Tribunal de Bogotá ordenó expedir boleta de libertad a favor de Álvaro Uribe: dejó sin efecto su detención inmediata

El expresidente Álvaro Uribe fue condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió una acción de tutela a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El Tribunal amparó su derecho a la libertad individual, luego de que la jueza Sandra Liliana Heredia ordenara su detención inmediata.

“DEJAR SIN EFECTO el numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia", se lee en el documento del Tribunal.

En consecuencia, ordenó al Juzgado 44 Penal expedir la boleta de libertad a favor del exmandatario.

