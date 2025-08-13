Colombia

Francia Márquez no asistirá a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay en la Catedral Primada de Bogotá: “Hago un llamado al país a unirnos”

La vicepresidenta y exministra de la Igualdad, Francia Márquez, confirmó que por petición de la familia de Miguel Uribe no asistirá a las honras fúnebres del senador asesinado

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia
Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

Francia Márquez, vicepresidenta y exministra de la Igualdad, confirmó que no asistirá a las honras fúnebres del exsenador Miguel Uribe Turbay, que se realizarán en la Catedral Primada de Bogotá.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Márquez envió un mensaje de condolencias a los familiares, seres queridos y esposa de Miguel Uribe Turbay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La vicepresidenta aseguró que su decisión de no asistir a las honras fúnebres, se debe a la petición de la familia del exsenador, que pidió que ningún miembro del Gobierno nacional asista a la Catedral Primada de Bogotá.

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las Honras Fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá“, indicó Francia Márquez.

Francia Márquez confirmó que no
Francia Márquez confirmó que no asistirá a las honras fúnebres de Miguel Uribe - crédito X

La vicepresidenta Francia Márquez indicó que desde su despacho, acompañarán con “solidaridad y respeto” el dolor que “embarga” los seres queridos, familiares y amigo de Miguel Uribe.

“Desde la Vicepresidencia de Colombia, acompaño con solidaridad y respeto el dolor que hoy embarga a sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este difícil momento”, expresó la exministra del Igualdad.

Francia Márquez culminó su mensaje haciendo un llamado a Colombia para trabajar juntos y encontrar el camino de la paz.

“Hago un llamado al país a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz”, aseveró la vicepresidenta y exministra de la igualdad, Francia Márquez.

Francia Márquez culminó su mensaje
Francia Márquez culminó su mensaje haciendo un llamado a Colombia para trabajar juntos y encontrar el camino de la paz - crédito Colprensa/Luisa Gonzalez/REUTERS

El día que murió el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe, la vicepresidenta Francia Márquez fue una de las primeras en pronunciarse.

A través de su cuenta de X, Márquez envió un mensaje de solidaridad a la familia y amigos de Miguel Uribe.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor”, indicó la vicepresidenta.

La exministra de la Igualdad afirmó en su publicación que el lunes 11 de agosto fue “un día triste” para Colombia.

Márquez aseguró que la democracia en el país no se “construye con balas ni con sangre”, motivo por el cual pidió más respeto y diálogo en el territorio nacional.

“Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política”, expresó Francia Márquez.

La vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado al pueblo colombiano, donde pidió que el miedo “no arrebate la vida y la esperanza de los colombianos”.

“Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza”, indicó Márquez .

Francia Márquez lamentó la muerte
Francia Márquez lamentó la muerte de Miguel Uribe - crédito @FranciaMarquezM/X

Recientemente, Armando Benedetti, ministro del Interior, confirmó que el presidente Gustavo Petro no asistirá a las honras fúnebres de Miguel Uribe por petición de la familia del senador asesinado.

El ministro del Interior recordó su visita el lunes 11 de agosto al Congreso de la República en representación del Gobierno y afirmó que desde ese momento ha mantenido conversaciones con la familia.

Armando Benedetti señaló que en la tarde del martes 12 de agosto le comunicó a la familia de Miguel Uribe la intención del presidente Gustavo Petro de asistir a las honras fúnebres. Sin embargo, por petición de la familia, ni el jefe de Estado ni ningún miembro del Gobierno nacional asistirán.

“Ayer en la tarde le expresé el interés del señor presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el presidente ni el Gobierno estuvieran presente en esas horas o en esos momentos de dolor en las exequias que se llevaran a cabo en la Catedral”, aseveró Benedetti.

Temas Relacionados

Francia MárquezHonras fúnebres Miguel UribeMiguel UribeSepelio Miguel UribeMuerte Miguel UribeMiguel Uribe TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

Militares retirados de Colombia rechazan cooperación con Venezuela “sería una vulneración flagrante a nuestra soberanía”

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro advierte sobre riesgos legales y de seguridad ante la posible integración operativa con la Fuerza Armada venezolana, señalando amenazas a la soberanía y preocupaciones éticas

Militares retirados de Colombia rechazan

EN VIVO: Funeral de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto: comienza la misa en la Catedral Primada de Colombia

El féretro con el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, será trasladado al Cementerio Central de Bogotá este miércoles 13 de agosto

EN VIVO: Funeral de Miguel

Gustavo Petro se molestó con el Gobierno de Perú por detención de topógrafos colombianos en la isla de Santa Rosa: “Es un secuestro, es ilegal”

El presidente de Colombia replicó un protocolo internacional en la que subraya que el territorio en disputa aún no ha sido adjudicado a ninguna nación

Gustavo Petro se molestó con

Armando Benedetti explicó por que Gustavo Petro no asistió a las honras fúnebres de Miguel Uribe: “Era mejor que ni el Presidente ni el Gobierno estuvieran presentes”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el presidente Gustavo Petro expresó su intensión de asistir a las honras fúnebres, pero prefirió abstenerse

Armando Benedetti explicó por que

Karina García lanzó contundente respuesta a Melissa Gate después de sus declaraciones: “Qué vacía es tu vida”

La segunda finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’ se habría referido a la novia de Altafulla como “culipodrida” o “morronga”, referente a su pelea en el ‘Stream Fighters 4’

Karina García lanzó contundente respuesta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia de amor que

La historia de amor que tuvo un alto precio para la empleada de una joyería en Barranquilla: la enamoraron, extorsionaron y, por si fuera poco, le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Karina García lanzó contundente respuesta

Karina García lanzó contundente respuesta a Melissa Gate después de sus declaraciones: “Qué vacía es tu vida”

Camila Cabello interpretó famosa canción de Shakira y la colombiana reaccionó con un mensaje especial

Nataly Umaña reveló que está lista para volverse a enamorar sin repetir los errores del pasado: “Ahora pienso más las cosas”

La Barbie colombiana habría golpeado a influenciadora menor de edad: “Me metió un puño muy fuerte en la cara”

Mara Cifuentes confirmó que formará parte de una película colombiana y dejó dedicatoria a sus padres: “Gracias por aceptarme tal y como soy”

Deportes

La Conmebol se burló de

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Jugador de São Paulo se burló de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido de la Copa Libertadores

Así reaccionó el volante de Atlético Nacional Edwin Cardona después de fallar dos tiros penal ante São Paulo

Estos fueron los insólitos errores que le costaron la derrota al América de Cali ante Fluminense por Copa Sudamericana

Así fue la violenta pelea entre hinchas de São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por Copa Libertadores