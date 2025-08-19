Colombia

Tribunal de Bogotá ordenó expedir boleta de libertad a favor de Álvaro Uribe: dejó sin efecto su detención inmediata

El Tribunal resolvió una acción de tutela presentada contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó su privación de la libertad tras haberlo condenado a 12 años de prisión domiciliaria

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El expresidente Álvaro Uribe fue
El expresidente Álvaro Uribe fue condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió una acción de tutela a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El Tribunal amparó su derecho a la libertad individual, luego de que la jueza Sandra Liliana Heredia ordenara su detención inmediata.

DEJAR SIN EFECTO el numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia", se lee en el documento del Tribunal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En consecuencia, ordenó al Juzgado 44 Penal expedir la boleta de libertad a favor del exmandatario.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Álvaro UribeLibertad Álvaro UribeTribunal Superior de BogotáCondena Álvaro UribeDetención inmediata Álvaro UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Mascota de Valeria Afanador salió de un “cuadro de ansiedad” para unirse a la búsqueda de la niña en Cajicá, Cundinamarca

Organismos de socorro, miembros de la fuerza pública, vecinos y la familia de la menor permanecen unidos en los operativos de búsqueda e insisten en el llamado a quien tenga información de la ubicación de la niña

Mascota de Valeria Afanador salió

EN VIVO Huracán vs. Once Caldas, octavos de la Copa Sudamericana 2025: siga el minuto a minuto en Buenos Aires

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera defienden una ventaja de 1-0 obtenida en Manizales, mientras que el Globo quiere respetar su condición de local

EN VIVO Huracán vs. Once

Bombas y dos candidatos presidenciales asesinados, la huella del mercenario Yair Klein en Colombia

Justicia y Paz expuso un fallo en el que confirmó la participación del israelí durante el auge del paramilitarismo en el país

Bombas y dos candidatos presidenciales

Bogotá anuncia nueva estación de bomberos tras 18 años sin ampliaciones: esta será la ubicación de la sede

La construcción de la estación en un sector estratégico de la ciudad, tendrá como fin la reducción de los tiempos de respuesta y mejorar la cobertura ante posibles emergencias

Bogotá anuncia nueva estación de

Paola Holguín se anticipó y dio la bienvenida a un quinto precandidato al Centro Democrático: “No es un momento de exclusiones”

La congresista se pronunció ante la posibilidad de que surja un nuevo aspirante que busque representar al partido de derecha en las elecciones presidenciales de 2026, y recalcó que lo fundamental debe ser la plataforma de ideas y no los nombres

Paola Holguín se anticipó y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan masacre en una finca

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: confirman tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

ENTRETENIMIENTO

Boda de Sara Corrales: estos

Boda de Sara Corrales: estos fueron los lujosos vestidos que utilizó en su matrimonio

Marbelle reaccionó a la arenga del público “fuera Petro” en pleno concierto: todo quedó en video

Chiqui Martí, bailarina erótica que se negó a trabajar con Shakira contó la razón de su disgusto: “Primera y última”

Sara Uribe respondió a seguidor cómo superar una ruptura: en redes afirman que fue una indirecta para Fredy Guarín

Tarzán y Arandú, exparticipantes del ‘Desafío’ se fueron a los golpes para arreglar sus diferencias: así fue la pelea

Deportes

EN VIVO Huracán vs. Once

EN VIVO Huracán vs. Once Caldas, octavos de la Copa Sudamericana 2025: siga el minuto a minuto en Buenos Aires

Carlos Antonio Vélez entró en pelea con dueño del Junior por dinero de la televisión: “No le vendan más mentiras a la gente”

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas van por la heroica en la Copa Sudamericana

David González tendría las horas contadas en Millonarios: este es el polémico técnico que suena para los azules

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga busca los cuartos de final