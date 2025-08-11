Colombia

Murió Miguel Uribe | EN VIVO: cuerpo del exsenador salió de la Fundación Santa Fe y fue trasladado a Medicina Legal

La Fundación Santa Fe confirmó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado con arma de fuego el sábado 7 de junio de 2025

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Miguel Uribe duró dos meses
Miguel Uribe duró dos meses internado en la Fundación Santa Fe luego del atentado del que fue víctima - crédito Prensa Senado
13:24 hsHoy

Murió Miguel Uribe Turbay: políticos se han pronunciado por el asesinato del senador

El senador y precandidato presidencial falleció este 11 de agosto tras un atentado sufrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

Miguel Uribe Turbay falleció el
Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 - crédito x

Este 11 de agosto de 2025 se confirmó la muerte del senador de Miguel Uribe Turbay, que falleció a causa de un atentado que sufrió el 7 de junio de 2025 por el que duró más de tres meses en estado crítico en la Fundación Santa Fe, de Bogotá.

13:15 hsHoy

Pronunciamiento de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronuncio tras conocerse la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Hizo un llamado a garantizar las elecciones en Colombia en 2026.

Lamentamos profundamente la muerte del Senador Miguel Uribe, luego del atentado en su contra el 7 de junio. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia”, expresó el organismo en su cuenta de X.

Pronunciamiento de la ONU -
Pronunciamiento de la ONU - crédito X

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia también lamentó el fallecimiento de Miguel Uribe.

“Nuestras condolencias y profunda solidaridad con la familia, amigos y colegas de Miguel Uribe Turbay. Es un momento doloroso para las y los colombianos. Es imperativo sacar la violencia del ejercicio de la política y garantizar la protección de la vida como base de la democracia”, precisó el organismo.

13:12 hsHoy

Miguel Uribe y su legado en la política: así fue el paso por el Consejo de Bogotá y el Congreso de la República

El precandidato presidencial falleció el lunes 11 de agosto a las 2:00 a. m. después de dos meses internado en una Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá

Jhoan Pardo

Jhoan Pardo

El precandidato presidencial falleció a
El precandidato presidencial falleció a sus 39 años - crédito prensa Miguel Uribe

A las 2:00 a. m. de este lunes 11 de agosto falleció el precandidato presidencial y senador por el Centro Democrático Miguel Uribe después de permanecer por más de dos meses internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en la Fundación Santa Fe.

13:07 hsHoy

Así fue el atentando que provocó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá: hay seis personas detenidas

El senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe, de la capital del país, por las graves lesiones sufridas durante un ataque armado en un acto político el pasado 7 de junio

Nelson Álvarez

Nelson Álvarez

Las autoridades mantienen bajo custodia
Las autoridades mantienen bajo custodia a seis sospechosos vinculados al atentado que terminó con la vida del senador y candidato presidencial durante un evento en la capital colombiana - crédito Miguel Uribe Turbay / X

Miguel Uribe Turbay, senador y aspirante a la presidencia, falleció este lunes en la Fundación Santa Fe, de Bogotá.

12:53 hsHoy

Cuerpo de Miguel Uribe

En compañía de varios uniformados de la Policía Nacional, salió el cuerpo del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, de la Fundación Santa Fe a Medicina Legal.

El cuerpo de Miguel Uribe fue traslado desde la Fundación Santa Fe a Medicina Legal - crédito @JairoLadino_/X
12:50 hsHoy

Álvaro Uribe lamentó la muerte del exsenador Miguel Uribe: ”El mal todo lo destruye"

Este lunes 11 de agosto de 2025, murió Miguel Uribe luego de estar dos meses en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe por el atentado que sufrió el sábado 7 de junio, en la localidad de Fontibón

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

A través de su cuenta
A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe - crédito Luisa González/REUTERS/Prensa Miguel Uribe

Este lunes 11 de agosto de 2025 murió Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, víctima de un atentado con arma de fuego en un acto de campaña ocurrido el sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

12:42 hsHoy

Políticos lamentan el fallecimiento de Miguel Uribe

La noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, ha generado un gran número de reacciones, donde destacan las de sus compañero de partido, entre muchas otras.

María Fernanda Cabal lamentó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, ocurrido este lunes 11 de agosto de 2025.

Cabal destacó su integridad, compromiso con Colombia y el vacío que deja, según ella, en un momento en que el país enfrenta graves desafíos políticos y de seguridad.

“Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza”, manifestó la senadora Cabal.

Paloma Valencia, senadora y precandidata de la misma colectividad, lamentó la muerte de Uribe Turbay.

“Que dolor más grande, que vacío más grande. Todo nuestro cariño a la familia de Miguel Uribe”, indicó Valencia.

Paloma Valencia lamentó la muerte
Paloma Valencia lamentó la muerte de Miguel Uribe - crédito @PalomaValenciaL/X

Catherine Juvinao expresó su más sentido pésame a través de su cuenta en X, donde mandó condolencias a la esposa de Miguel Uribe, su hijo y amigos.

Qué dolor como país tener que atravesar de nuevo por esta infamia. La violencia no puede seguir marcando el destino de Colombia. Mis condolencias con María Claudia y sus hijos, amigos y copartidarios de Miguel. Qué desasosiego y qué desconsuelo para las nuevas generaciones”, afirmó.

12:34 hsHoy

Este fue el reporte médico de la Fundación Santa Fe tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

El precandidato presidencial del Centro Democrático murió luego de ser víctima de un atentado en su contra el sábado 7 de junio

Daniela Beltrán

Daniela Beltrán

Este fue el reporte de
Este fue el reporte de la Fundación Santa Fe tras la muerte de Miguel Uribe Turbay - crédito X

Durante la madrugada del lunes 11 de agosto, se confirmó el deceso del precandidato presidencial y Senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

12:32 hsHoy

En la mañana del lunes 11 de agosto de 2025, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, falleció tras permanecer dos meses internado en la Fundación Santa Fe.

Miguel Uribe fue víctima de un atentado con arma de fuego, ocurrido el sábado 7 de junio de 2025, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

