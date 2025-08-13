Colombia

Conozca el municipio antioqueño que rinde homenaje a un expresidente colombiano: queda a dos horas de Medellín

El municipio, que se destaca por su variedad de climas, rutas ecológicas y patrimonio arquitectónico, es una opción para quienes buscan naturaleza, historia y un buen descanso

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
El municipio está a 72
El municipio está a 72 kilometros de la capital antioqueña

El departamento de Antioquia se ha consolidado como un destino predilecto para quienes buscan pueblos apacibles donde la tranquilidad y el contacto con la naturaleza se convierten en un verdadero refugio frente al ritmo acelerado de la vida urbana.

En este entorno, la posibilidad de desconectarse del ruido y las preocupaciones cotidianas adquiere un valor especial.

Entre ellos, se destaca el municipio de Olaya, conocido como la “tierra mágica de atardeceres y montañas”, se distingue por la amplitud de sus climas y altitudes.

Este municipio se encuentra ubicado en el occidente antioqueño, específicamente a 72 kilómetros de Medellín, que corresponde a dos horas y veinte minutos de distancia en vehículo.

Según el portal especializado Antioquia Travel, el territorio abarca desde 425 metros sobre el nivel del mar, donde predomina el bosque seco tropical, hasta zonas que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en las que emergen ecosistemas de páramo.

Esta variedad topográfica no solo define el paisaje, sino que también determina las actividades económicas y sociales de sus habitantes.

El municipio fue fundado por mestizos provenientes de Santa Fe de Antioquia, aunque inicialmente llevaba el nombre de Nuestra Señora de las Nuevas de Sacaojal, lo que marcó desde sus orígenes una identidad ligada tanto a la migración interna como a la adaptación a un entorno montañoso y diverso.

No obstante, en 1936 se produjo el cambio del nombre a Olaya, esto en homenaje al expresidente Enrique Olaya Herrera, que gobernó el país entre 1930 y 1934, un dato que subraya la conexión entre la historia nacional y la vida cotidiana de este pequeño pueblo.

Además de sus paisajes, la alcaldía municipal de Olaya también destaca la sencillez de sus pobladores.

“Aquí, donde el sol pinta de oro las montañas y la tranquilidad se respira en cada rincón, te esperan experiencias únicas que tocan el alma. Lo mejor de Olaya es su gente: amable, hospitalaria y berraca. Esa calidez se refleja en cada emprendimiento local, en cada plato típico y en cada sonrisa que te recibe con orgullo”, recalcó la administración municipal en su portal web oficial.

Atractivos turísticos

Entre los atractivos naturales y culturales de Olaya, el salto de Sucre destaca como un punto de referencia para los amantes de la naturaleza. Ubicado en la quebrada La Barbuda, este paraje ofrece paisajes de gran belleza y es escenario de caminatas ecológicas.

De otro lado, se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, cuya construcción original data de 1612 y que fue erigida como parroquia el 29 de mayo de 1773, constituye otro hito patrimonial. Actualmente, el templo mantiene el nombre de Parroquia de la Virgen de las Nieves.

Sin embargo, La viña Sicilia destaca como un referente enoturístico, donde un hotel y viñedo gestionado por habitantes locales permite a los visitantes degustar un vino elaborado en la región.

La oferta turística se complementa con la finca Canaan, un espacio dedicado al descanso y la recreación. Este lugar dispone de una amplia gama de actividades para quienes buscan relajarse y, en particular, para quienes disfrutan de la pesca, ya que cuenta con lagos habilitados para esta práctica.

Del mismo modo, se destaca el parque Sucre, principal espacio público del municipio, se ubica en las inmediaciones de la parroquia y representa una parada obligada para quienes recorren el centro de Olaya.

Festividades en Olaya

El calendario festivo de Olaya es un reflejo de su diversidad y arraigo. Las Fiestas del Verano en enero marcan el inicio de un ciclo anual de celebraciones que se extiende a lo largo de los meses.

En junio, las festividades religiosas de San Antonio en Sucre congregan a fieles y visitantes, mientras que en agosto, entre el 3 y el 21, la cabecera municipal se viste de gala para honrar a la Virgen de las Nieves. En septiembre, el municipio celebra las Fiestas de San Miguel Arcángel en Llanadas, mientras que en diciembre son las Fiestas del Progreso, que cierran el año con un ambiente de renovación y esperanza.

En este sentido, Olaya se revela como una ‘joya escondida’ entre las montañas de Antioquia, donde la convivencia de historia, naturaleza y celebración configura una propuesta turística y cultural de notable riqueza.

