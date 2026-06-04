Colombia

Westcol se refirió al caso de Alexánder Avendaño tras su muerte en el embalse de Guatapé, y compartió valioso consejo a los jóvenes

El streamer colombiano Luis Fernando Villa le expresó a sus seguidores una sentida reflexión sobre los malos ejemplos que pueden promover algunos “amigos”

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El streamer colombiano se refirió a este caso de índole nacional el martes 2 de junio de 2026 - créditos red social Facebook | Captura de pantalla @Westcol / Kick
El streamer colombiano se refirió a este caso de índole nacional el martes 2 de junio de 2026 - créditos red social Facebook | Captura de pantalla @Westcol / Kick

Para los familiares de Aléxander Avendaño, el joven de 22 años que murió ahogado —según el reporte preliminar—, aún es incierto qué originó la discusión que derivó en su caída desde un planchón en movimiento al embalse El Peñol-Guatapé, en el oriente de Antioquia, el domingo 24 de mayo de 2026. Cinco días después de las labores de búsqueda, las autoridades hallaron su cuerpo.

En medio de las versiones que se conocieron de algunos asistentes a la fiesta —entre ellas, las de dos tripulantes, María José Caro y Salomé Uribe, y la del DJ Coco (José Daniel Soto), el homenajeado por quien se realizó el encuentro en la embarcación junto al DJ Sebas Martínez—, en redes sociales se difundió la reacción del streamer Westcol (Luis Fernando Villa) tras lo ocurrido.

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“Uy, bro, qué fuerte, huevón, qué fuerte. Yo lo que puedo decir es algo, es una opinión así sincerita. Pa’ los que no saben, obviamente, bro, nadie estuvo ahí, nadie sabe lo que pasó realmente, nadie tiene una decisión final, pero sí hay algo que sí está claro y es que alguien murió“, inicia uno de los fragmentos de la transmisión en vivo que realizó el colombiano la noche del martes 2 de junio de 2026.

Más adelante el creador de contenido que ha dado de qué hablar luego de sus entrevistas a Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Espriella, hizo un recuento de lo que se sabía y compartió un valioso consejo para los jóvenes que lo vieron en el live (en vivo) vía Kick a raíz delo que sucedió en Guatapé.

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El streamer antioqueño Luis Fernando Villa hizo una reflexión sobre los amigos - crédito @mejiaclips___10/TT

“Les resumo la historia: un joven estaba en un planchón, como que en un party (fiesta), al joven huevón de la nada, por alguna razón, nadie estuvo ahí, lo tiraron al agua, no sabía nadar y se murió. Eso fue lo que pasó a resumidas cuentas, todo quedó grabado", continúa Villa para dar contexto.

“¿Cuál es mi opinión de esa? Que yo le puedo dar a ustedes. La primera: si ustedes tienen amigos que son muy drogadictos, aléjense de esas amistades, háganlo de verdad", sentenció Westcol sin titubeos.

El streamer antioqueño señaló que se debe tener cuidado con aquellas personas que se llaman “amigos”.

“Amigos que los invitan solo a meter tusi, a meter droga, a hacer cosas, huevón, que no son... Bro, la droga hace que la gente cambie, ya”, añadió el creador de contenido.

La ingestión de tusi expone a los consumidores a riesgos impredecibles y graves para la salud, debido a la falta de control sobre su composición - crédito X
El consumo de tusi expone a los consumidores a riesgos impredecibles y graves para la salud, debido a la falta de control sobre su composición - crédito X

Por qué Westcol se refirió al consumo de drogas

Los comentarios de Westcol se suman a lo que se conoció en un informe del diario El Tiempo en el que se obtuvo acceso a una videollamada en la que habrían participado algunos de los asistentes a la fiesta en el planchón el día de los hechos, se conoció el testimonio de uno de los presentes que afirmó que Avendaño habría estado “bajo los efectos de la droga”.

El mismo sujeto que mantuvo en reserva su identidad le contó al mismo medio: “(La droga) no le hizo como que buen efecto a él (Alexánder) y se enloqueció. Estaba mostrándole como que las partes íntimas a más de una mujer allá“.

Esto ocasionó, de acuerdo con el relato del testigo, que su comportamiento se tonara "muy agresivo", a tal punto que “le pegó a la hermana”, añade la fuente.

El planchón navegaba en el embalse de Guatapé-El Peñol, conocido por ser un atractivo turístico para nacionales y extranjeros - crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook
El planchón navegaba en el embalse de Guatapé-El Peñol, conocido por ser un atractivo turístico para nacionales y extranjeros - crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook

Debido a esta situación es que se habría generado la discusión previa y que se alcanzó a registrar en los videos que se difundieron a través de las redes sociales los días posteriores a la tragedia.

“Todos empezaron a pegarle a él, o sea, se le fueron encima por ese hecho”, contó el mismo joven en su relato, mientras las autoridades siguen las pesquisas apuntando a cuatro de las 70 personas que se encontraban en la embarcación cuando todo ocurrió.

Mientras tanto la familia del joven solo anhela que se esclarezcan los hechos en medio del desconsuelo que ha provocado la partida de uno de sus miembros.

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