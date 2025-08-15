Colombia

Mochilero llegó a Leticia, Amazonas, y quedó impactado por un espectáculo natural único: “Los momentos más mágicos en mi viaje”

Un joven viajero compartió en redes sociales su asombro al presenciar el vuelo sincronizado de miles de aves al atardecer en el corazón del Amazonas colombiano

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Un espectáculo natural sorprende a visitantes y locales cuando miles de aves sobrevuelan el Parque Santander, creando una experiencia única en el corazón del Amazonas colombiano, según testimonios y videos virales en redes sociales - crédito @Arcedeviaje / TikTok

Lo que para muchos habitantes de Leticia ya es parte de la rutina, para los viajeros se convierte en un instante inolvidable. Así lo vivió un joven mochilero conocido en redes sociales como “Arce de Viaje”, que compartió en TikTok un video que no tardó en captar la atención de miles de personas por la belleza de lo que registró: una danza aérea de miles de loros al atardecer, justo en el corazón del Amazonas colombiano.

El mochilero, visiblemente emocionado, no dudó en calificar esta experiencia como uno de los momentos más mágicos de su viaje por Sudamérica. “Si tienen la suerte de verlo con un atardecer que acompañe, probablemente les pase como a mí... ¡No podrán parar de reír inconscientemente por la felicidad que produce!“, expresó, acompañado de un video donde el cielo se tiñó de tonos anaranjados y azules, mientras miles de aves sobrevolaron el Parque Santander, en el centro de la ciudad.

El Parque Santander, ubicado en la ciudad fronteriza de Leticia, es mucho más que un espacio público, es el escenario diario de uno de los espectáculos más impresionantes que puede ofrecer la Amazonía. Todos los días, entre las 5:00 p. m. y las 6:30 p. m., miles de loros regresan en bandadas a los árboles del parque para pasar la noche.

Miles de loros sobrevuelan el
Miles de loros sobrevuelan el Parque Santander de Leticia cada atardecer, creando un espectáculo natural único en el Amazonas colombiano -crédito arcedeviaje / TikTok

Lo que hace aún más especial este fenómeno es que ocurre todos los días del año, sin falta. A diferencia de otros destinos donde hay que esperar la temporada adecuada para ver ciertos animales, en Leticia este regalo de la naturaleza está garantizado, y es completamente gratuito.

Una historia que comenzó hace décadas

Pocos conocen el origen de este curioso fenómeno. Según los expertos, en las décadas de 1940 a 1960 el tráfico de fauna silvestre era común en la región. Sin embargo, tras la promulgación de leyes de protección ambiental en los años 70, un comerciante de aves se vio obligado a liberar miles de loros que tenía en cautiverio.

Los árboles del Parque Santander se convirtieron en su refugio, y desde entonces, la tradición se mantiene. Algunos relatos sugieren que las aves comenzaron a llegar de nuevo a la ciudad como una forma de “reclamar territorio”, en respuesta al avance de los humanos en la selva.

El fenómeno diario de los
El fenómeno diario de los loros en Leticia es una tradición que se remonta a la liberación masiva de aves en los años 70 - crédito arcedeviaje / TikTok

Un espectáculo desde las alturas

Para quienes desean una vista aún más impactante, existe la opción de subir al mirador de la Catedral Nuestra Señora de la Paz, ubicada en el mismo parque. Desde su campanario de 33 metros de altura, se puede observar no solo el vuelo de los loros, sino también el río Amazonas en toda su inmensidad, así como la ciudad de Leticia, la vecina Tabatinga en Brasil y las selvas que conectan con Perú.

El acceso a este mirador tiene un costo de $5.000 COP, y está abierto todos los días, convirtiéndose en el complemento ideal para vivir este espectáculo desde una perspectiva privilegiada.

Más allá de los loros: el Amazonas como destino biodiverso

El Amazonas colombiano no es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta y más de 600 especies de aves habitan esta zona, lo que convierte a Leticia y sus alrededores en un verdadero paraíso para el avistamiento y la conexión con la naturaleza.

Leticia y sus alrededores destacan
Leticia y sus alrededores destacan como destino de avistamiento de aves, con más de 600 especies registradas en la región - crédito Anthrotect /Wikimedia Commons

Algunos destinos imperdibles para los amantes de la fauna y la flora incluyen:

  • Parque Nacional Natural Amacayacú: con 293.500 hectáreas, este parque alberga especies como el Tití Leoncito (el mono más pequeño de América), mariposas gigantes y la Victoria Regia, la flor de loto más grande del mundo. Es un lugar ideal para caminar senderos y observar más de 500 especies de aves.
  • Puerto Nariño: a dos horas de Leticia por vía fluvial, este municipio sin automóviles es conocido por su tranquilidad, su cercanía con la naturaleza y la posibilidad de avistar delfines rosados. Aquí también se observan aves como los tucanillos Pichí, las tángaras turquesas y los loros colicortos.
  • Comunidades indígenas de Mocagua y San Martín de Amacayacú: ofrecen experiencias ecoturísticas auténticas, incluyendo recorridos guiados por la selva, canotaje y observación de especies únicas como el Curutié de Parker, además de delfines, reptiles y peces de río.

Gerente de club colombiano fue acusado de alterar la edad de juveniles: equipo se defendió

Wbeimar Muñoz afirmó que el director deportivo tiene un vínculo directo con un “cuestionado” representante

Gerente de club colombiano fue

Petro negó haber hecho gestiones para proteger en Nicaragua a Carlos Ramón González y senador le recordó viejo trino, con llamativa variante

Carlos Fernando Motoa, del partido de oposición Cambio Radical, hizo una nueva versión del mensaje con el que el presidente de la República anunciaba la expulsión de su Gobierno a todos aquellos que estuvieran involucrados en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Petro negó haber hecho gestiones

Katherine Miranda le pidió explicaciones a Petro sobre si el objetivo de la zona binacional es fortalecer organizaciones criminales

La representante aprovechó para cuestionar los reiterados respaldos del presidente al régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro

Katherine Miranda le pidió explicaciones

EN VIVO: Tensión y confusión en ‘MasterChef Celebrity’ por una prueba por equipos de máxima exigencia el 14 de agosto

Divididos en tres equipos, los participantes buscarán quitarse el delantal negro y la salvación en un reto donde los roces serán determinantes

EN VIVO: Tensión y confusión

Mujer estuvo a punto de caer al vacío durante un accidente en una obra de construcción

La ciudadana quedó colgando y, afortunadamente, los trabajadores evitaron que el desenlace fuera fatal

Mujer estuvo a punto de
Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

EN VIVO: Tensión y confusión

EN VIVO: Tensión y confusión en 'MasterChef Celebrity' por una prueba por equipos de máxima exigencia el 14 de agosto

Emiro Navarro reveló cómo han sido sus días tras participar en La Casa de los Famosos Colombia: "El cansancio se siente"

Jorge Herrera dejó con la boca abierta a Claudia Bahamón al criticar su look en 'MasterChef Celebrity'

Cazzu cuestionó gesto de Maluma con fan que llevó a su bebé a uno de sus conciertos: "Está muy contento dentro de sus privilegios"

Yina Calderón seguirá los pasos de Karina Garcia y hará su debut como presentadora en un programa de chismes

Gerente de club colombiano fue

Gerente de club colombiano fue acusado de alterar la edad de juveniles: equipo se defendió

TransMilenio fue utilizado por Los Angeles Lakers para anunciar su calendario de partidos de la NBA

Técnico del Wolverhampton hizo un llamado a la calma antes del debut de Jhon Arias en la Premier League: "Necesita tiempo"

Guillermo Celis recordó la lección de humildad que recibió tras su llegada al Benfica: "Uno termina creyéndose la película"

Rigoberto Urán sufrió un accidente y será intervenido quirúrgicamente: esto se sabe