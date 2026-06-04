Iván Cepeda y María José Pizarro respaldaron declaración del representante liberal Juan Carlos Losada sobre Abelardo de la Espriella: “Jamás votaré por un misógino”

El representante liberal Juan Carlos Losada formalizó apoyo a Iván Cepeda y criticó a sectores conservadores en el Congreso - crédito @JuanKarloslos/X

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, realizó un pronunciamiento desde el Congreso en el que declaró: “Jamás votaré por un misógino, jamás votaré por un homofóbico, jamás votaré por un machista ni por un maltratador de animales, jamás votaré por quien promete violar los derechos humanos”.

Con estas palabras, el congresista marcó distancia del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella y formalizó su respaldo al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de cara a la segunda vuelta electoral en Colombia que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

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En su intervención, Losada enfatizó la importancia de definir una postura clara frente al actual proceso electoral. El legislador aseguró: “Llegó el momento de tomar decisiones en nuestro país” y remarcó que no entregará su voto a quienes, según sus palabras, “prometen destruir la naturaleza y cuentan con el apoyo de aliados internacionales de la extrema derecha”.

Entre los nombres mencionados por el congresista figuraron el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente estadounidense Donald Trump.

Juan Carlos Losada cuestionó posturas radicales y confirmó su voto por Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial - crédito @JuanKarloslos/X

“El solo hecho de que lo apoye el señor Noboa, que lo apoye el señor Trump, que está destruyendo la geopolítica internacional, es suficiente razón para jamás entregarle mi voto a las fuerzas reaccionarias de este planeta”, afirmó Losada en el Congreso.

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El representante liberal también dirigió críticas directas a Abelardo de la Espriella, a quien calificó de “títere de las extremas derechas”. Según explicó, De la Espriella habría cambiado de postura sobre diversos temas de derechos humanos y justicia transicional.

“Un señor que defendió la JEP y hoy la ataca. Un señor que ha sido el abogado de lo peor de esta sociedad y dice que no tiene ningún vínculo con ellos y que en el derecho la ética no existe”, expresó Losada frente al pleno del Congreso.

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El legislador recordó además que De la Espriella antes defendía la adopción por parte de parejas del mismo sexo y ahora sostiene la posición contraria.

Uno de los puntos centrales de la intervención de Juan Carlos Losada fue la defensa de la institucionalidad del país y la protección de la diversidad natural de Colombia.

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Iván Cepeda y María José Pizarro se pronunciaron tras respaldo de Juan Carlos Losada al candidato del Pacto Histórico - crédito Colprensa - María José Pizarro/Prensa - @JuanKarloslos/X

El congresista advirtió sobre intentos de cerrar entidades como el Ministerio de Cultura y el impacto que tendría sobre leyes recientemente aprobadas, como la de la música.

Losada trazó paralelismos con las políticas ambientales de Ecuador bajo la administración de Noboa y de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, así como con medidas recientes en Argentina impulsadas por el jefe de Estado Javier Milei.

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“Eso no le puede pasar al país más biodiverso del mundo entero, que es este paraíso llamado Colombia, esta naturaleza que me he dedicado durante doce años a defender en este Congreso”, subrayó.

En su mensaje, el legislador liberal instó a las fuerzas del centro social a respaldar la candidatura de Iván Cepeda. Losada aseguró que “no hay decisión que tomar” y que el objetivo debe ser evitar el avance de la “extrema derecha fascista” en Colombia. ”, sentenció. “Aquí es simple, tenemos que evitar que llegue la extrema derecha fascista a nuestro país.

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María José Pizarro respaldó la decisión de Juan Carlos Losada y destacó la importancia de la democracia en la segunda vuelta - crédito @PizarroMariaJo/X

La reacción ante este anuncio no tardó en materializarse a través de redes sociales. María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, celebró la postura de Losada mediante un mensaje en la plataforma X.

“Bienvenida esta decisión, querido Juan Carlos Losada, de poner a Colombia por delante. La segunda vuelta es una elección entre democracia o el autoritarismo disfrazado de independencia”, escribió Pizarro, para después asegurar: “Seguimos sumando voces diversas y convicción de que la gente, la vida, las libertades, la naturaleza y el futuro de Colombia son lo fundamental”.

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Iván Cepeda reconoció el apoyo de Juan Carlos Losada y resaltó la dignidad en un “momento histórico decisivo” - crédito @IvanCepedaCast/X

Por su parte, el aspirante presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda agradeció de manera pública el respaldo del representante liberal.

“Querido Juan Carlos, gracias por esta lección de dignidad en un momento histórico decisivo. Un abrazo”, manifestó el senador en su cuenta oficial de X.

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