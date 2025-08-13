Gustavo Petro respondió a las personas que gritan “¡Fuera Petro!“: “Reelección, sí, del proyecto de la Vida”

El presidente informó que empieza la ampliación de la pista aérea de Bahía Solano, Chocó - crédito Andrea Petro/Presidencia

La aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro durante más de tres años ha bajado significativamente desde que empezó su mandato en agosto de 2022. Ese rechazo generalizado se ha hecho notar en diferentes eventos públicos en los que decenas de personas han solicitado que deje el Gobierno, gritando al unísono “Fuera, Petro”.

Uno de los momentos más recientes en el que parte de la ciudadanía mostró su descontento tuvo lugar el 13 de agosto de 2025, en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Allí, miles de personas se congregaron para asistir a las exequias del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, que hacía parte de la oposición.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En medio de la despedida del congresista, algunos de los presentes entonaron esa misma arenga, en rechazo de la actual administración. Esto, teniendo en cuenta que la violencia en Colombia no ha cesado, mientras que los grupos armados se han fortalecido y expandido durante el mandato del presidente Petro.

El presidente Gustavo Petro ha asegurado en varias ocasiones que no está interesado en su reelección - crédito Luisa González/Reuters

Además, sin pruebas y en medio de un ambiente político tenso que antecede a una época electoral, han responsabilizado políticamente al jefe de Estado por el asesinato del senador y aspirante a la Presidencia.

La respuesta del presidente y el concepto de reelección

El primer mandatario se refirió a los gritos de rechazo en su contra, informando sobre el avance de un importante proyecto en Chocó, donde, al parecer, la población no espera el fin de su Gobierno, sino una reelección presidencial. En ese sentido, indicó que, de cara a las elecciones de 2026, espera una reelección de su proyecto político, y no precisamente de él como jefe de Estado.

“Empieza la ampliación de la pista aérea de Bahía Solano, Chocó. Mientras por allá gritan “Fuera”, por aquí gritan “reelección”. Ni fuera para el proyecto de la Vida, quieren que entren los espectros de la muerte. Y reelección, sí, del proyecto de la Vida, la Democracia y la Paz”, precisó.

El presidente Gustavo Petro aseguró que en Chocó la ciudadanía pide su reelección - crédito @petrogustavo/X

La constituyente que sería una ficha para la reelección

En numerosas oportunidades, el jefe de Estado ha negado estar interesado en repetir su mandato, pese a que algunos integrantes del Gobierno, como el jefe de Despacho, Alfredo Saade, insisten en que debería permanecer en el poder por al menos 20 años más. No obstante, afirma que para garantizar el cambio que prometió en 2022, se necesitan muchos más años de trabajo en su proyecto político, que representa la izquierda progresista.

Y, pese a que no busca continuar en la Presidencia de la República por más años de los cuatro reglamentarios, desde la oposición advierten posibles estrategias implementadas por él mismo para no salir del cargo. Una de ellas es la convocatoria de una asamblea nacional constituyente que permita reformar la Constitución Política de Colombia y modificar o eliminar la prohibición de la reelección presidencial.

En una publicación en X, fechada el 12 de junio de 2025, el primer mandatario advirtió sobre la necesidad de una constituyente debido a la negativa del Congreso de la República en aprobar sus reformas sociales. Para entonces estaba en juego la reforma laboral, que finalmente tuvo luz verde en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes.

El presidente aseguró que para cuando se logre la convocatoria, ya no estará en el cargo, por lo cual, no sería posible ser el presidente de Colombia en 2026. “Pero ya los golpistas salen a afirmar que es para reelegirme. No señores, cuando se instale la constituyente, no seré presidente de Colombia. Quizás si el pueblo lo quiere, en ese entonces y esté vivo, seré constituyente, que no se me asusten”, precisó.

La propuesta de Petro busca consenso para las reformas sociales y política en medio de bloqueos legislativos - crédito @petrogustavo/X