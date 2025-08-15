Colombia

Mujer que abandonó a su bebé en bolsa de basura en Montería se reportó ante las autoridades

Un hombre identificado como Joel Agames, caminaba junto a su padre por las inmediaciones de un contenedor de basura y escuchó el llanto de la menor de edad

Paula Naranjo

Paula Naranjo

La bebé fue hallada por
La bebé fue hallada por un hombre que pasaba cerca al basurero - crédito @rpcradiolorica/X

La capital del departamento de Córdoba sigue bajo atención tras el hallazgo de una recién nacida que fue abandonada en una bolsa de basura en un basurero del barrio El Edén, en Montería, hecho que, registró un vuelco en las últimas horas con la aparición de la mujer que afirma ser la madre de la menor ante las autoridades.

El caso provocó el rechazo generalizado en la comuinidad y se mantiene bajo investigación de la Policía Metropolitana de Montería.

Según información reportada por La Razón, la mujer se presentó ante la Defensoría de Familia aduciendo haber actuado bajo un estado de profundo estrés emocional, y solicitó que se le realizara la prueba de ADN para confirmar la filiación con la menor.

La Policía Metropolitana de Montería no ha oficializado el desarrollo, aunque fuentes consultadas por dichos medios ratificaron que la mujer entregó su versión a los investigadores del caso.

El hallazgo ocurrió cuando Joel Agames, un vecino del sector, caminaba junto a su padre por las inmediaciones de un contenedor de basura y escuchó el llanto. “Escuché unos llantos, vi la bolsa moviéndose y llamé a la policía porque no sabía qué hacer”, narró Agames en declaraciones entregadas a medios de comunicacioón. Al lugar llegó una patrulla de la Policía Nacional de Colombia, que trasladó a la menor al Hospital San Jerónimo de Montería, donde el equipo médico confirmó el buen estado de salud de la niña.

La Institución Colombiana de Bienestar Familiar (ICBF) asumió el proceso de protección de la bebé. Tras la valoración médica, la menor quedó bajo una medida de protección, hasta que la prueba de ADN determine si la mujer que se presentó como su madre efectivamente lo es.

