Valentino arremetió contra Melissa Gate por insultos constantes a Karina García: “No tienes trabajo ni contratos, no eres la reina de nada”

El creador de contenido arremetió contra la finalista de La casa de los famosos por comentarios que hizo a Karina García

El creador de contenido, Valentino Lázaro, volvió a protagonizar una polémica después de arremeter contra la finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, después de que la paisa lanzara insultos en redes sociales contra la también exparticipante del reality Karina García.

El drama se desató después de que Valentino asistiera al pódcast Tamo en Vivo, donde explicó que le molesta la cantidad de insultos que García ha recibido de Melissa, pues, en palabras del creador de contenido, Gate se está aprovechando de la fama de la modelo paisa, razón por la que la menciona.

Además, en la entrevista Valentino recordó que Melissa era apodada como “La reina” en el reality, pero asegura que ella se dejó llevar por ese título, pues tras la final del programa ha perdido varios contratos.

“Todo el mundo dice: ‘Ya, que se saque a Melissa de la boca’, cuando ella lo haga con Karina y Altafulla yo me la saco de la boca, no seas doble moral… Es que a ella ni la topan, ¿eres reina de qué?, no hay trabajo, no hay contratos, no hay carrera, eres reina de los leones (regalos) de TikTok", dijo el influencer.

Valentino también aprovechó el espacio para recordarle que después de haber sido una de las favoritas del público en el reality, terminó perdiendo varios contratos, como sucedió hace un par de semanas con la marca de maquillaje Montoc y otras que le prometieron en la final que, según Lázaro, nunca llegaron a concretarse.

Además, le recordó el casting que perdió recientemente para ser presentadora de un programa, trabajo que se terminó ganando Ornella Sierra.

“Le ganó Ornella, le ganó Karina, le ganó Altafulla, ¿reina de qué?, quiero que me digan de qué es reina… Y yo tengo esquizofrenia, pero no me hago mundos imaginarios… Ella también está hablando de Karina y nadie la nombró, le tiras a una vieja que está enfocada en su carrera”, añadió.