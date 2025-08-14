Colombia

Fuerte accidente en la NQS, dejó un motociclista muerto luego de chocar con bus de Transmilenio

Tras el incidente, las autoridades cerraron varias estaciones, además de carriles tanto de vehículos como de transporte público

Daniela Beltrán

Grave accidente en la NQS,
Grave accidente en la NQS, frente a El Campín - crédito @BogotaTransito/X

Unidades de criminalística permanecieron en el lugar durante varias horas tras el accidente fatal que involucró a un motociclista y un bus articulado de Transmilenio cerca del estadio El Campín, en Bogotá, mientras la movilidad en la avenida NQS resultó fuertemente impactada por cierres viales y desvíos de tránsito.

Este incidente, ocurrido en la localidad de Teusaquillo alrededor de las 9:55 a.m. del jueves 14 de agosto, obligó a las autoridades a implementar un cierre total de la calzada rápida en sentido norte–sur, desde la altura de la calle 53, así como a cerrar la calle 63G, también en el mismo sentido.

El reporte inicial de Bogotá Tránsito confirmó la gravedad del siniestro y el despliegue inmediato de los equipos de criminalística para adelantar los procedimientos judiciales y de investigación en el sitio.

“Se presenta siniestro vial con fatalidad en la localidad de Teusaquillo, entre bus articulado y motociclista en la avenida NQS con calle 53, sentido norte–sur. Se asigna unidad de tránsito, grupo de criminalística en desplazamiento”, indicó la entidad desde su cuenta oficial de X.

El siniestro ocurrió a la
El siniestro ocurrió a la altura del estadio El Campín, dejó un motociclista muerto y generó cierres viales - crédito @BogotaTransito/X

Poco después de las 10:20 a. m., las autoridades establecieron el cierre total en el punto crítico del accidente, pidiendo a los conductores circular con precaución y seguir estrictamente las recomendaciones del personal en vía. “Transita con precaución y atiende las recomendaciones del personal en vía”, advirtieron desde los canales de comunicación oficiales.

El incidente afectó significativamente la operación del sistema troncal TransMilenio, que debió modificar temporalmente sus rutas. “Flota troncal realiza contraflujo desde el 7 de agosto en sentido norte - sur y en sentido sur - norte salimos al mixto desde la estación Campín. Dejamos de atender las estaciones 7 agosto, Movistar Arena y Campin UAN”, detalló la empresa.

Estas medidas provocaron que cientos de usuarios tuvieran que buscar rutas alternas o afrontar retrasos importantes en sus desplazamientos habituales por esa franja del corredor vial.

Ante la congestión generada, la Secretaría de Movilidad sugirió a quienes se movilizaban por la zona emplear vías alternas, específicamente la calle 63 hacia el occidente y la carrera 50 hacia el sur, con el fin de reducir el impacto vial y facilitar el trabajo de las autoridades en el sitio del accidente.

Tras el incidente, las autoridades
Tras el incidente, las autoridades cerraron varias estaciones, además de carriles tanto de vehículos como de transporte público - crédito Redes sociales

Si bien la zona permaneció acordonada durante el desarrollo de los procedimientos forenses y peritajes, las autoridades aún no han determinado la causa exacta que originó este siniestro fatal.

La investigación continúa enfocada en establecer las circunstancias que precedieron el choque entre la motocicleta y el bus articulado, mientras el sector busca recuperar la normalidad en el flujo vehicular tras las afectaciones vividas durante la mañana. “Unidades de criminalista adelantan labores en el punto”, confirmaron voceros del operativo.

