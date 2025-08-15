Colombia

Demandan a Laura Sarabia y a la fiscal Luz Adriana Camargo por situación judicial de Carlos Ramón González en caso de la Ungrd

Las acusaciones incluyen la presunta comisión de los delitos de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
La demanda las señala de
La demanda las señala de responsables de varios presuntos delitos - crédito Fotomontaje Infobae (Andrea Puentes/Presidencia-Luisa Gutiérrez/Reuters)

La excanciller Laura Sarabia, la fiscal general Luz Adriana Camargo y los fiscales delegados ante la Corte Suprema María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas fueron denunciados el jueves 14 de agosto por su presunta participación en escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en la situación judicial de Carlos Ramón González.

La denuncia señala supuestas irregularidades en el manejo del caso y posibles delitos asociados con la fuga del exdirector del Dapre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las acusaciones incluyen la presunta comisión de los delitos de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.

La fuga de Carlos Ramón
La fuga de Carlos Ramón González salpicó a la excanciller Laura Sarabia y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación - crédito Presidencia de la República

El recurso judicial fue interpuesto por Pablo Bustos Sánchez, en calidad de representante y apoderado judicial de la Red de Veedurías de Colombia (Red-Ver), así como representante de víctimas de la comunidad Pororu, sector Murujuy, de La Guajira.

“(...) interponer denuncia penal en contra de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón; Laura Camila Sarabia Torres, en su condición de ministra de Relaciones Exteriores de Colombia; y contra María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas, en calidad de fiscales nueve y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública, favorecimiento y los demás que se llegaren a establecer”, indicó el documento.

El caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre), involucra acusaciones de encubrimiento en su salida del país después de enfrentar cargos relacionados con el escándalo de corrupción en la Ungrd.

Según los denunciantes, la excanciller
Según los denunciantes, la excanciller habría facilitado la fuga del exdirector del Dapre - crédito Fotomontaje (Colprensa/Bandera de Nicaragua/Wikipedia)

Según Noticias RCN, la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó regularizar el estado migratorio de González en ese país el mismo día que fue imputado por la justicia colombiana.

El documento conocido por el medio citado señala que la solicitud para facilitar la residencia de Carlos Ramón González fue presentada el 21 de mayo, antes de que las autoridades colombianas emitieran una orden de captura el 3 de julio. De acuerdo con la información publicada por ese medio, el trámite habría contado con el respaldo de la Cancillería de Colombia y de la sede diplomática en Managua.

Daniel Briceño también interpondrá demanda por la fuga del exdirector del Dapre

Cabe señalar que Daniel Briceño, concejal de Bogotá, también anunció que próximamente formalizará una denuncia penal contra los funcionarios presuntamente implicados en el trámite, entre ellos la entonces canciller Laura Sarabia y varios miembros de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

“Carlos Ramón González, uno de los cabecillas del escándalo de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro, obtuvo la residencia en Nicaragua con la ayuda de la Embajada de Colombia en Nicaragua y de la propia Cancillería del país el día 21 de mayo”, señaló el concejal del Centro Democrático.

El concejal de Bogotá también
El concejal de Bogotá también interpondrá una denuncia contra la excanciller y funcionarios de la embajada de Colombia en ese país - crédito Concejo de Bogotá

Según Briceño, los eventuales delitos se relacionan con fraude a resolución judicial y posible prevaricato, ya que habrían ayudado a que Carlos Ramón González obtuviera la residencia nicaragüense para eludir la justicia colombiana.

En respuesta a las declaraciones y la denuncia anunciada por Briceño, la abogada Lina Sandoval Echavarría, defensora de Laura Sarabia, expresó públicamente que también interpondrá una denuncia penal contra el concejal por falsa denuncia.

“Concejal, bien pueda. Inmediatamente procederé a presentar denuncia penal en su contra ante la Fiscalía por falsa denuncia”, afirmó Sandoval Echavarría sobre el anuncio de Briceño. Asimismo, la representante legal de Sarabia negó la participación de su defendida y especificó que “la excanciller no fue informada ni participó en dichas solicitudes, eso es competencia de los embajadores”.

Temas Relacionados

DenunciaLaura SarabiaLuz Adriana CamargoCarlos Ramón GonzálezUngrdColombia-Noticias

Más Noticias

La Cidh instó al Gobierno Petro a garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales tras el magnicidio de Miguel Uribe

El organismo internacional urgió al Estado colombiano a desarrollar investigaciones eficaces para esclarecer este y otros casos de violencia contra figuras políticas, sociales y comunitarias

La Cidh instó al Gobierno

Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía tramitar la extradición de Carlos Ramón González, que se encuentra en Nicaragua

El exdirector del Dapre está siendo investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd. Tiene una orden de captura vigente

Ministerio de Justicia pidió a

Petro salió en defensa de Juliana Guerrero, recién nombrada viceministra de Juventud: “¿Por qué se quieren ‘tirar’ una muchacha?”

El presidente rechazó las críticas por su preparación, edad, apariencia y presuntas irregularidades en su gestión anterior

Petro salió en defensa de

Así se movió la fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo hoy 15 de agosto

Alemania, Japón y el Reino Unido cuentan con entre 500.000 y 800.000 ricos. Sin embargo, sus cifras de centimillonarios y multimillonarios son menores, lo que podría representar una distribución más equitativa de la riqueza

Así se movió la fortuna

Propusieron que Petro saque del Palacio de Nariño la espada de Bolívar tras huida de Carlos Ramón González del país a Nicaragua

El exdirector del Dapre es uno de los principales señalados por el escándalo de corrupción de la Ungrd

Propusieron que Petro saque del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

La película de esta actriz

La película de esta actriz de origen colombiano conquista en Netflix el Top 10

El chavo del ocho y otras 9 series que no te puedes perder en Netflix el fin de semana

Shakira no se presentará en República Dominicana: la productora anunció la cancelación del concierto

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ se prepara para un exigente reto de salvación el 15 de agosto

Carla Giraldo ya no esconde a su nueva pareja: estuvieron de viaje en Marruecos y dejaron llamativas postales

Deportes

Partido entre Once Caldas y

Partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar de la Liga BetPlay fue suspendido: esta fue la razón

David González estalló por problemas de indisciplina de tres jugadores de Millonarios: “Son inaceptables”

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Rafael Robayo, exfigura de Millonarios, se fue en contra de jugadores y dirigentes: “Les da igual perder o ganar”

Técnico le respondió fuerte a periodista que lo acusó de quemar tiempo en partido de la Liga Betplay: “Vinimos a hacer un trabajo honrado”