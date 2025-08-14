Colombia

Habrá fuerte restructuración en la Policía Nacional: serán trasladados 19 altos mandos en el país

La reorganización policial incluye rotaciones de oficiales, ascensos estratégicos y designaciones en ciudades con mayor violencia urbana, en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad ciudadana en todo el país

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Cambio de mandos en 12
Cambio de mandos en 12 regiones: la Policía responde al aumento de delitos con nuevo liderazgo - crédito Policía Nacional de Colombia

La Dirección Nacional de la Policía anunció el jueves 14 de agosto de 2025 importantes movimientos internos, que implican el traslado y reubicación de 19 oficiales en diversas regiones del país, como respuesta a las actuales condiciones de seguridad que enfrentan las principales ciudades.

Según indicó la autoridad policial, estos ajustes incluyen rotaciones estratégicas en mandos críticos y la llegada de nuevos comandantes a unidades metropolitanas donde se registran delitos de alto impacto.

De acuerdo con medios de comunicación como El Tiempo, en Cúcuta se confirmó la designación del coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso como nuevo comandante de la Policía Metropolitana.

Ojeda Eraso, por su parte, deja el mando en el departamento del Tolima para liderar la seguridad en la capital nortesantandereana.

En la estructura regional, el brigadier general William Quintero, asume la comandancia de la Región N.º 5 de la Policía, reforzando la presencia institucional en este sector.

El relevo continúa en Norte de Santander (Denor), donde el coronel Néstor Arévalo cede la jefatura al coronel Jorge Andrés Bernal Granada, proveniente de la dirección de Carabineros y Protección Ambiental. Arévalo, por su parte, asumirá el mando de la Policía de Santander.

Según indicó la autoridad policial,
Según indicó la autoridad policial, estos ajustes incluyen rotaciones estratégicas en mandos críticos y la llegada de nuevos comandantes a unidades metropolitanas donde se registran delitos de alto impacto - crédito Policía Nacional

Otros movimientos destacados incluyen al coronel Édgar Andrés Correa Tobón, quien deja la subcomandancia de la Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) para dirigir el grupo élite de Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula). Asimismo, el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, hasta ahora subcomandante de Denor, pasará a liderar la Metropolitana de Cartagena.

Dentro de estos cambios figuraría el que sería el inminente traslado del brigadier general Carlos Germán Oviedo, actual comandante de la Metropolitana de Cali, para ocupar la Dirección General de Carabineros, unidad dedicada a la vigilancia y operaciones rurales.

En paralelo, Caracol Radio difundió un listado corporativo en el que sobresale la llegada del coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), lo que implica su salida del Gaula.

El documento institucional permitiría corroborar la próxima asunción del coronel Jhon Fredy Zambrano López como comandante de la Metropolitana de Bogotá, cargo que ostentaba el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

Carlos Fernando Trina, director de
Carlos Fernando Trina, director de la Polícia General de la Nación- crédito @DirectorPolicia/X

El recambio en la dirección policial también abarca otras jurisdicciones como Santander, Casanare, Cartagena, Pereira, Cauca, Bolívar, Caldas, Tolima, Bucaramanga, Cúcuta y Popayán, según confirmó un informe con el rótulo “traslados oficiales superiores pendientes por radicar en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN)”, citado en las investigaciones periodísticas.

El contexto de esta reorganización responde a la preocupación por parte de las instituciones del Estado, gobernantes y ciudadanía en general, por el aumento reciente de la criminalidad y la violencia urbana, lo que ha motivado a las autoridades a escoger perfiles con experiencia en la contención de delitos de alto impacto y el fortalecimiento de capacidades operativas en territorios críticos.

Fuentes policiales citadas por la prensa subrayan que “los perfiles de los oficiales en rotación han sido escogidos para fortalecer capacidades en zonas críticas y garantizar una mayor presencia policial en los barrios más golpeados por la inseguridad”.

el presidente Gustavo Petro autorizó
el presidente Gustavo Petro autorizó el ascenso de una teniente coronel al grado de coronel, junto con la promoción de 240 capitanes, 180 mayores, 140 tenientes y al menos 90 subtenientes - crédito Luisa González/Reuters

En paralelo a estos traslados, el escalafón institucional avanzó con el ascenso de oficiales tanto en grados estratégicos —el de brigadier general para los coroneles Sandra Liliana Rodriguez Castro y Andrés Fernando Serna Bustamante, sumando ahora 20 generales en la Policía Nacional— como en niveles medios.

Es importante mencionar que durante el transcurso de la semana pasada el presidente Gustavo Petro autorizó el ascenso de una teniente coronel al grado de coronel, junto con la promoción de 240 capitanes, 180 mayores, 140 tenientes y al menos 90 subtenientes, ampliando el margen de recambio y desempeño operativo en la entidad.

