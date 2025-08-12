Karina García confirmó su salida de OnlyFans y habló del estigma que le dejó esta plataforma: “Se pagan las consecuencias”

Karina García contó la razón por la que ya no está creando contenido para adultos en OnlyFans - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Si bien Karina García no niega que tuvo un perfil en Onlyfans y que aunque aseguró que no mostraba sus partes íntimas, sí creaba contenido para adultos.

Karina asegura que solo revelaba la parte superior de su cuerpo, y que esos contenidos le registraba millonarias cifras, pero aun así decidió cerrar su perfil.

De acuerdo a lo que relató la presentadora paisa, su paso por la página azul le dejó varios estigmas y consecuencias que quiere borrar, ya que luego de haber participado en La casa de los famosos Colombia y convertirse en figura pública, espera que los medios y su fanaticada valore más su carrera televisiva que su pasado en esta plataforma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Lo único bueno con respecto a las creadoras, es el dinero, porque de resto se pagan las consecuencias más adelante de acuerdo a lo que tú quieras para tu vida”, dijo Karina.

Con esta afirmación, Karina García sintetizó el impacto que tuvo en su trayectoria la decisión de abrir una cuenta en Onlyfans, una experiencia que, según relató en un reciente podcast, marcó su pasado y condicionó su presente profesional.

Karina García se refirió a la oferta de dinero que le hizo famosa colombiana por estar con ella una noche - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La ex participante de La casa de los famosos abordó sin rodeos los efectos de esa etapa, reconociendo tanto los beneficios económicos como las secuelas personales y sociales que aún enfrenta.

Durante la conversación que concedió al podcats Trapitos al sol, Karina García explicó que la apertura de su perfil en la plataforma, conocida popularmente como “página azul”, generó una serie de rumores que distorsionaron su imagen pública.

“Debido a que tuve página azul hubo muchos rumores de que yo era escort, que es como prepago o dama de compañía, que me pagaban por acostarme por las personas. Y eso fue un rumor infundado”, aclaró, desmintiendo categóricamente las especulaciones que circularon en redes y medios.

Esta declaración, recogida en el podcast y reproducida por varios portales, pone de manifiesto la dificultad de controlar la narrativa personal cuando se participa en espacios digitales de contenido para adultos.

Karina García, concursante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' confesó que abrió OnlyFans por dinero - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La creadora de contenido, originaria de Medellín, también reflexionó sobre el proceso de cierre de su cuenta en Onlyfans.

“Ya no la tengo, yo ya la cerré”, afirmó, y detalló que la decisión respondió a un cambio en sus aspiraciones profesionales.

“Ejemplo, yo quiero ser actriz, presentadora, y borrar el pasado no es fácil. Lo que le agradezco a la plataforma fue la plata, me hice buen billetico, pero es mi pasado, se quedó atrás”, puntualizó.

Con estas palabras, Karina García subrayó la dificultad de desvincularse de una etapa que, aunque rentable, puede condicionar futuras oportunidades laborales y la percepción pública.

En el mismo diálogo, la ex concursante de La Casa de los Famosos admitió que no se siente plenamente satisfecha con todo el contenido que produjo en esa época.

“No me siento tampoco súper orgullosa porque a veces veo imágenes y digo ‘Dios mío’”, confesó, aludiendo al conflicto interno que le generó esa faceta de su carrera.

“Ya no me sentía bien, quería avanzar”, concluyó, evidenciando el deseo de dejar atrás esa etapa y enfocarse en nuevos proyectos.

Hija de Karina García cumplió los 18 años y recibió regalo de parte de Altafulla - crédito @issaflow_/IG

La entrevista, difundida en un podcast y replicada por diversos medios, permitió a Karina García exponer las lecciones aprendidas tras su paso por Onlyfans y su participación en La casa de los famosos.

La creadora insistió en que, aunque el beneficio económico fue considerable, las consecuencias personales y profesionales persisten, especialmente cuando se aspira a desarrollarse en ámbitos como la actuación o la presentación televisiva.

Por esta razón se rumora que Karina García y Altafulla terminaron su noviazgo

La controversia surgió tras la publicación de un video por parte de Karina García en su cuenta de Tiktok. La pareja querida por los fanáticos del reality del Canal RCN en el que se conocieron empezaron que notar que cada uno por su lado estaba compartiendo indirectas sobre el amor. “No me he vuelto lesbiana porque amo la presencia fuerte, la voz, el perfume, el pecho y las manos grandes de esas porquerías”, expresó la modelo paisa.

Andrés Altafulla agitó las redes sociales al cantar tema de despecho justo en medio de los rumores que circulan sobre su ruptura con Karina García - crédito @enlamovidacol/Instagram

La exparticipante de La casa de los famosos presentó una reflexión inesperada sobre su perspectiva hacia los hombres, lo que avivó comentarios entre sus seguidores acerca de una posible separación.

Varios seguidores sostienen que Álvaro Altafulla ha centrado su energía en su desarrollo profesional, lo que explicaría el distanciamiento entre ambos. Hay quienes interpretan esto solo como una pausa temporal debida a agendas recargadas, pero para muchos esta circunstancia confirma que la relación entre los conocidos creadores de contenido terminó, después de meses en que su romance se desarrolló de manera pública y notoria.

Por ahora, tanto Karina García como Andrés Altafulla enfocan sus energías en nuevos caminos profesionales; mientras la influenciadora impulsa su marca de ropa y se lanza como presentadora de televisión, el cantante aparece en un estudio junto al artista urbano Juan Duque, interpretando juntos ‘La Indiferencia’, tema de Juancho De la Espriella y Silvestre Dangond que aborda el despecho tras una ruptura amorosa.