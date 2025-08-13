Colombia

Funeral Miguel Uribe Turbay: Francia Márquez asistirá a las honras fúnebres del senador asesinado, el presidente Petro ya habría descartado su asistencia

El acto final de despedida al senador del Centro Democrático tendrá lugar este miércoles en la Catedral Primada, donde la vicepresidenta representará al Gobierno nacional en el tributo

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La vicepresidenta acompañará a los
La vicepresidenta acompañará a los familiares y colegas del senador asesinado durante la ceremonia privada de este miércoles en la Catedral Primada - crédito Colprensa - REUTERS/Luisa Gonzalez

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, confirmó su asistencia a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado durante un ataque armado en Bogotá.

La ceremonia está prevista para este miércoles en la Catedral Primada de Colombia, donde se congregarán familiares, colegas y líderes políticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la segunda jornada de la cámara ardiente instalada en el Congreso de la República, cientos de ciudadanos se acercaron desde las 8:00 a. m. hasta las 7:30 p. m. para rendir tributo al senador y precandidato presidencial.

De acuerdo con Semana, el acto religioso de este miércoles no estará abierto al público general y será exclusivo para el entorno cercano a Uribe Turbay.

Blu Radio informó que la representación oficial del Gobierno nacional estará encabezada por Márquez, mientras persiste la expectativa sobre la presencia del presidente Gustavo Petro.

Francia Márquez fue confirmada en
Francia Márquez fue confirmada en las honras fúnebres del senador asesinado Miguel Uribe Turbay - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

El mandatario publicó un mensaje en la red social X: “Desde aquí hago mi duelo y la reflexión, pero no voy a prestarme para actos de odio cuando el senador Miguel Uribe Turbay necesita hoy es de paz”, escribió el mandatario, dando a entender que descarta la idea de asistir a alguno de los momentos programados.

El presidente también reaccionó ante señalamientos públicos, afirmando que “no debo dejarme calumniar, porque es un delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito”. Estas declaraciones fueron recogidas durante la jornada de homenajes, de acuerdo con lo que publicó en su cuenta de X.

Diversos representantes del gabinete del presidente Gustavo Petro expresaron su solidaridad tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el titular de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, transmitieron sus condolencias a la familia del senador.

Varios exministros también acudieron al Congreso de la República el martes 12 de agosto. Juan Fernando Cristo, Mauricio Lizcano y Álvaro Leyva se presentaron en el Capitolio para expresar su apoyo y acompañar a los familiares de Miguel Uribe Turbay durante los actos de homenaje.

El presidente estaría descartando su
El presidente estaría descartando su asistencia a los actos programados en Bogotá - crédito @petrogustavo/ X

Tras la misa en la Catedral Primada, el cuerpo será trasladado en caravana por la carrera Séptima y la calle 26 hasta el Cementerio Central de Bogotá, donde se llevará a cabo el sepelio. Las autoridades establecieron medidas de seguridad y acompañamiento institucional a lo largo de la jornada.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay generó una amplia respuesta en el ámbito político colombiano, con mensajes de solidaridad y llamados a la paz desde distintas corrientes. El homenaje de este miércoles 13 de agosto marca el cierre de los actos públicos y un nuevo momento en el debate sobre la seguridad y el clima político en el país.

Se anuncian cierres viales en Bogotá por cortejo fúnebre de Miguel Uribe Turbay

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció una serie de restricciones en las principales vías, motivadas por el traslado del féretro desde la Catedral Primada, ubicada en la Plaza de Bolívar, hasta el Cementerio Central, donde será inhumado junto a figuras destacadas de la historia nacional.

El fallecimiento de Uribe Turbay se produjo el 11 de agosto, tras permanecer dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe, al norte de la ciudad. Los homenajes a su vida iniciaron tan pronto se conoció la noticia, congregando a familiares, colegas y representantes del ámbito político nacional.

Esta es la información de
Esta es la información de los cierres previstos para el miércoles 13 de agosto durante del cortejo fúnebre de Miguel Uribe - crédito Movilidad Bogotá

En entrevista con W Radio, su hermana María Carolina Hoyos confirmó que el Cementerio Central sería el destino final para los restos del senador: “Miguel va a ir a un sitio muy lindo y muy especial, quedará al lado de muchos grandes, en el Cementerio Central”.

La Secretaría de Movilidad delineó el plan de cierres y desvíos, con el objetivo de facilitar el desplazamiento del cortejo y evitar mayores afectaciones a los ciudadanos. El recorrido comenzará a partir de la Plaza de Bolívar y continuará por la carrera Séptima hasta conectar con la calle 26 o avenida El Dorado. Dicha ruta incluye varios puntos críticos de tránsito en el centro de Bogotá.

La Administración distrital recomendó a los ciudadanos anticipar sus desplazamientos y evitar las rutas señaladas para reducir las complicaciones de movilidad en una jornada de alta sensibilidad. Cinco de las seis restricciones viales serán aplicadas de manera total y, aunque los cierres no afectarán toda la jornada en cada corredor, se espera un flujo vehicular alterado en el centro y occidente de la capital.

El cortejo fúnebre de Miguel
El cortejo fúnebre de Miguel Uribe Turbay recorrerá el centro de Bogotá escoltado por un dispositivo especial, mientras la Secretaría de Movilidad aplicará cierres viales para facilitar el traslado desde la Catedral Primada hasta el Cementerio Central - crédito Alcaldía de Bogotá

La jornada de honras dará inicio en el Salón Elíptico, donde se realizará un acto de carácter privado, y culminará en la ceremonia religiosa oficiada por el cardenal y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio, en la Catedral Primada. Posteriormente, el féretro será desplazado hasta el Cementerio Central, donde el senador Miguel Uribe Turbay recibirá sepultura.

Temas Relacionados

Funeral Miguel Uribe TurbayFrancia MárquezMiguel Uribe TurbayHonras fúnebresGustavo PetroCierres viales BogotáSecretaría de MovilidadFrancia Márquez funeral Miguel UribeCatedral PrimadaCatedral Primada Miguel Uribe TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería de la Cruz Roja, sorteo martes 12 de agosto 2025: número ganador de 7.000 millones de pesos

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de la Cruz Roja,

Conductor borracho le ‘echó’ el carro por encima a agentes de tránsito en Cali: fue detenido

Las agresiones contra agentes de tránsito en Cali han alcanzado cifras preocupantes: en lo que va de 2025 se han reportado 53 casos, casi el doble de los registrados durante todo el año anterior

Conductor borracho le ‘echó’ el

Santoral del 13 de agosto: ¿Quién fue San Hipólito mártir y por qué se celebra hoy?

Consulta el listado de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral del 13 de agosto:

Efemérides del 13 de agosto, la historia de un día como hoy

Para que no olvides los acontecimientos más importantes que están por conmemorarse, acá te presentamos las efemérides más relevantes de este miércoles

Efemérides del 13 de agosto,

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia y hermano de Miguel Uribe, envió un mensaje tras el asesinato del exsenador: “Vuela alto, hermanito”

Aunque Mauricio Hoyos y Miguel Uribe Turbay no tenían lazos de sangre, se consideraban hermanos

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Este es el hábito que

Este es el hábito que Carolina Cruz tiene en su rutina diaria y que asegura le cambió la vida

⁠Marbelle arremetió contra Juan Manuel Santos por asistir a velación de Miguel Uribe Turbay: “Cínico”

Iván Lalinde encaró a Abrahan y lo señaló de haber usado “máscaras” en el ‘Desafío 2025’: “Qué personaje es usted”

Fans de Shakira en República Dominicana están preocupados ante falta de información de su concierto: “Pedimos respeto”

Abuelo se hizo viral por su reacción al cumplir su mayor sueño: entre lágrimas agradeció la oportunidad

Deportes

Así fue la violenta pelea

Así fue la violenta pelea entre hinchas de São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por Copa Libertadores

Brasileño que le apostó dinero al Deportivo Cali se ganó una millonada gracias a los dos goles que Avilés Hurtado le marcó a Millonarios

Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en un país en el que ya se celebró

Luis Sinisterra dejaría el fútbol europeo y ficharía por un poderoso equipo brasileño: ya habría acuerdo

Edwin Cardona erró dos penales y Nacional no pasó del empate con São Paulo: fue 0-0 por los octavos de la Copa Libertadores