Colombia

Nuevos detalles de la confesión de Carolina Gómez sobre cómo enfrenta el consumo de drogas de Yeferson Cossio: “Yo intento compartirle mi opinión”

El jefe de Estado colombiano se pronunció en medio de la presentación del proyecto de modernización del aeródromo de Bahía Solano

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Yeferson Cossio y su pareja
Yeferson Cossio y su pareja Carolina Gómez hablaron del consumo de drogas del influenciador en entrevista con Yina Calderón - crédito @yinacalderontv/Instagram

Uno de los temas que se volvió tendencia en las últimas semanas en medios de comunicación, tiene que ver con el aparente consumo de estupefacientes de Yeferson Cossio, desde que quedó en evidencia en una publicación que se viralizó en redes sociales.

Y es que el paisa en dicha publicación aparece con una pequeña bolsa en su mano con un polvo de color azul; mientras que, según mostraron en otras publicaciones, durante uno de los eventos a los que asistió en un festival de música electrónica se le ve bastante desorientado. El paisa aseguró que se referiría al tema, confirmando que efectivamente ha recurrido a esta práctica, lo que provocó una revolución en redes.

Él me cuida de eso”, expresó Carolina Gómez durante una reciente transmisión en la plataforma Kick, donde habló abiertamente sobre su relación con el creador de contenido Yeferson Cossio y su consumo de drogas. El tema surgió en una charla conducida por la también influencer Yina Calderón, en la que Gómez compartió sus sentimientos respecto a las ocasiones en que observa a Cossio bajo los efectos de estas sustancias, haciendo énfasis en los acuerdos que la pareja ha establecido al respecto.

Un video difundido en plataformas
Un video difundido en plataformas digitales captó a Cossio mientras, presumiblemente consumía una droga sintética - crédito @yefersoncossio/Instagram y @ColombiaOscura/X

Según se pudo ver en la publicación que replicaron cuentas de entretenimiento, Cossio aseguró que, en los tres años de relación con Gómez, jamás le ha ofrecido drogas ni la ha presionado para consumir ninguna sustancia.

“Desde el día uno que fuimos a una fiesta yo le dije a mis amigos que a ella no le ofrecieran nada, porque ella no había probado siquiera el cigarrillo. Nunca se le ha ofrecido nada, nunca se ha tratado de meter a ese mundo y de hecho se cuida demasiado... Ella no me tiene que cuidar... Ella merece lo mejor del mundo; ella me conoció así y yo no he cambiado”, afirmó el creador de contenido, quien también reiteró que no es consumidor de alcohol y que su uso de drogas se remite únicamente a ocasiones de fiesta.

Gómez, pareja de Cossio y a quien él pidió matrimonio a inicios de 2025, sostuvo que conoce bien las formas en que su pareja se divierte y que ha aceptado esa realidad desde el inicio.

Yo a él lo amo y ya hemos hablado de eso. Él es muy lindo porque me quiere ver feliz a mí y a Cintia, entonces él nos quiere dar el gusto. Él me cuida de eso... Yo una vez manifesté que me dolía, pero yo a él lo conocí así... Yo intento compartirle mi opinión y mi punto de vista, pero eso no significa que yo lo quiera cambiar; yo no puedo hacer eso”, explicó Gómez, dejando claro que sus sentimientos están con él a pesar de las circunstancias.

Yeferson Cossio publicó un video
Yeferson Cossio publicó un video en Instagram que provocó múltiples críticas por su contenido relacionado con drogas - crédito @yefersoncossio/Instagram

“Es como que uno siente que se está destruyendo a sí mismo, y uno lo está acompañando a hacerlo”, agregó Gómez en respuesta a la inquietud del público que Yina Calderón en pena transmisión en vivo les hizo a los presentes.

La conversación, que tocó diversos temas de la vida privada de la pareja, evidencia cómo afrontan juntos un aspecto sensible y que suele ser motivo de debate social. Tanto Gómez como Cossio coincidieron en que el respeto por las decisiones y el bienestar mutuo se mantiene como eje central en su vínculo, y que cada uno es responsable de sus propias elecciones.

Como era de esperarse, la entrevista provocó cientos de reacciones de los que la presenciaron, por lo que rápidamente algunos criticaron que Gómez lo apoye en estas situaciones a pesar de que esté dañando su vida con las drogas.

