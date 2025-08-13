Colombia

Padre de Miguel Uribe agradeció a María Carolina Hoyos y a María Claudia Tarazona: “Ahí se resume todo el amor”

Miguel Uribe Londoño entregó un discurso cargado de emotividad en el que elogió el legado del senador del Centro Democrático, además de agradecer a los colombianos por el apoyo

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

El recuerdo de una tragedia
El recuerdo de una tragedia familiar y un mensaje de gratitud marcaron el homenaje al senador Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República - crédito Luisa González/Reuters

El hecho de que Miguel Uribe Londoño haya recordado la tragedia familiar vivida hace 34 años, cuando perdió a su esposa, la periodista Diana Turbay, a manos de Pablo Escobar, marcó un momento de especial emotividad durante el homenaje póstumo a su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay.

Este acto se desarrolló en la cámara ardiente del Congreso de la República de Colombia, donde familiares, representantes políticos nacionales y delegados internacionales participaron en la despedida.

El padre del senador fallecido abrió su intervención brindando un mensaje de agradecimiento al Congreso, al gobierno de Estados Unidos, la Fundación Santa Fe y a la ciudadanía colombiana por el respaldo y acompañamiento.

Miguel ha recibido una despedida digna de su lucha y su trayectoria y eso lo vamos a llevar por siempre en nuestros corazones”, pronunció Uribe Londoño ante los presentes, palabras que resumieron el peso simbólico y personal de la despedida.

El ambiente en el recinto
El ambiente en el recinto estuvo impregnado por el homenaje, con un aplauso estremecedor que antecedió la alocución del padre - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El ambiente en el recinto estuvo impregnado por el homenaje, con un aplauso estremecedor que antecedió la alocución del padre, quien hizo especial énfasis en la energía de solidaridad y fe que rodeó a la familia tras el atentado que costó la vida a su hijo.

El líder político no dejó de reiterar su gratitud a quienes “rezaron sin descanso” y a “quienes lo han acompañado desde el 7 de junio y no se han despegado de él en estos dos meses”, mostrando un espíritu de agradecimiento extendido a todos los sectores sociales y políticos que se han solidarizado.

La mención de los funcionarios estadounidenses presentes también estuvo acompañada de un mensaje de cercanía. “Los apreciamos mucho y somos amigos de los Estados Unidos de Norteamérica”, declaró Uribe Londoño, aludiendo al subsecretario de Estado de ese país y al senador Bernie Moreno, que viajó especialmente para el funeral.

Una parte destacada del discurso estuvo dedicada a María Claudia Tarazona, esposa del senador, a quien reconoció su valentía en los momentos críticos, además del amor que siempre profesó por el senador del Centro Democrático.

El padre de Uribe Turbay
El padre de Uribe Turbay destacó la difícil tarea a la que se enfrenta ahora la viuda, que “será mamá y papá” al igual que él - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Con todo el más grande amor cuidaste de Miguel y de tus hijos, gracias. Continuarás teniendo un hogar maravilloso. Te quiero mucho a ti, a tus hijas y cuenta conmigo mientras yo viva”, continuó.

El padre de Uribe Turbay destacó la difícil tarea a la que se enfrenta ahora la viuda, que “será mamá y papá” al igual que él, cuando le tocó criar solo a sus hijos tras el asesinato de Diana Turbay.

En su intervención, también tuvo palabras de agradecimiento para su pareja, Delia, a la que describió como una “compañera maravillosa”, recordando que llegó a sus vidas cuando Miguel apenas tenía 11 años.

No olvidó a la hermana del senador fallecido, María Carolina Hoyos, celebrando el afecto y el profundo vínculo fraternal. “Gracias, querida María Carolina, gracias porque sé que en tu casa has tratado a tu hermano como si fuese tu propio hijo y creo que ahí se resume todo el amor y la relación entre ustedes. Gracias por hacerte cargo de los eventos de este día”, continuó el padre de Miguel Uribe.

El mensaje final fue dirigido a su hijo, Miguel: “Miguel querido, hijo, le dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar”.

En la evocación de viejos recuerdos, Uribe Londoño relató cómo superaron como familia la pérdida de Diana Turbay en 1991, cuando Miguel era aún un niño de cuatro años, una experiencia cuya huella forjó el temple y la solidaridad familiar.

La intervención de Uribe Londoño se caracterizó por la ausencia de resentimientos pese al dolor vivido, e insistió en que se debe “seguir viviendo con las enseñanzas de Miguel y que, al actuar, pensemos siempre ¿qué haría Miguel en esta situación?”.

Su despedida cerró el acto con un tributo a la memoria de su hijo: “Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso, fuiste siempre mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias. Miguel, gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar. Que tu luz siga iluminando el camino”.

