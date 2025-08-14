Incautaron 22 aves silvestres que estaban en cautiverio en el casco urbano de Medellín

Las especies fueron entregadas al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para su rehabilitación- crédito Policía Nacional

La cifra de 6.761 ejemplares de fauna silvestre incautados en lo que va del 2025 dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá refleja el esfuerzo continuado de las autoridades para detener el tráfico ilegal de animales y resguardar la biodiversidad de la región.

Dicha cifra, dada a conocer por la Policía Metropolitana de Medellín en un reciente comunicado, da cuenta de la magnitud del fenómeno y de la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha por la protección ambiental en el territorio antioqueño.

Por ejemplo, según se lee en un informe oficial difundido por la fuerza pública, la más reciente actuación se concretó en el barrio La Esperanza, corregimiento Belén Altavista, en el suroccidente de Medellín, donde el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental logró incautar 22 ejemplares de fauna silvestre que eran mantenidos de forma ilegal en una vivienda del sector.

La operación fue llevada a cabo gracias a la información otorgada por residentes de la zona, quienes alertaron sobre la tenencia irregular de aves protegidas en ese lugar. Así lo expone el comunicado: “La operación se llevó a cabo gracias a información suministrada por la ciudadanía, que alertó sobre la tenencia irregular de aves protegidas”.

Entre los individuos rescatados figuran 13 canarios costeños, siete semilleros, un sinsonte y un azulejo, especies autóctonas que, debido a su belleza y colores llamativos, suelen ser objeto del comercio ilegal de vida silvestre.

Van más de seis mil ejemplares de fauna silvestre incautados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá- crédito Policía Nacional

Se trata de aves que tienen un papel fundamental en los ecosistemas donde habitan, pero cuya presencia en hogares o mercados pone en peligro tanto su supervivencia individual como el equilibrio ambiental en general.

La policía explicó que, siguiendo los protocolos establecidos, “estas aves iniciarán un proceso de recuperación y rehabilitación bajo la custodia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental encargada de su cuidado y posible reintegración a su hábitat natural”.

Según explicaron las autoridades, los animales van a iniciar un proceso de recuperación- crédito Policía Nacional

El dispositivo previsto por las autoridades ambientales consiste en una evaluación médica y comportamental, seguida de acciones orientadas a reintegrar a los ejemplares a entornos seguros y apropiados. Este proceso puede incluir cuarentenas, procesos de readaptación y monitoreos para garantizar que las aves estén en condiciones óptimas de volver a la vida silvestre. Adicionalmente, el Área Metropolitana trabaja en campañas de sensibilización sobre la importancia de mantener la fauna silvestre en libertad y desalentar su tenencia como mascotas.

La Policía Nacional enfatizó que estas acciones responden a un compromiso permanente con la defensa del medio ambiente y la protección del capital natural colombiano. Así, la institución recordó que el tráfico de fauna es una de las amenazas más graves contra la biodiversidad nacional y global. “Esta denuncia permitió desplegar un procedimiento que evitó que las especies continuaran en riesgo, a causa del tráfico de fauna, una de las amenazas más graves contra la biodiversidad”, señala el comunicado, subrayando el daño duradero que produce este tipo de delitos.

Hay animales, especialmente primates, que llevan más de 20 años en cautiverio y no han sido posible ni liberarlos ni reubicarlos- crédito Pixabay

El accionar policial se complementa con la cooperación de los ciudadanos, pieza clave para detectar y repeler conductas que afectan la fauna. La entidad reiteró el pedido a la colectividad para que no normalice la posesión de especies silvestres como animales de compañía ni participe en su comercialización. “La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que no normalice la tenencia de especies silvestres como mascotas y recuerde reportar cualquier caso a las autoridades competentes” se puntualiza en el mensaje oficial.

La política de conservación de la biodiversidad, según destacan los organismos responsables, abarca no solo el actuar reactivo frente a la captura y la comercialización de fauna, sino que también implica estrategias de educación, control permanente y fortalecimiento institucional. En ese sentido, los operativos ejecutados en Medellín insisten en la importancia de denunciar, acceder a vías legales y promover el respeto por los animales silvestres.

Mientras los ejemplares rescatados avanzan en su ruta de recuperación y en un futuro posible retorno a su entorno, la labor conjunta de la fuerza pública, autoridades ambientales y sociedad civil constituye un ejemplo de defensa medioambiental a seguir. Las autoridades confían en que la colaboración ciudadana continúe para poder responder ante nuevas amenazas y proteger la riqueza natural colombiana para las próximas generaciones.