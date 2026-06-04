Pasajero intentó viajar desde Cartagena hacia República Dominicana con dos ardillas ocultas en los genitales: una murió

La ardilla permanece bajo observación y tratamiento especializado en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de EPA Cartagena - crédito EPA Cartagena/X

La Policía Aeroportuaria capturó en Cartagena a un pasajero que intentaba viajar a República Dominicana transportando dos ardillas ocultas en sus genitales, en un caso de tráfico ilegal de fauna silvestre que dejó uno de los animales muerto y al otro bajo atención veterinaria especializada.

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, donde los uniformados detectaron que el hombre llevaba a los roedores dentro de una bolsa de tela con pequeñas perforaciones. Según la información entregada por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena, este método de transporte redujo de manera crítica los niveles de oxígeno disponibles para los animales y comprometió gravemente su estado de salud.

PUBLICIDAD

Tras el decomiso, las dos ardillas fueron trasladadas de urgencia al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de EPA Cartagena. Allí, los médicos veterinarios determinaron que ambos ejemplares presentaban un cuadro crítico asociado a intoxicación y confinamiento prolongado.

Uno de los animales murió poco después de ingresar al centro de atención, mientras que el segundo permanece bajo observación clínica. De acuerdo con la entidad ambiental, la ardilla sobreviviente se encuentra en aislamiento, recibe hidratación por suero, medicamentos para contrarrestar los efectos de las sustancias suministradas y monitoreo permanente por parte del equipo veterinario.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que el pasajero presuntamente habría suministrado sustancias narcóticas a los animales con el fin de mantenerlos sedados durante los controles de seguridad y evitar que hicieran ruido. Esta situación agravó las condiciones de salud de los ejemplares y habría contribuido al deterioro que presentaban al momento del rescate.

Una de las dos ardillas traficadas murió tras ser rescatada por las autoridades en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena; la otra permanece bajo atención veterinaria especializada - crédito EPA Colombia/X

EPA Cartagena indicó que la ardilla sobreviviente continuará bajo estricta vigilancia médica hasta que los exámenes determinen una recuperación satisfactoria y se descarte cualquier afectación derivada de la sedación. Solo después de esa evaluación se estudiará la posibilidad de liberarla en un hábitat natural seguro.

PUBLICIDAD

La entidad ambiental rechazó lo ocurrido y advirtió sobre el impacto del tráfico ilegal de fauna silvestre, al señalar que este tipo de prácticas representan una forma de maltrato animal que frecuentemente termina con la muerte de las especies traficadas.

El hombre fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades judiciales. Deberá responder por delitos relacionados con el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y el tráfico de fauna silvestre, conductas contempladas en el Código Penal colombiano.

PUBLICIDAD

EPA Cartagena también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la captura, comercialización y transporte de especies nativas, recordando que el tráfico de fauna afecta la biodiversidad y altera el equilibrio de los ecosistemas.

Según las autoridades, los animales habrían sido sedados para evitar que hicieran ruido durante el viaje, una práctica que agravó su estado de salud - crédito EPA Colombia/X

La entidad relacionó este caso con otros episodios recientes de tráfico de animales silvestres detectados en la ciudad, en los que varias especies han resultado afectadas o han muerto durante intentos de extracción ilegal del país.

PUBLICIDAD

El caso vuelve a poner en evidencia el impacto del tráfico ilegal de fauna silvestre en Colombia, una actividad que continúa amenazando a cientos de especies y que, según organismos internacionales, mueve miles de millones de dólares cada año.

Las autoridades han advertido que muchos de los animales capturados para este mercado clandestino mueren durante su extracción, transporte o comercialización debido a las condiciones extremas a las que son sometidos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), cerca del 40% de las ofertas de fauna traficada circulan actualmente por internet y redes sociales, lo que ha ampliado el alcance de estas redes ilegales y dificultado su control. Además, se estima que alrededor del 70 % de los animales traficados no sobrevive al proceso.

La ardilla sobreviviente recibe hidratación, medicamentos y monitoreo permanente en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de EPA Cartagena - crédito EPA Colombia/X

EPA Cartagena reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso relacionado con la captura, tenencia o comercialización de especies silvestres y recordó que estos delitos no solo afectan a los animales involucrados, sino que también generan graves consecuencias para los ecosistemas.

PUBLICIDAD

Mientras avanza el proceso judicial contra el capturado, la ardilla sobreviviente permanecerá bajo observación médica especializada hasta que los veterinarios determinen si está en condiciones de regresar a su hábitat natural.