tanto a servidores públicos como a proveedores y miembros de la ciudadanía que tengan interés en participar o supervisar el sistema de compras públicas. La convocatoria abarca a funcionarios responsables de áreas de planeación, contratación, equipos técnicos, financieros y jurídicos, así como a actores estratégicos del sector proveedor y a veedores de la sociedad civil. No existen restricciones geográficas para el acceso al curso, lo cual permite la participación de aspirantes de cualquier región del país.

La formación abarca cinco módulos
La formación abarca cinco módulos sobre el Modelo de Abastecimiento Estratégico en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso de formación combina teoría y práctica en un entorno virtual. A lo largo de cinco módulos, el contenido aborda las cinco fases clave del Modelo de Abastecimiento Estratégico: planeación estratégica, análisis de la demanda, análisis de oferta, estructuración de procesos para la estrategia de compra, y ejecución y monitoreo de resultados.

La metodología incluye materiales interactivos, estudios de caso, sesiones de refuerzo y evaluaciones continuas que buscan afianzar el aprendizaje. Según la información de la entidad, el curso suma 60 horas académicas distribuidas durante diez semanas, con fecha de inicio el 1 de septiembre y cierre el 7 de noviembre de 2025.

El objetivo central del MAE 3.0 radica en fortalecer la comprensión y la apropiación del enfoque estratégico en el abastecimiento del Estado, habilitando a los actores del sistema para que adopten buenas prácticas, tomen decisiones informadas y gestionen los procesos de adquisición con mayor transparencia y eficiencia.

La inscripción al curso MAE
La inscripción al curso MAE 3.0 estará abierta hasta el 31 de agosto de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De ese modo, la Agencia Nacional de Contratación Pública busca fomentar una cultura de mejora continua que alcance a todos los niveles y entidades del Estado colombiano, además de incentivar la participación de nuevos actores en el sistema de compras públicas.

Para quienes deseen certificar su participación, el curso ofrece una constancia de cualificación a los estudiantes que aprueben al menos el 70% del total de la formación o que obtengan una nota mínima de 3.5 sobre 5.0. La certificación estará disponible para cualquier persona que cumpla los requisitos, sin importar su ubicación o el rol que desempeñe dentro del sistema.

La inscripción se realiza exclusivamente de forma digital, y el plazo máximo vence el 31 de agosto de 2025. Para acceder al contenido, los interesados deben crear o iniciar sesión en la plataforma virtual dispuesta por Colombia Compra Eficiente, según detalló la entidad en su comunicado.

Temas Relacionados

Contratación públicaColombia Compra EficienteMAE 3.0ColombiaEstado colombianoAbastecimiento estratégicoFormación virtualProveedoresFuncionarios públicosColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el verde va a los penales en Brasil

El cuadro antioqueño empató 0-0 ante los brasileños en Medellín y ahora se juega la temporada en el mítico estadio de Morumbí, en la ciudad paulista

EN VIVO São Paulo vs.

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador

El equipo de Hernán Darío Herrera es el único colombiano que sigue vivo en el certamen internacional, en la que llega a esta instancia de un torneo de Conmebol por primera vez desde 2004

Este será el rival de

Los números sorteados del Chontico Noche de hoy

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Los números sorteados del Chontico

Estas son las regiones más chocolateras en Colombia: destinos ideales para los turistas amantes de este manjar

El auge del cacao colombiano va más allá de la cantidad producida; reside también en la riqueza de sus tradiciones y la creatividad en la forma de integrarlo en la vida cotidiana

Estas son las regiones más

Mauricio Figueroa logró su pensión a los 75 años, tras 13 años de espera

El actor colombiano, recordado por su reciente participación en ‘La casa de los famosos’, accedió finalmente a su pensión tras más de una década de haber cumplido la edad legal

Mauricio Figueroa logró su pensión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan masacre en una finca

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Figueroa logró su pensión

Mauricio Figueroa logró su pensión a los 75 años, tras 13 años de espera

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Hernán Orjuela publicó impactante mensaje en sus redes sociales: “El diablo anda alrededor buscando a quien devorar”

Alien: Earth encabeza las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

Deportes

Atlético Nacional le dijo adiós

Atlético Nacional le dijo adiós a la Copa Libertadores: São Paulo lo eliminó en los penales por 4-3

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador

Con un estelar Kevin Serna, Fluminense se impuso 2-0 al América en el Maracaná por la Copa Sudamericana

América de Cali dio a conocer los precios de boletería para el clásico con Atlético Nacional en el Pascual Guerrero

América podría perder a una de sus figuras tras duelo por Sudamericana: habrían enviado emisarios a verlo en el Maracaná