Funeral Miguel Uribe Turbay: Francia Márquez asistirá a las honras fúnebres del senador asesinado, el presidente Petro ya habría descartado su asistencia

La vicepresidenta acompañará a los familiares y colegas del senador asesinado durante la ceremonia privada de este miércoles en la Catedral Primada - crédito Colprensa - REUTERS/Luisa Gonzalez

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, confirmó su asistencia a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado durante un ataque armado en Bogotá.

La ceremonia está prevista para este miércoles en la Catedral Primada de Colombia, donde se congregarán familiares, colegas y líderes políticos.

Durante la segunda jornada de la cámara ardiente instalada en el Congreso de la República, cientos de ciudadanos se acercaron desde las 8:00 a. m. hasta las 7:30 p. m. para rendir tributo al senador y precandidato presidencial.

De acuerdo con Semana, el acto religioso de este miércoles no estará abierto al público general y será exclusivo para el entorno cercano a Uribe Turbay.

Blu Radio informó que la representación oficial del Gobierno nacional estará encabezada por Márquez, mientras persiste la expectativa sobre la presencia del presidente Gustavo Petro.

Francia Márquez fue confirmada en las honras fúnebres del senador asesinado Miguel Uribe Turbay - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

El mandatario publicó un mensaje en la red social X: “Desde aquí hago mi duelo y la reflexión, pero no voy a prestarme para actos de odio cuando el senador Miguel Uribe Turbay necesita hoy es de paz”, escribió el mandatario, dando a entender que descarta la idea de asistir a alguno de los momentos programados.

El presidente también reaccionó ante señalamientos públicos, afirmando que “no debo dejarme calumniar, porque es un delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito”. Estas declaraciones fueron recogidas durante la jornada de homenajes, de acuerdo con lo que publicó en su cuenta de X.

Diversos representantes del gabinete del presidente Gustavo Petro expresaron su solidaridad tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el titular de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, transmitieron sus condolencias a la familia del senador.

Varios exministros también acudieron al Congreso de la República el martes 12 de agosto. Juan Fernando Cristo, Mauricio Lizcano y Álvaro Leyva se presentaron en el Capitolio para expresar su apoyo y acompañar a los familiares de Miguel Uribe Turbay durante los actos de homenaje.

El presidente estaría descartando su asistencia a los actos programados en Bogotá - crédito @petrogustavo/ X

Tras la misa en la Catedral Primada, el cuerpo será trasladado en caravana por la carrera Séptima y la calle 26 hasta el Cementerio Central de Bogotá, donde se llevará a cabo el sepelio. Las autoridades establecieron medidas de seguridad y acompañamiento institucional a lo largo de la jornada.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay generó una amplia respuesta en el ámbito político colombiano, con mensajes de solidaridad y llamados a la paz desde distintas corrientes. El homenaje de este miércoles 13 de agosto marca el cierre de los actos públicos y un nuevo momento en el debate sobre la seguridad y el clima político en el país.

Se anuncian cierres viales en Bogotá por cortejo fúnebre de Miguel Uribe Turbay

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció una serie de restricciones en las principales vías, motivadas por el traslado del féretro desde la Catedral Primada, ubicada en la Plaza de Bolívar, hasta el Cementerio Central, donde será inhumado junto a figuras destacadas de la historia nacional.

El fallecimiento de Uribe Turbay se produjo el 11 de agosto, tras permanecer dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe, al norte de la ciudad. Los homenajes a su vida iniciaron tan pronto se conoció la noticia, congregando a familiares, colegas y representantes del ámbito político nacional.

Esta es la información de los cierres previstos para el miércoles 13 de agosto durante del cortejo fúnebre de Miguel Uribe - crédito Movilidad Bogotá

En entrevista con W Radio, su hermana María Carolina Hoyos confirmó que el Cementerio Central sería el destino final para los restos del senador: “Miguel va a ir a un sitio muy lindo y muy especial, quedará al lado de muchos grandes, en el Cementerio Central”.

La Secretaría de Movilidad delineó el plan de cierres y desvíos, con el objetivo de facilitar el desplazamiento del cortejo y evitar mayores afectaciones a los ciudadanos. El recorrido comenzará a partir de la Plaza de Bolívar y continuará por la carrera Séptima hasta conectar con la calle 26 o avenida El Dorado. Dicha ruta incluye varios puntos críticos de tránsito en el centro de Bogotá.

La Administración distrital recomendó a los ciudadanos anticipar sus desplazamientos y evitar las rutas señaladas para reducir las complicaciones de movilidad en una jornada de alta sensibilidad. Cinco de las seis restricciones viales serán aplicadas de manera total y, aunque los cierres no afectarán toda la jornada en cada corredor, se espera un flujo vehicular alterado en el centro y occidente de la capital.

El cortejo fúnebre de Miguel Uribe Turbay recorrerá el centro de Bogotá escoltado por un dispositivo especial, mientras la Secretaría de Movilidad aplicará cierres viales para facilitar el traslado desde la Catedral Primada hasta el Cementerio Central - crédito Alcaldía de Bogotá

La jornada de honras dará inicio en el Salón Elíptico, donde se realizará un acto de carácter privado, y culminará en la ceremonia religiosa oficiada por el cardenal y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio, en la Catedral Primada. Posteriormente, el féretro será desplazado hasta el Cementerio Central, donde el senador Miguel Uribe Turbay recibirá sepultura.