La faceta musical de Miguel Uribe Turbay: qué instrumentos tocaba y cuál era su género predilecto

Miguel Uribe tocaba varios instrumentos y era seguidor del vallenato - crédito The Suso's Show

El fallecimiento del aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay ha provocado diferentes reacciones en el país.

Uribe Turbay no solo por su condición de senador y de político.

Su juventud (39 años) fue resaltada por admiradores y por colegas. Abogado y administrador público, ejerció desde cargos públicos, primero en el Concejo de Bogotá (llegó allí en 2012), luego como secretario de Gobierno de Enrique Peñalosa (2016) y después como senador del partido Centro Democrático.

En entrevistas, en videos, en redes sociales y hasta en debates políticos (fue aspirante a la Alcaldía de Bogotá en 2019) Uribe Turbay demostró su pasión por la música, habiendo estudiado, desde niño, piano, instrumento que practicaba con regularidad.

Uribe Turbay también tocaba acordeón, pues siempre aseguró ser un ferviente seguidor del vallenato.

Su esposa, María Claudia Tarazona, le regaló un acordeón Honner, usado por acordeoneros colombianos, que aprendió a tocar con tutoriales en Youtube.

El senador, víctima de un atentado el 7 de junio en Modelia, también tocaba guitarra acústica y cantaba. En redes sociales compartió videos de covers, en uno de ellos cantando con su colega, el congresista de Cambio Radical Carlos Meisel.