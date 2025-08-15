Mochilero llegó a Leticia, Amazonas, y quedó impactado por un espectáculo natural único: “Los momentos más mágicos en mi viaje”

Un espectáculo natural sorprende a visitantes y locales cuando miles de aves sobrevuelan el Parque Santander, creando una experiencia única en el corazón del Amazonas colombiano, según testimonios y videos virales en redes sociales - crédito @Arcedeviaje / TikTok

Lo que para muchos habitantes de Leticia ya es parte de la rutina, para los viajeros se convierte en un instante inolvidable. Así lo vivió un joven mochilero conocido en redes sociales como “Arce de Viaje”, que compartió en TikTok un video que no tardó en captar la atención de miles de personas por la belleza de lo que registró: una danza aérea de miles de loros al atardecer, justo en el corazón del Amazonas colombiano.

El mochilero, visiblemente emocionado, no dudó en calificar esta experiencia como uno de los momentos más mágicos de su viaje por Sudamérica. “Si tienen la suerte de verlo con un atardecer que acompañe, probablemente les pase como a mí... ¡No podrán parar de reír inconscientemente por la felicidad que produce!“, expresó, acompañado de un video donde el cielo se tiñó de tonos anaranjados y azules, mientras miles de aves sobrevolaron el Parque Santander, en el centro de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Parque Santander, ubicado en la ciudad fronteriza de Leticia, es mucho más que un espacio público, es el escenario diario de uno de los espectáculos más impresionantes que puede ofrecer la Amazonía. Todos los días, entre las 5:00 p. m. y las 6:30 p. m., miles de loros regresan en bandadas a los árboles del parque para pasar la noche.

Miles de loros sobrevuelan el Parque Santander de Leticia cada atardecer, creando un espectáculo natural único en el Amazonas colombiano -crédito arcedeviaje / TikTok

Lo que hace aún más especial este fenómeno es que ocurre todos los días del año, sin falta. A diferencia de otros destinos donde hay que esperar la temporada adecuada para ver ciertos animales, en Leticia este regalo de la naturaleza está garantizado, y es completamente gratuito.

Una historia que comenzó hace décadas

Pocos conocen el origen de este curioso fenómeno. Según los expertos, en las décadas de 1940 a 1960 el tráfico de fauna silvestre era común en la región. Sin embargo, tras la promulgación de leyes de protección ambiental en los años 70, un comerciante de aves se vio obligado a liberar miles de loros que tenía en cautiverio.

Los árboles del Parque Santander se convirtieron en su refugio, y desde entonces, la tradición se mantiene. Algunos relatos sugieren que las aves comenzaron a llegar de nuevo a la ciudad como una forma de “reclamar territorio”, en respuesta al avance de los humanos en la selva.

El fenómeno diario de los loros en Leticia es una tradición que se remonta a la liberación masiva de aves en los años 70 - crédito arcedeviaje / TikTok

Un espectáculo desde las alturas

Para quienes desean una vista aún más impactante, existe la opción de subir al mirador de la Catedral Nuestra Señora de la Paz, ubicada en el mismo parque. Desde su campanario de 33 metros de altura, se puede observar no solo el vuelo de los loros, sino también el río Amazonas en toda su inmensidad, así como la ciudad de Leticia, la vecina Tabatinga en Brasil y las selvas que conectan con Perú.

El acceso a este mirador tiene un costo de $5.000 COP, y está abierto todos los días, convirtiéndose en el complemento ideal para vivir este espectáculo desde una perspectiva privilegiada.

Más allá de los loros: el Amazonas como destino biodiverso

El Amazonas colombiano no es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta y más de 600 especies de aves habitan esta zona, lo que convierte a Leticia y sus alrededores en un verdadero paraíso para el avistamiento y la conexión con la naturaleza.

Leticia y sus alrededores destacan como destino de avistamiento de aves, con más de 600 especies registradas en la región - crédito Anthrotect /Wikimedia Commons

Algunos destinos imperdibles para los amantes de la fauna y la flora incluyen:

Parque Nacional Natural Amacayacú : con 293.500 hectáreas, este parque alberga especies como el Tití Leoncito (el mono más pequeño de América), mariposas gigantes y la Victoria Regia, la flor de loto más grande del mundo. Es un lugar ideal para caminar senderos y observar más de 500 especies de aves.

Puerto Nariño : a dos horas de Leticia por vía fluvial, este municipio sin automóviles es conocido por su tranquilidad, su cercanía con la naturaleza y la posibilidad de avistar delfines rosados. Aquí también se observan aves como los tucanillos Pichí, las tángaras turquesas y los loros colicortos.

Comunidades indígenas de Mocagua y San Martín de Amacayacú: ofrecen experiencias ecoturísticas auténticas, incluyendo recorridos guiados por la selva, canotaje y observación de especies únicas como el Curutié de Parker, además de delfines, reptiles y peces de río.