Colombia

SIC sancionó a Tu Boleta por irregularidades en la venta de tiquetes: uso de cláusulas abusivas

Las fallas también incluyeron la omisión de Ticket Fast S.A.S. a notificar debidamente a la autoridad en el caso de cancelaciones o cambios de fecha en varios conciertos destacados

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SIC inicio investigación en contra de operadora de Tu Boleta por irregularidades en sus ventas - crédito SIC y TuBoleta
SIC inicio investigación en contra de operadora de Tu Boleta por irregularidades en sus ventas - crédito SIC y TuBoleta

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló un pliego de cargos contra Ticket Fast S.A.S., empresa operadora de la plataforma Tuboleta.com, por presuntas irregularidades graves en la venta de boletos para espectáculos en Colombia. La autoridad señala que la compañía habría incurrido en posibles faltas al deber de informar, uso de cláusulas abusivas y violaciones a las normas del comercio electrónico en eventos masivos.

El proceso de la SIC se activa tras un análisis global de nueve casos acumulados, donde consumidores denunciaron problemas recurrentes en la adquisición de entradas para conciertos y partidos de fútbol. Entre los episodios objeto de investigación figuran eventos de alto perfil como Todos Juntos, Luis Alberto Posada, Myriam Hernández, Danny Marín y sus amigos y La vida de un ícono con Juan Gabriel.

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló un pliego de cargos contra Ticket Fast S.A.S., empresa operadora de la plataforma Tuboleta.com, por presuntas irregularidades graves en la venta de boletos para espectáculos en Colombia - crédito Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló un pliego de cargos contra Ticket Fast S.A.S., empresa operadora de la plataforma Tuboleta.com, por presuntas irregularidades graves en la venta de boletos para espectáculos en Colombia - crédito Superintendencia de Industria y Comercio

Incumplimientos detectados en la información clave

El punto de partida de la investigación es la supuesta omisión de datos fundamentales para el público por parte de la plataforma. Según la SIC, Tuboleta.com no habría ofrecido de manera clara elementos obligatorios como el municipio donde se realizaría el evento, la identidad del promotor, los horarios definitivos y los canales de venta habilitados. La ausencia de esta información deja a los compradores en una situación vulnerable al momento de adquirir las entradas.

Las fallas también incluyeron la omisión de Ticket Fast S.A.S. a notificar debidamente a la autoridad en el caso de cancelaciones o cambios de fecha en varios conciertos destacados. La compañía, sostiene la Superintendencia, no comunicó en los tres días hábiles requeridos el procedimiento para la devolución del dinero, los abonos o el recambio de boletos a los asistentes afectados. Este incumplimiento habría dejado a los clientes sin información inmediata sobre sus derechos y los pasos a seguir ante las modificaciones.

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SIC formuló pliego de cargos contra TuBoleta (Ticket Fast S.A.S.) por presuntas fallas en el deber de información, cláusulas abusivas y reglas del comercio electrónico - crédito @sicsuper/X
SIC formuló pliego de cargos contra TuBoleta (Ticket Fast S.A.S.) por presuntas fallas en el deber de información, cláusulas abusivas y reglas del comercio electrónico - crédito @sicsuper/X

Cláusulas abusivas y reglas digitales vulneradas

De acuerdo con el pliego, la empresa habría incorporado en sus Términos y Condiciones dos cláusulas problemáticas en los canales de venta electrónicos. La primera pretendía librar de responsabilidad a Tuboleta por cualquier inconveniente en horarios, realización o logística de los eventos, desplazando toda la carga al promotor. La segunda estipulaba que el seguro o servicio de “Asistencia TuBoleta” no era reembolsable si el evento se cancelaba, aunque en ese contexto el servicio pierde razón de ser para el consumidor.

La SIC califica de reprochable la inclusión de esta restricción: “Resulta insostenible que, en caso de no celebrarse el espectáculo, el consumidor no reciba el reintegro correspondiente a un servicio que nunca utilizó”.

A lo anterior se suman presuntas deficiencias en el cumplimiento de las reglas del comercio electrónico. La Superintendencia identificó que la plataforma no habría garantizado el derecho de retracto —la potestad de arrepentirse de la compra— ni facilitó la ruta efectiva para que los usuarios interpusieran sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) en línea.

Una mano sostiene un fajo de boletos coloridos con motivos de música y teatro frente a un puesto de venta con personal y público.
El público se congrega en un puesto de venta para comprar boletos para la Celebración Cultural Anual, con pósteres de espectáculos de música y danza visibles al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desacato a órdenes en eventos masivos

Otro aspecto relevante del expediente es la posible desobediencia de Ticket Fast S.A.S. a instrucciones oficiales. La SIC objetó la falta de respuestas dentro de los términos legales a requerimientos en dos casos concretos: la venta de entradas para el partido Boyacá Chicó vs Millonarios y el festival Brilla 4 Elementos. Para la autoridad, este comportamiento compromete la fiscalización efectiva de la venta de boletos y la organización de eventos de gran convocatoria.

La investigación surge en un momento donde el sector cultural y de entretenimiento se posiciona como pieza clave del Producto Interno Bruto colombiano. Datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que las actividades artísticas y recreativas crecieron 9,9% en 2025, consolidándose como motor fundamental de la economía nacional.

A partir del pliego de cargos, Ticket Fast S.A.S. queda formalmente vinculada al proceso y cuenta con la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Podrá presentar sus explicaciones ante la autoridad y aportar las pruebas que estime pertinentes.

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