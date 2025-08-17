Colombia

Confieren el título de ‘Embajador de Colombia en los Mares’ al Buque ARC “Gloria” de la Armada Nacional

El decreto entra en vigor a partir de su publicación oficial, consolidando su papel como representante de Colombia ante la comunidad internacional

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero


El buque escuela colombiano ARC "Gloria" - crédito EFE/Ricardo Maldonado Rozo

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el decreto número 0907 de 13 de agosto de 2025, por medio del cual se confiere la condecoración ‘Orden al Mérito de la Diplomacia de Colombia en los Mares’ al buque ARC “Gloria” de la Armada Nacional.

Según el texto oficial, la disposición busca reconocer la labor diplomática y formativa ejercida por la embarcación nacional durante más de cinco décadas de servicio.

El documento recuerda que la Armada Nacional cumple funciones esenciales para la defensa de la soberanía, integridad y libertades de los colombianos, en conformidad con la Constitución.

El decreto resalta que el ARC ‘Gloria’ recibió su abanderamiento en 1968, bajo el decreto 2624.


Publicación de la Armada de Colombia en su cuenta en X - crédito @ArmadaColombia

El texto describe a la embarcación como “un embajador flotante de Colombia que promueve la imagen del país y fortalece los lazos de amistad y cooperación internacional con los Estados y Organismos Internacionales”.

Durante más de 55 años, el ARC “Gloria” ha desempeñado funciones de buque escuela, recibiendo cadetes navales y participando en numerosos eventos internacionales.

El decreto afirma que el buque ha “cumplido de manera sobresaliente su misión de formar a los futuros oficiales navales, al tiempo que promueve el nombre de Colombia en los mares del mundo, participando en múltiples eventos internacionales y visitas protocolarias”.

Entre las disposiciones concretas, el artículo 1 señala: “Confiérase al Buque ARC. ”Gloria" de la Armada Nacional el título honorífico de ‘Embajador de Colombia en los Mares’, por su valor histórico, cultural y representativo de Colombia a nivel internacional, para que continúe representando los intereses de la Nación ante el mundo”.


El ARC Gloria es uno de los buques más emblemáticos de la Armada Nacional - crédito Gobernación del Atlántico

Además, el decreto aclara que este título podrá emplearse oficialmente en cualquier actividad, ceremonia o evento protocolar relacionado con el buque insignia de la Armada Nacional.

Conoce un poco de la historia del buque “Gloria”

El Buque ARC “Gloria” se ha consolidado como embajador de Colombia en los mares del mundo, una distinción respaldada por décadas de historia y la labor diplomática de la Armada Nacional.

De acuerdo con Procolombia, cada área del velero encierra relatos de marinos, travesías y puertos lejanos, lo que lo convierte en un verdadero patrimonio para el país.

La historia de esta emblemática embarcación empezó en 1966, cuando el entonces vicealmirante Orlando Lemaitare Torres propuso la adquisición de un velero de tres palos para ser usado como buque escuela.

Aquella iniciativa encontró respaldo en el ministro de Defensa de la época, Gabriel Revéiz Pizarro, quien aprobó el proyecto y dio paso a la construcción mediante decreto ejecutivo.

En 1967 se inició la fabricación en la Ría de Bilbao, España, y el 9 de octubre de 1968, el Buque Gloria zarpó hacia Colombia.


La institución describe la embarcación como un representante de la nación en el mundo - crédito Armada Nacional

Con travesías que han abarcado destinos como Inglaterra, España, Alemania, Dinamarca, Marruecos, Nueva Zelanda, Argentina y Estados Unidos, el buque ha representado a Colombia en eventos internacionales, ferias y muestras culturales.

Su trayectoria simboliza la apertura del país al mundo y el fortalecimiento de lazos internacionales en torno a su cultura y valores.

En su edición 2025, la embarcación fortalece la proyección internacional de Colombia a través de una estrategia de Marca País, que transforma el barco en una plataforma de experiencias sensoriales y promoción turística.

Durante cada visita a puerto, los asistentes pueden recorrer espacios dedicados a las seis macrorregiones turísticas del país, conocer productos típicos y degustar sabores regionales.

Durante 2024, el Buque “Gloria” recorrió diferentes puertos de Estados Unidos y Europa, visitando ciudades como Baltimore, Lisboa, Marsella, Barcelona, Amberes, Estocolmo, Londres y Cartagena.

De acuerdo con el informe de Procolombia, estas travesías reafirman el rol de embajador flotante del país, permitiendo que personas de todo el mundo conozcan la variedad cultural, gastronómica y empresarial de Colombia.

Sumergirse en el Buque ARC “Gloria” es acceder a un recorrido por la biodiversidad de selvas, playas y montañas del país, junto a la exhibición de productos y expresiones artesanales que fortalecen la identidad nacional.

