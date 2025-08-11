Murió Miguel Uribe | EN VIVO: cuerpo del exsenador salió de la Fundación Santa Fe y fue trasladado a Medicina Legal

Este 11 de agosto de 2025 se confirmó la muerte del senador de Miguel Uribe Turbay, que falleció a causa de un atentado que sufrió el 7 de junio de 2025 por el que duró más de tres meses en estado crítico en la Fundación Santa Fe, de Bogotá.

“Nuestras condolencias y profunda solidaridad con la familia, amigos y colegas de Miguel Uribe Turbay. Es un momento doloroso para las y los colombianos. Es imperativo sacar la violencia del ejercicio de la política y garantizar la protección de la vida como base de la democracia ”, precisó el organismo.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia también lamentó el fallecimiento de Miguel Uribe.

“ Lamentamos profundamente la muerte del Senador Miguel Uribe, luego del atentado en su contra el 7 de junio . Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia”, expresó el organismo en su cuenta de X.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronuncio tras conocerse la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Hizo un llamado a garantizar las elecciones en Colombia en 2026.

A las 2:00 a. m. de este lunes 11 de agosto falleció el precandidato presidencial y senador por el Centro Democrático Miguel Uribe después de permanecer por más de dos meses internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en la Fundación Santa Fe.

Miguel Uribe Turbay, senador y aspirante a la presidencia, falleció este lunes en la Fundación Santa Fe, de Bogotá.

En compañía de varios uniformados de la Policía Nacional, salió el cuerpo del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, de la Fundación Santa Fe a Medicina Legal.

Este lunes 11 de agosto de 2025 murió Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, víctima de un atentado con arma de fuego en un acto de campaña ocurrido el sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

12:42 hs

Políticos lamentan el fallecimiento de Miguel Uribe

La noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, ha generado un gran número de reacciones, donde destacan las de sus compañero de partido, entre muchas otras.

María Fernanda Cabal lamentó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, ocurrido este lunes 11 de agosto de 2025.

Cabal destacó su integridad, compromiso con Colombia y el vacío que deja, según ella, en un momento en que el país enfrenta graves desafíos políticos y de seguridad.

“Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza”, manifestó la senadora Cabal.

Paloma Valencia, senadora y precandidata de la misma colectividad, lamentó la muerte de Uribe Turbay.

“Que dolor más grande, que vacío más grande. Todo nuestro cariño a la familia de Miguel Uribe”, indicó Valencia.

Paloma Valencia lamentó la muerte de Miguel Uribe - crédito @PalomaValenciaL/X

Catherine Juvinao expresó su más sentido pésame a través de su cuenta en X, donde mandó condolencias a la esposa de Miguel Uribe, su hijo y amigos.