Patrimonio Fílmico Colombiano compartió el video del sepelio de Diana Turbay, la mamá de Miguel Uribe, cuando él tenía 4 años: “Una escena que se repite”

Miguel acompaña a sus abuelos (izq.) y posa junto a su mamá Diana Turbay (der. arriba) y una de sus hermanas, María Carolina Hoyos - crédito archivo Colprensa

Bogotá vivirá una jornada llena de varios cierres viales el miércoles 13 de agosto de 2025 por cuenta del cortejo fúnebre que se realizará como parte de la ceremonia de despedida a Miguel Uribe Turbay.

El candidato presidencial y senador fue víctima de un atentado que lo tuvo luchando por más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe, hasta que la madrugada del lunes 11 de agosto se confirmó su muerte.

Ante su asesinato, como parte de las acciones tomadas en las principales ciudades capitales de Colombia, se decretaron tres días de duelo por la partida de Uribe Turbay, que desde muy temprana edad, a los 4 años, sufrió en carne propia las consecuencias de la violencia en el país.

Lo anterior se dio tras el asesinato de su mamá, la periodista Diana Turbay, secuestrada por orden del capo Pablo Escobar, y cuyo intento de rescate desembocó en su crimen en 1991.

El expresidente Julio César Turbay Ayala encabezó las honras fúnebres de su hija, la periodista Diana Turbay. El senador y candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado (también asesinado), acompañó en esa ocasión a la familia del exmandatario - crédito archivo Colprensa

Debido a estos dos casos que terminaron de la misma forma, madre e hijo compartieron el triste desenlace de sus vidas, y como parte de los mensajes y publicaciones que han honrado la memoria de ambos, el Patrimonio Fílmico Colombiano compartió un fragmento de una grabación del sepelio de la madre de Miguel Uribe Turbay.

En esa ocasión, y uno de los detalles que más ha conmovido a los usuarios a través de la red social Instagram (desde donde se compartió el video en la cuenta @patfilmcolombia), es que en el video que se compartió in memoriam, y cortesía de GOS Televisión.

En la grabación aparece un Miguel infante siguiendo a sus abuelos, el expresidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982, y que falleció el 13 de septiembre de 2025); y Nydia Quintero Turbay de Balcázar, que entregó su vida a las causas sociales y lideró la Fundación Solidaridad por Colombia, y que falleció en el mismo centro médico que estaba su nieto, el 30 de junio de 2025 a los 93 años, tras padecer una afección respiratoria.

El sepelio de Diana Turbay finalizó en el cementerio Jardines de Paz, ubicado en el norte de la capital del país. En tanto que el féretro de Miguel Uribe Turbay reposará en el Cementerio Central de Bogotá - crédito @patfilmcolombia/IG | GOS Televisión

El paso fúnebre de Diana Turbay que acompañó Miguel Uribe Turbay cuando tenía 4 años: la despedida de su mamá

En video de un minuto de duración también se puede ver a la hermana de Uribe Turbay, María Carolina Hoyos, y los demás integrantes del seno familiar, contemplando el féretro donde descansaba Diana Turbay, víctima de un secuestro el 30 de agosto de 1990, y el 25 de enero de 1991 fue asesinada por sus captores en medio de un intento por rescatarla.

La reportera fue engañada con una supuesta entrevista, pero todo fue una trampa.

A través de cientos de comentarios los usuarios en la red social han dejado palabras de aliento, y uno de ellos lamentó que el 13 de agosto de 2025 sea el hijo de Miguel Uribe, el pequeño Alejandro de 4 años (misma edad que tenía el precandidato víctima de un magnicidio político, según la Fiscalía General de la Nación), deba acompañar el recorrido hacia la Catedral Primada, y que en esta ocasión finalizará en el Cementerio Central de Bogotá. En el caso de Diana Turbay concluyó en Jardines de Paz, en el norte de la capital.

El pequeño Alejandro Uribe (acompañado de su mamá, María Claudia Tarazona) tendrá que repetir la misma escena que en vida, y a una edad similar, tuvo que enfrentar su papá, Miguel Uribe Turbay, al asistir al sepelio de su mamá, la periodista Diana Turbay - crédito archivo Colprensa | Luisa Gonzalez / Reuters | @patfilmcolombia/IG | GOS Televisión

“Una escena que se repite”, escribió el internauta, que se sumó a una parcialidad que dejó reflexiones y le envió todo su apoyo a María Carolina Hoyos, Miguel Uribe Londoño (padre del precandidato y esposo de Diana), María Claudia Tarazona (esposa del senador asesinado) y sus tres hijas, además del pequeño Alejandro, fruto del matrimonio que contrajo en 2016 con Uribe Turbay.

“Dentro de las reflexiones sobre nuestra labor, concluimos que los archivos tienen vida: nos conectan, nos devuelven a momentos y a las personas. Con este registro de GOS Televisión, custodiado por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano sobre el sepelio de Diana Turbay, conmemoramos hoy la memoria de Miguel Uribe Turbay”, indicó la cuenta en Instagram.

Para finalizar su mensaje, se precisó: “Tristemente, muchas veces la historia se repite y la violencia nos sigue arrebatando vidas, mientras muchos seguimos soñando con un mejor país. A la familia de Miguel Uribe Turbay, toda nuestra solidaridad”.

Este fue el mensaje que dejó la cuenta del Patrimonio Fílmico Colombiana en su perfil de Instagram - crédito @patfilmcolombia/IG | GOS Televisión

Por último, y en la misma publicación, otro grupos de usuarios lamentó que esta misma clase de gestos y publicaciones no sean tan difundidas, y señalando que, tanto líderes sociales, o las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales (conocidas en la opinión pública como falsos positivos), también deben ser honrados al mismo nivel.

A pesar de esto, el mensaje de Tarazona ha sido a no incitar el odio. “Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, dijo la esposa del precandidato a su llegada al Salón Elíptico del Capitolio Nacional la noche del lunes 11 de agosto de 2025.

Seguido a esto, Tarazona pidió honrar la vida de su compañero, y expresó que “sólo debe haber amor en nuestros corazones”, además de rechazar “cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel”.