Nuevo alivio para adultos mayores: el programa que da ingreso vital a quienes nunca lograron pensionarse en Colombia

La reforma pensional en Colombia introduce un modelo de cuatro pilares para ampliar la protección social en la vejez - crédito Colprensa

En Colombia, la reciente reforma pensional introdujo un esquema renovado para proteger a las personas mayores, con un modelo de cuatro pilares diseñado para cubrir diferentes realidades. Entre ellos, el Pilar Solidario se convirtió en la pieza clave para quienes nunca lograron acceder a una pensión formal.

Administrado por Prosperidad Social, este componente del sistema representa un compromiso directo del Estado para asegurar un ingreso básico a las personas mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad. Se trata de una renta mensual equivalente a la línea de pobreza extrema, que en 2025 será de aproximadamente $223.800.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El Pilar Solidario garantiza un ingreso básico a personas mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad - crédito iStock

El Pilar Solidario está pensado para quienes no lograron construir un historial contributivo suficiente. Es, en esencia, una forma de garantizar que incluso quienes no cotizaron o no alcanzaron los requisitos de pensión, puedan contar con un sustento mínimo para enfrentar su vejez con mayor dignidad.

Criterios para ser beneficiario

La ley establece condiciones precisas para acceder a este apoyo. El aspirante debe:

Ser ciudadano colombiano y haber vivido en el país al menos 10 años antes de presentar la solicitud.

No recibir ninguna pensión ni estar inscrito en el programa Colombia Mayor.

Cumplir con las edades mínimas, 60 años o más para mujeres y 65 años o más para hombres.

En caso de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, el umbral baja a 50 años para mujeres y 55 años para hombres.

Estar clasificado por el Sisbén u otro mecanismo oficial en los grupos de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad.

Además, se prioriza a ciertos sectores. Entre estos, pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros registrados ante el Ministerio del Interior; campesinos incluidos en el Registro Administrativo de Campesinado; y personas cuidadoras sin ingresos propios dedicadas a atender a familiares con discapacidad, que no puedan acceder a otros pilares del sistema.

El proceso de vinculación es gratuito y oficial. Prosperidad Social es la entidad encargada de evaluar los datos, verificar la información y confirmar la afiliación. No hay cobros ni intermediarios autorizados. Los ciudadanos interesados pueden consultar su estado a través de los canales oficiales habilitados por la entidad.

La renta mensual del Pilar Solidario será de $223.800 en 2025, equivalente a la línea de pobreza extrema - crédito Freepik

Los pilares de la reforma pensional

El proyecto se encuentra en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar si cumple con los requisitos legales para entrar en vigencia. La reforma reorganiza el sistema de pensiones en cuatro pilares, cada uno con objetivos y beneficiarios distintos.

Pilar solidario: pensado para quienes viven en condiciones de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad (hasta el nivel C3 del Sisbén), este pilar ofrece un ingreso básico a personas que no lograron pensionarse. El beneficio se entrega a hombres desde los 65 años, mujeres desde los 60, y personas con discapacidad con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% (hombres desde los 55 y mujeres desde los 50). El monto será de $223.800 mensuales, equivalente al umbral de pobreza extrema proyectado para 2024.

Pilar semicontributivo: en esta categoría están quienes, aunque hicieron aportes, no alcanzaron las semanas necesarias para pensionarse. Aplica para hombres desde los 65 años con mínimo 300 semanas cotizadas, y mujeres desde los 60 con máximo 999 semanas. La renta vitalicia se calculará con el ahorro acumulado, sumando un rendimiento del 3% efectivo anual y un subsidio adicional: 20% para hombres y 30% para mujeres sobre el saldo restante.

El objetivo de la reforma es ampliar la cobertura y reducir las brechas de protección para la población mayor en Colombia - crédito Freepik

Pilar contributivo: aquí se ubican quienes cumplen con los requisitos para recibir una pensión integral de vejez, invalidez o sobrevivencia. Este pilar combina dos componentes: uno de prima media, financiado por el Fondo Común de Vejez y el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo; y otro de ahorro individual complementario, sustentado con el capital personal y sus rendimientos.

Pilar de ahorro individual voluntario: destinado a quienes pueden y desean ahorrar más para mejorar su pensión futura. Este pilar funciona al margen de las modificaciones introducidas por la reforma, permitiendo mayor flexibilidad y control sobre el ahorro.

Con este esquema, el Gobierno busca ampliar la cobertura, reducir las brechas de protección y garantizar que más personas tengan un ingreso en la vejez, incluso si no cumplen con todos los requisitos de pensión tradicionales.