Colombia

Patrimonio Fílmico Colombiano compartió el video del sepelio de Diana Turbay, la mamá de Miguel Uribe, cuando él tenía 4 años: “Una escena que se repite”

Los usuarios en redes sociales lamentaron que el hijo de Uribe Turbay y su esposa, María Claudia Tarazona, deban acompañar las honras fúnebres de su padre, cuando “se supone que debería ser al revés”

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Miguel acompaña a sus abuelos
Miguel acompaña a sus abuelos (izq.) y posa junto a su mamá Diana Turbay (der. arriba) y una de sus hermanas, María Carolina Hoyos - crédito archivo Colprensa

Bogotá vivirá una jornada llena de varios cierres viales el miércoles 13 de agosto de 2025 por cuenta del cortejo fúnebre que se realizará como parte de la ceremonia de despedida a Miguel Uribe Turbay.

El candidato presidencial y senador fue víctima de un atentado que lo tuvo luchando por más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe, hasta que la madrugada del lunes 11 de agosto se confirmó su muerte.

Ante su asesinato, como parte de las acciones tomadas en las principales ciudades capitales de Colombia, se decretaron tres días de duelo por la partida de Uribe Turbay, que desde muy temprana edad, a los 4 años, sufrió en carne propia las consecuencias de la violencia en el país.

Lo anterior se dio tras el asesinato de su mamá, la periodista Diana Turbay, secuestrada por orden del capo Pablo Escobar, y cuyo intento de rescate desembocó en su crimen en 1991.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El expresidente Julio César Turbay
El expresidente Julio César Turbay Ayala encabezó las honras fúnebres de su hija, la periodista Diana Turbay. El senador y candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado (también asesinado), acompañó en esa ocasión a la familia del exmandatario - crédito archivo Colprensa

Debido a estos dos casos que terminaron de la misma forma, madre e hijo compartieron el triste desenlace de sus vidas, y como parte de los mensajes y publicaciones que han honrado la memoria de ambos, el Patrimonio Fílmico Colombiano compartió un fragmento de una grabación del sepelio de la madre de Miguel Uribe Turbay.

En esa ocasión, y uno de los detalles que más ha conmovido a los usuarios a través de la red social Instagram (desde donde se compartió el video en la cuenta @patfilmcolombia), es que en el video que se compartió in memoriam, y cortesía de GOS Televisión.

En la grabación aparece un Miguel infante siguiendo a sus abuelos, el expresidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982, y que falleció el 13 de septiembre de 2025); y Nydia Quintero Turbay de Balcázar, que entregó su vida a las causas sociales y lideró la Fundación Solidaridad por Colombia, y que falleció en el mismo centro médico que estaba su nieto, el 30 de junio de 2025 a los 93 años, tras padecer una afección respiratoria.

El sepelio de Diana Turbay finalizó en el cementerio Jardines de Paz, ubicado en el norte de la capital del país. En tanto que el féretro de Miguel Uribe Turbay reposará en el Cementerio Central de Bogotá - crédito @patfilmcolombia/IG | GOS Televisión

El paso fúnebre de Diana Turbay que acompañó Miguel Uribe Turbay cuando tenía 4 años: la despedida de su mamá

En video de un minuto de duración también se puede ver a la hermana de Uribe Turbay, María Carolina Hoyos, y los demás integrantes del seno familiar, contemplando el féretro donde descansaba Diana Turbay, víctima de un secuestro el 30 de agosto de 1990, y el 25 de enero de 1991 fue asesinada por sus captores en medio de un intento por rescatarla.

La reportera fue engañada con una supuesta entrevista, pero todo fue una trampa.

A través de cientos de comentarios los usuarios en la red social han dejado palabras de aliento, y uno de ellos lamentó que el 13 de agosto de 2025 sea el hijo de Miguel Uribe, el pequeño Alejandro de 4 años (misma edad que tenía el precandidato víctima de un magnicidio político, según la Fiscalía General de la Nación), deba acompañar el recorrido hacia la Catedral Primada, y que en esta ocasión finalizará en el Cementerio Central de Bogotá. En el caso de Diana Turbay concluyó en Jardines de Paz, en el norte de la capital.

El pequeño Alejandro Uribe (acompañado
El pequeño Alejandro Uribe (acompañado de su mamá, María Claudia Tarazona) tendrá que repetir la misma escena que en vida, y a una edad similar, tuvo que enfrentar su papá, Miguel Uribe Turbay, al asistir al sepelio de su mamá, la periodista Diana Turbay - crédito archivo Colprensa | Luisa Gonzalez / Reuters | @patfilmcolombia/IG | GOS Televisión

“Una escena que se repite”, escribió el internauta, que se sumó a una parcialidad que dejó reflexiones y le envió todo su apoyo a María Carolina Hoyos, Miguel Uribe Londoño (padre del precandidato y esposo de Diana), María Claudia Tarazona (esposa del senador asesinado) y sus tres hijas, además del pequeño Alejandro, fruto del matrimonio que contrajo en 2016 con Uribe Turbay.

Dentro de las reflexiones sobre nuestra labor, concluimos que los archivos tienen vida: nos conectan, nos devuelven a momentos y a las personas. Con este registro de GOS Televisión, custodiado por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano sobre el sepelio de Diana Turbay, conmemoramos hoy la memoria de Miguel Uribe Turbay”, indicó la cuenta en Instagram.

Para finalizar su mensaje, se precisó: “Tristemente, muchas veces la historia se repite y la violencia nos sigue arrebatando vidas, mientras muchos seguimos soñando con un mejor país. A la familia de Miguel Uribe Turbay, toda nuestra solidaridad”.

Este fue el mensaje que
Este fue el mensaje que dejó la cuenta del Patrimonio Fílmico Colombiana en su perfil de Instagram - crédito @patfilmcolombia/IG | GOS Televisión

Por último, y en la misma publicación, otro grupos de usuarios lamentó que esta misma clase de gestos y publicaciones no sean tan difundidas, y señalando que, tanto líderes sociales, o las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales (conocidas en la opinión pública como falsos positivos), también deben ser honrados al mismo nivel.

A pesar de esto, el mensaje de Tarazona ha sido a no incitar el odio. “Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, dijo la esposa del precandidato a su llegada al Salón Elíptico del Capitolio Nacional la noche del lunes 11 de agosto de 2025.

Seguido a esto, Tarazona pidió honrar la vida de su compañero, y expresó que “sólo debe haber amor en nuestros corazones”, además de rechazar “cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel”.

Temas Relacionados

Muerte de Miguel Uribe TurbaySepelio de Miguel UribeEntierro de la mamá Miguel UribeDiana TurbayMiguel Uribe TurbayPatrimonio Fílmico ColombianoMagnicidio de Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

A la cárcel José David Payares, manager señalado de matar a joven psicóloga en discoteca de Cartagena

José David Payares Rodríguez fue enviado a la Cárcel de Ternera por un juez de Control de Garantías, tras el homicidio de Seili Paola de Hoyos Acosta, ocurrido mientras celebraba un cumpleaños

A la cárcel José David

EN VIVO: Funeral de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto: último día de cámara ardiente en el Congreso

El féretro con el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, será trasladado al Cementerio Central de Bogotá este miércoles 13 de agosto

EN VIVO: Funeral de Miguel

Expresidente Iván Duque se despidió de Miguel Uribe y pidió que se continúe la búsqueda de los responsables del magnicidio: “A Miguel lo asesinó el odio de las palabras”

El exmandatario responsabilizó al odio político y a la impunidad por el asesinato del senador del Centro Democrático, instando a la sociedad a superar la polarización y reconstruir la confianza institucional

Expresidente Iván Duque se despidió

Mónica Rodríguez criticó que se convirtiera en un “espectáculo” mediático la muerte de Miguel Uribe y Marbelle le respondió: “Envidiosa”

La periodista expuso su punto de vista sobre el cubrimiento que se le ha dado al asesinato del senador, pero la cantante le dejó contundente mensaje como respuesta

Mónica Rodríguez criticó que se

Daniel Quintero contestó a congresista peruana que presentó una moción para declararlo persona non grata en Perú: “No me importa como me declaren”

El precandidato por el Pacto Histórico aseguró que no le afecta que lo declaren persona ‘non grata’, porque según el exalcalde la isla pertenece a Colombia

Daniel Quintero contestó a congresista
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

⁠Marbelle arremetió contra Juan Manuel

⁠Marbelle arremetió contra Juan Manuel Santos por asistir a velación de Miguel Uribe Turbay: “Cínico”

Mr Stiven se refirió a su ruptura con Mariana Zapata: le había propuesto matrimonio

Marcela Reyes aclaró que no volverá con Exotic y explicó cuál es el sentimiento que tiene por el DJ: “No sé si la gente no le entendió bien”

Andrés Sandoval, de ‘La reina del flow’, denunció que sigue sin poder ver a sus hijos: “Es bien duro”

Katiuska cedió la capitanía de su equipo en el ‘Desafío 2025’ y anunció que abandonará la competencia: “Es inhumano”

Deportes

Así se burló jugador de

Así se burló jugador de São Paulo de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido por los octavos de Copa Libertadores

Así reaccionó el volante de Atlético Nacional Edwin Cardona después de fallar dos tiros penal ante São Paulo

Estos fueron los insólitos errores que le costaron la derrota al América de Cali ante Fluminense por Copa Sudamericana

Así fue la violenta pelea entre hinchas de São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por Copa Libertadores

Brasileño que le apostó dinero al Deportivo Cali se ganó una millonada gracias a los dos goles que Avilés Hurtado le marcó a Millonarios