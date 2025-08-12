Daniel Briceño pidió a Petro que le baje al tono de su discurso “desmontando las bodegas que se burlaron de la tragedia de Miguel Uribe”

El concejal de Bogotá se quejó del mensaje institucional de Gustavo Petro y sus referencias a la oposición - crédito Concejo de Bogotá

Daniel Briceño, miembro del Centro Democrático, instó al presidente Gustavo Petro a reducir la tensión en su discurso y cuestionó la reacción del Gobierno y sus aliados tras la muerte del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Por medio de un foro realizado por Semana, Briceño le pidió al Gobierno que “desmonte las bodegas que se burlaron de la tragedia de Miguel Uribe”, manifestó, refiriéndose a cuentas, influencers y figuras políticas que, según él, promovieron narrativas falsas sobre la situación del senador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Briceño remarcó que la oposición ejercida por su partido siempre se había desarrollado en los límites del respeto personal, en contra de la oposición.

Incluso, afirmó que los opositores del Centro Democrático, pese a que lanzan duras críticas, han buscado no cruzar ese límite.

“Nosotros del Centro Democrático tenemos unas líneas muy claras. Nosotros hacemos oposición, nosotros denunciamos y nosotros decimos la verdad, pero jamás cruzábamos la línea de lo personal. Y en eso el partido siempre ha sido muy firme para bajarle el tono y decir hay que comenzar a desarticular las bodegas que paga el propio gobierno”, expresó.

El cabildante criticó que incluso “influencers y hasta líderes políticos, como la senadora Isabel Zuleta” insinuaran que la Fundación Santa Fe participaba en un complot político relacionado con Uribe Turbay.