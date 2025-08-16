Colombia

Carla Giraldo presumió que fue invitada a la boda de Sara Corrales con el empresario Damián Pasquini en Medellín

“Feliz de estar en casa” escribió la presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia’ que confirmó el acompañamiento a su amiga y colega que llegará al altar en su ciudad natal

Carla Giraldo ya está en
Carla Giraldo ya está en su natal Medellín para asistir a la boda religiosa de Sara Corrales con el empresario Damián Pasquini con el que la actriz ya se casó pro lo civil

Luego de dar el sí ante un notario, la actriz Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini se preparan para reafirmar su amor en una ceremonia espiritual con la que sellarán su compromiso por completo el 16 de agosto en Medellín, Antioquia.

La presentadora de La casa de los famosos Colombia dejó ver en su cuenta oficial de Instagram que ya se encuentra en su ciudad natal para hacer parte de la boda de su amiga y colega con la que compartió set en la producción internacional El Clon.

Carla Giraldo reveló que
Carla Giraldo reveló que fue una de las invitadas especiales a la boda de la actriz Sara Corrales

“Fue un día que quedará tatuado en nuestra historia para siempre”, confesó Sara Corrales al compartir con sus seguidores el recuerdo de su boda civil con Damián Pasquini. La actriz, visiblemente emocionada, anticipó que la celebración principal, la boda religiosa que ha generado gran expectativa, se encuentra a solo horas de realizarse.

Con estas palabras, Corrales no solo reveló la intimidad de un momento clave en su vida, también encendió la atención sobre el evento social que reunirá a más de 150 invitados en Medellín.

La noticia de la unión entre Sara Corrales y el empresario Damián Pasquini ha circulado ampliamente en redes sociales, donde la actriz ha documentado cada paso de este proceso. Según lo compartido por Corrales, la pareja optó por realizar primero una ceremonia civil, reservada únicamente para su círculo más cercano.

En ese encuentro, predominó un ambiente de risas, abrazos y promesas, según relató la propia actriz en sus plataformas digitales. La decisión de separar la boda civil de la celebración religiosa responde al deseo de vivir ambos momentos con diferentes matices de intimidad y solemnidad.

La pareja celebró su boda por lo civil en Medellín, en lo que será la antesala de una ceremonia que durará varios días, en compañía de sus familiares - crédito @saracorrales/Instagram

En paralelo, la presentadora Carla Giraldo, reconocida por su victoria en MasterChef Celebrity 2021, sorprendió a sus seguidores al anunciar que figura entre las invitadas a la boda principal. Giraldo compartió en su cuenta de Instagram una imagen de una botella de licor personalizada, enviada como obsequio previo al evento, en la que se observa una fotografía de Sara Corrales y Damián Pasquini.

Sara Corrales y Damián Pasquini darán de nuevo el sí, pero esta vez en una boda espiritual

Este gesto no solo confirmó su presencia en la lista de invitados, sino que también generó reacciones entre los internautas, quienes manifestaron su interés en que Giraldo documente momentos de la ceremonia.

La actriz mostró cómo se preparaban ambos para su matrimonio civil en Medellín, con el que iniciarán una celebración de varios días rodeados de sus familiares - crédito @saracorrales/Instagram

La interacción entre ambas figuras públicas llamó la atención, ya que no se les había visto compartir frecuentemente en redes sociales, lo que llevó a muchos a preguntarse sobre la cercanía de su relación.

La expectativa en torno a la boda se incrementó semanas atrás, cuando Sara Corrales mostró las lujosas invitaciones enviadas a sus más de 150 invitados. La actriz detalló que la selección de asistentes fue cuidadosa y que la ceremonia religiosa y la posterior fiesta representan la culminación de un sueño largamente anhelado. La magnitud del evento y la atención mediática que ha suscitado reflejan el interés del público por la vida personal de Corrales, quien ha sabido mantener informados a sus seguidores sobre cada avance en la organización.

Mientras tanto, los fanáticos de la actriz permanecen atentos a los detalles que surgen en redes sociales y esperan conocer más sobre la celebración en Medellín, que promete reunir a figuras destacadas del entretenimiento colombiano y convertirse en uno de los acontecimientos sociales más comentados del año.

Los seguidores de Sara Corrales y Damián Pasquini permanecen atentos ante la próxima boda, luego de que ambos confirmaran su compromiso meses atrás. Desde entonces, la pareja ha dado a conocer diferentes aspectos de los preparativos, enfatizando siempre la importancia de disfrutar cada fase del proceso.

En noviembre, Sara Corrales confirmó
En noviembre, Sara Corrales confirmó su compromiso con el argentino Damián Pasquini - crédito @saracorrales/Instagram

Con esta unión, Sara Corrales no solo abre un capítulo nuevo en su vida personal, sino que además fortalece su relación con Medellín, ciudad que ocupa un lugar especial en su corazón. A pesar de que su trayectoria profesional la ha llevado por México y Estados Unidos, elige regresar a su tierra natal para este momento decisivo, manifestando así el peso que conservan sus raíces en sus elecciones más significativas.

