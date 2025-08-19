La Liendra hizo inesperado anuncio que dejó preocupados a sus seguidores: “No me nace”

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, anunció que dejará de publicar en sus plataformas digitales por tiempo indefinido, argumentando falta de motivación y la necesidad de reconectarse consigo mismo tras su paso por un reality - crédito rastreandofamosos / Instagram

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió retirarse temporalmente de las redes sociales. El creador de contenido oriundo del Quindío, que recientemente participó en La casa de los famosos Colombia 2025, compartió su decisión a través de un video en su cuenta de Instagram, en el que explicó los motivos que lo llevaron a dar este paso.

“Paso por acá para decirles que me retiro un tiempito de las redes sociales. No se preocupen porque no subo nada, simplemente no me nace, no estoy ahorita en el mood de crear contenido”, dijo con honestidad el influenciador, asegurando que no sabe cuándo regresará, pero que aprovechará el tiempo para reconectar consigo mismo y recargar energías.

Durante su paso por el popular reality del Canal RCN, La Liendra fue eliminado antes de lo esperado. Aunque generó diversas reacciones en el público, fue él mismo el que pidió a sus seguidores que no votaran por él, ya que su deseo era volver a casa. Desde entonces, sus publicaciones habían sido más escasas, y ahora confirma que necesita alejarse del mundo digital por un tiempo indefinido.

La Liendra anuncia su retiro temporal de las redes sociales por falta de motivación para crear contenido - crédito @la_liendraa/Instagram

“Me voy a sumergir en mis ideas hasta encontrar algo que quiera salir a crear. Por ahora, solo quiero jugar Play, meditar, orar, alejarme del celular y estar más consciente”, expresó. También afirmó que, en su opinión, las redes sociales se han llenado de polémica, y que en este momento no quiere involucrarse en ningún tipo de controversia.

El anuncio generó una ola de reacciones divididas. Mientras sus seguidores más fieles lo apoyaron con mensajes de afecto y comprensión como: “Te vamos a extrañar, eres el mejor” o “Tómate tu tiempo, lo importante es tu bienestar”, otros aprovecharon la oportunidad para burlarse de su decisión.

Comentarios como “Por fin, una buena noticia en este país” o “Que se desaparezca para siempre, por favor” inundaron las redes, evidenciando la polarización que ha generado su figura pública.

El influenciador colombiano explicó que aprovechará el tiempo para reconectar consigo mismo y recargar energías - crédito @la_liendraa/Instagram

La Liendra, que durante años ha sido uno de los influenciadores más conocidos del país por sus contenidos de videojuegos, viajes, humor y temas de actualidad, no ofreció una fecha de regreso. “Nos vemos en unos días, semanas o meses. No lo sé. Por ahora solo quiero disfrutar de lo que he trabajado”, concluyó.

Es de mencionar que en días pasados, el pereirano documentó a través de sus redes sociales una labor social que causó sorpresa y admiración entre sus seguidores. El creador de contenido no solo mostró el proceso completo, desde la compra y el empaque de los alimentos hasta la entrega directa, sino que su actitud de cercanía y entusiasmo poco habitual en figuras públicas de su perfil.

Su labor fue aplaudida por sus seguidores - crédito La Liendra / Instagram

Este gesto, que rápidamente se viralizó en las diferentes plataformas digitales, dio inicio a una conversación digital nueva para los seguidores del creador de contenido, que habían pasado varios días atentos a los rumores sobre la vida privada del joven. Aunque ahora enfocaron su atención en el compromiso con esta labor social.

Los videos fueron difundidos a través de las historias de Instagram de Mauricio Gómez, y dejaron de lado por un momento las especulaciones sobre su vida sentimental. Y es que el famoso protagonizó una jornada solidaria en la que entregó almuerzos completos, que incluían jugo y sopa, a personas en situación de calle en Medellín.

El creador de contenido llamó a varias personas en la calle para ofrecerles comida - crédito La Liendra / Instagram

La acción fue ampliamente celebrada por su comunidad digital, que destacó la humildad y autenticidad del gesto. “¡Llámenlos amigos, llámenlos para entregarles!”, le dio La Liendra a las personas mientras repartía la comida como un gesto de solidaridad.